Libro della prescrittura: 26 pagine per copiare, colorare e ritagliare lettere  

Se ti dico libro della prescrittura, tu a cosa pensi? Forse alle innumerevoli paginette di linee tracciate sui quaderni di scuola o alle pagine di letterine che le maestre ci facevano riempiere quando eravamo piccoli?!

Ebbene la pedagogia moderna ha dimostrato che la pre-scrittura, ovvero quello che viene prima dell’atto di scrivere per come lo sintetizziamo noi adulti, è qualcosa di assai più complesso di una serie di linee da seguire sulla traccia di righe, puntini e frecce.

La prescrittura è quel luogo in cui fioriscono, si assestano e si rafforzano le precompetenze: coordinazione oculo-manuale, equilibrio, gestione del tratto grafico nello spazio, motricità fine, ma anche fiducia, autostima e motivazione alla conoscenza.

Vitadamamma insieme a “Il Mio Primo Scarabeo” ha intrapreso un percorso di divulgazione sul tema e questa strada, che ha acceso i riflettori sulla centralità del bambino, protagonista con tutto il suo corpo, oggi culmina con un E-Book gratuito dedicato a tutti i bambini dai 5anni+

Libro della prescrittura, e-Book gratuito

Quello che vi proponiamo è un libro di lettere amiche. Per tutto il corso del progetto abbiamo chiamato le lettere “amiche lettere”, una scelta non casuale, nata per sottolineare l’importanza di un sodalizio tra il bambino e gli strumenti della scrittura.

Le schede operative, che vi invitiamo a scaricare gratuitamente, hanno uno scopo chiaro: favorire il riconoscimento della lettera nella sua morfologia e, al contempo, stimolare l’associazione della letterina a un concetto noto, ovvero a qualcosa che il bambino può osservare nel suo quotidiano.

Più diretta sarà l’associazione maggiore sarà l’impressione sul bambino, l’emozione positiva suscitata si amplificherà nella colorazione della lettera e nella possibilità di ritagliarla, quindi di manipolarla.

Libro della prescrittura scaricabile gratuitamente in formato PDF cliccando sul tasto

L’emozione anima la conoscenza

Quando un bambino è a suo agio nell’atto del conoscere equando lo fa serenamente, in forma ludica e rilassata la sua mente si apre alla conoscenza. Visto così l’apprendimento non è un sacrificio né una forzatura, esso realizza un bisogno naturale connesso all’esplorazione del mondo.

E allora avviate la stampante, preparate i colori e le forbici a punta arrotondata, non vi resta che scaricare il nostro E-book il resto lo farà il vostro bambino con le sue mani, la sua allegria, il suo desiderio di crescere e conoscere.

E-book scaricabile