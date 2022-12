La lista dei film di Natale in TV 2022 sarà alquanto particolare e sicuramente diversa da quella degli anni precedenti. Il motivo? Sicuramente le piattaforme streaming a pagamento (Netflix, Disney Plus, ecc.) che, in un certo qual modo, hanno “privato” i canali in chiaro (ossia quelli gratuiti) delle pellicole più amate.

Film di Natale in TV 2022: cosa cambia

Negli anni passati la programmazione televisiva natalizia includeva numerosi titoli disneyani, in particolar modo i classici d’animazione amati da grandi e piccini. Cenerentola, Topolino e la magia del Natale, La Bella e la Bestia e Biancaneve sono solo alcuni dei film a cartone animato che rischiamo di non poter vedere sui canali in chiaro (Rai e Mediaset) durante il periodo delle festività natalizie. È possibile infatti che gli stessi siano disponibili esclusivamente sulle piattaforme a pagamento, Disney Plus in primis.

Come detto in precedenza, questo ha cambiato in modo considerevole la programmazione televisiva: se negli anni addietro la proposta della Rai era ricca di film della Disney, oggi la tv di Stato ha dovuto cambiare il proprio palinsesto natalizio in modo quasi radicale.

Programmazione natalizia: film per tutta la famiglia

In virtù di quanto appena scritto, Vita da mamma vi propone qui di seguito un elenco di film natalizi trasmessi sui canali in chiaro da poter vedere insieme a tutta la propria famiglia. Spazieremo tra film d’animazione per bambini, trasmessi principalmente sui canali dedicati ai più piccoli, a quelli per i ragazzi adolescenti da vedere insieme a mamma e papà.

Unica raccomandazione è quella di prestare sempre attenzione perché la lista sarà in continuo aggiornamento fino al 6 gennaio 2023. Ricordiamo inoltre che la stessa può essere soggetta ad eventuali variazioni dovute alle modifiche “last minute” effettuate dalle singole reti televisive.

Film di Natale in TV dal 5 all’11 Dicembre 2022

Lunedì 5 Dicembre:

21:10 Dennis la minaccia su Canale 27;

21:20 Tuo, Simon su Rai 2;

21:20 Independence Day su Italia 1.

Martedì 6 Dicembre:

20:25 ( animazione ) L’odissea di Shooom su Rai YoYo;

) L’odissea di Shooom su Rai YoYo; 21:10 Bad Moms – Mamme molto cattive su Canale 27.

Mercoledì 7 Dicembre:

23:00 Alla ricerca della stella di Natale su LA5.

Giovedì 8 Dicembre:

20:25 ( animazione ) Il Gruffalo su Rai yoYo;

) Il Gruffalo su Rai yoYo; 21:00 Arma Letale 4 su Iris;

21:10 Batman – il ritorno su Canale 27;

21:10 Love Actually – L’amore davvero su LA5;

21:25 The Terminale su Rete4;

23:38 La volpe e la bambina su LA5.

Venerdì 9 Dicembre:

20:25 ( animazione ) Il Gruffalo e la sua piccolina su Rai YoYo;

) Il Gruffalo e la sua piccolina su Rai YoYo; 21:10 Babe va in città su Canale 27;

21:20 Vi presento i nostri su Italia 1;

23:25 Johnny English colpisce ancora su Italia 1.

Sabato 10 Dicembre:

14:35 ( animazione ) Luis e gli alieni su Rai Gulp;

) Luis e gli alieni su Rai Gulp; 16:35 Cani e gatti 3: zampe unite su Italia 1;

19:45 ( animazione ) Curioso come George: missione Kayla su Frisbee;

) Curioso come George: missione Kayla su Frisbee; 20:25 ( animazione Disney ) Il musical di Tigro e Pooh su Rai YoYo;

) Il musical di Tigro e Pooh su Rai YoYo; 20:50 ( animazione ) MeteoHeroes – Inizia l’avventura su Cartoonito;

) MeteoHeroes – Inizia l’avventura su Cartoonito; 21:05 ( animazione ) Mister link su Rai Gulp;

) Mister link su Rai Gulp; 21:20 ( animazione ) Pets – Vita da animali su Italia 1;

) Pets – Vita da animali su Italia 1; 21:20 Piccola investigatrice a Manhattan su TV2000;

23:10 Cani e gatti: la vendetta di Kitty su Italia 1.

Domenica 11 Dicembre:

13:05 ( animazione ) Lupin III: la pagina segreta di Marco Polo su Italia2;

) Lupin III: la pagina segreta di Marco Polo su Italia2; 20:00 ( animazione ) Il viaggio di Norm su Cartoonito;

) Il viaggio di Norm su Cartoonito; 21:10 Miss Detective su Canale 27;

21:20 Qua la zampa! su Italia 1;

21:30 Un Natale al sud su Canale 5;

23:25 August Rush – La musica nel cuore su Italia 1.

Film di Natale in TV dal 12 al 18 Dicembre 2022

Lunedì 12 Dicembre:

21:10 Superman (1978) su Canale 27;

Martedì 13 Dicembre:

21:10 Tutto può succedere su Canale 27;

21:20 Herbie: il super maggiolino su Rai 2;

21:25 Il professor Cenerentolo su 9.

Mercoledì 14 Dicembre:

21:10 Die Hard – vivere o morire su Canale 27;

21:20 Il giardino segreto su Canale 5;

21:20 Fallen su Italia 1;

21:25 Johnny Stecchino su Rete 4.

Giovedì 15 Dicembre:

21:10 Batman Forever su Canale 27;

21:20 Last Christmas su Canale 5.

Venerdì 16 Dicembre:

21:10 Qua la zampa! su Canale 27;

Sabato 17 Dicembre:

21:20 ( animazione ) Il Grinch su Italia 1;

) Il Grinch su Italia 1; 23:10 (animazione) Le 5 leggende su Italia 1.

Film di Natale in TV dal 19 al 25 Dicembre 2022

Martedì 20 Dicembre:

20:55 Miracolo nella 34° strada su TV2000;

In aggiornamento…