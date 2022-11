Rompicapo matematico: figlio vince, mamma perde

Il rompicapo matematico che vi proponiamo qui di seguito ha messo in seria difficoltà una mamma e suo figlio maggiore. Entrambi infatti si sono arresi dopo circa 2 minuti di gioco venendo poi sconfitti dal più piccolo di casa, l’unico a dare la soluzione corretta in pochi secondi.

Rompicapo matematico: risolvi l’enigma

Il video divenuto virale in poco tempo è stato postato su TikTok dall’utente @xivecct75. Nel filmato si sente la voce di un uomo che, dopo aver dato un normalissimo foglio alla moglie, sfida quest’ultima ad un quiz di intelligenza: risolvere una somma matematicamente errata.

5 + 5 + 5 = 550

L’equazione così posta è assolutamente scorretta, il risultato della somma (5+5+5) è chiaramente 15 e non 550. È tuttavia possibile correggere l’addizione aggiungendo una sola e unica riga, tutto sta nel capire dove posizionarla.

I tentativi della mamma

“Con una riga, voglio che tu trasformi questa equazione in un’addizione corretta. Solo una riga”.

Accettata la sfida, la mamma del video effettua diversi tentativi. Per prima cosa decide di usare la riga a sua disposizione come fosse un 1 sopponendo di posizionarla sulla sinistra oppure sulla destra di un 5 e trasformare il numero in un 15 o in un 51. Accantonata questa idea, la donna prova ad unire la parte inferiore di un 5 formando così un 6 senza però giungere ad una corretta soluzione.

Dopo aver chiesto aiuto al figlio maggiore, la mamma sembra aver trovato la soluzione al rompicapo matematico. Decide di posizionare la riga in obliquo sul segno uguale (≠) dando così una lettura diversa, e al tempo stesso corretta, dell’equazione: 5 + 5 + 5 non è uguale a 550.

“No, no, no – afferma l’uomo – Questo la rende un’equazione corretta ma non è un’equazione di addizione corretta. L’obiettivo è rendere corretta l’intera addizione”.

Rompicapo matematico: la soluzione

Resasi conto della sconfitta, la donna dichiara la resa e attende che le venga svelata la soluzione. A dargliela è il figlio minore che sottrae il foglio alla madre e aggiunge una riga al segno più (+) trasformandolo in un 4. L’equazione diventa così corretta, la somma finale è infatti

545 + 5 = 550

Il figlio più piccolo ha così battuto la sua mamma e il fratello maggiore. E tu, sei riuscito a risolverlo?