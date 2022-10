La pista valtellinese per cercare Denise e la bambina del video di Milano

La stessa Gijlia afferma, infine che non avrebbe mai potuto scattare foto a nessuna bambina perché all’epoca aveva un cellulare senza fotocamera, cosa che si potrebbe accertare risalendo dal numero di telefono al modello del cellulare , ma l’avvocato di Piera Maggio non ha a disposizione il suddetto numero.

Al matrimonio le autorità cercavano lei e il suo telefono, che avrebbe dovuto contenere le foto della bambina del video di Milano, ma dai verbali la presenza di Gijlia non risulta. A discapito di quanto rubricato agli atti, Gijlia sostiene, invece, che era proprio lì dove le sarebbe stata anche contestata l’autenticità del suo documento di riconoscimento. Le autorità registrano nei verbali la presenza di numerosi tavoli vuoti, lasciando intendere la mancanza di più ospiti, ma Gijlia sostiene che a quel matrimonio non mancava nessuno dei suoi familiari.

Ma qualcosa non torna con riguardo alle risultanze dell’indagine relativa alla festa di nozze: Gijlia, contatta da Ore 14, sostiene che nessuno l’ha mai interrogata sui fatti di cui si discute oggi; ritiene che Susanna abbia mentito su tutto e nega di aver mai posseduto foto di quella bambina. Inoltre precisa anche di non avere rapporti di parentela con Shakira.

La fonte italiana, a sua volta intervistata da Ore 14 , il programma condotto da Milo Infante, si era rivolta alle autorità per testimoniare quanto appreso e il fatto che Susanna, inoltre, riconosceva anche Shakira nel video di Milano come la donna che accompagnava Danase.

