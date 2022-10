Bonus occhiali da vista: a chi spetta e come fare per ottenerlo

Inserito nella Legge di Bilancio 2021 approvata il 30 dicembre 2021, il bonus occhiali ha ricevuto il parere favorevole del Garante della Privacy. In attesa di un decreto attuativo, ecco tutte le info per richiedere il contributo valido per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive.

Cos’è il bonus occhiali da vista e lenti a contatto correttive.

Il bonus occhiali 2022, anche detto bonus vista, è descritto nella legge n. 178 del 30 Dicembre 2020, in particolar modo nei commi 437-439 dell’articolo 1 dov’è argomentata l’istituzione del fondo per la tutela della vista.

“Al fine di garantire la tutela della salute della vista […] nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, denominato «Fondo per la tutela della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”.

Si tratta di un contributo una tantum (può essere ricevuto una sola volta) del valore di 50 euro garantito per ogni membro della famiglia che effettua l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive. Tale spesa però deve essere fatta nel periodo che va dal 1° Gennaio 2021 (è un bonus retroattivo) al 31 dicembre 2023.

Chi può richiedere il bonus occhiali 2022

Nel comma 438 dell’articolo 1 della succitata legge è riportato:

“È riconosciuta, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 10.000 euro annui, l’erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive”.

Da ciò si evince che i requisiti per ottenere il bonus vista sono:

reddito ISEE pari o inferiore a 10mila euro;

necessità di correggere dei difetti visivi.

Va ricordato che il contributo è destinato a coloro che necessitano di dispositivi medici per la correzione della vista. Il bonus occhiali infatti non può essere usato per l’acquisto di occhiali da sole o lenti a contatto unicamente estetiche (ad esempio le lentine colorate).

Come richiedere il bonus occhiali da vista

Come detto in precedenza, il bonus occhiali 2022 non è ancora attivo. Per richiederlo bisognerà attendere l’effettiva entrata in vigore ed eventuali aggiornamenti da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Vi è tuttavia una certezza: la domanda per il bonus vista dovrà essere effettuata online.

All’attivazione del contributo, verrà istituita sul sito del Ministero della Salute un’applicazione web sulla quale il richiedente dovrà registrarsi. Una volta effettuata l’autenticazione con SPID, CIE o CNS, l’utente inserirà i dati richiesti, ISEE compreso, e attenderà la verifica da parte dell’Inps.

Modalità di rimborso

Nella newsletter del Garante della Privacy vengono descritte due ipotesi di modalità di richiesta del contributo che sono:

Voucher digitale : Il contributo una tantum di 50 euro, visibile sulla piattaforma web, verrà applicato dall’esercente sotto forma di sconto al momento dell’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive. Questa modalità dovrà essere utilizzata da coloro che richiederanno il bonus occhiali 2022 prima dell’effettivo acquisto dei dispositivi medici. Il voucher può essere richiesto a “partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2023” (art. 5);

: Il contributo una tantum di 50 euro, visibile sulla piattaforma web, verrà applicato dall’esercente sotto forma di sconto al momento dell’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive. Questa modalità dovrà essere utilizzata da coloro che richiederanno il bonus occhiali 2022 prima dell’effettivo acquisto dei dispositivi medici. Il voucher può essere richiesto a “partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2023” (art. 5); rimborso: ne potranno usufruire coloro che hanno effettuato l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive “a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno antecedente il sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto” (art. 6). Per ottenere il rimborso, il richiedente dovrà fornire in fase di registrazione sull’apposita piattaforma web il proprio IBAN e la documentazione che attesti l’acquisto del dispositivo medico (esempio la fattura).

Per ulteriori informazioni restiamo in attesa dell’attuazione di un decreto che rendi effettivo il bonus occhiali 2022.