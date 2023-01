Una mini me: questa la didascalia che accompagna la foto di Belen Rodriguez bambina, uno scatto del passato che mette in risalto la somiglianza tra lei ed i figli Santiago e Luna Marì. Seppur sia innegabile che entrambi i bambini siano la fotocopia dei loro rispettivi papà, in quei piccoli visini sono racchiusi i lineamenti della loro bellissima mamma.

La foto di Belen Rodriguez bambina

Pubblicata sul suo profilo Instagram l’11 Gennaio 2023, la foto di Belen da bambina ha suscitato la curiosità di molti che, commentando il post in questione, hanno cercato di individuare una qualche somiglianza con i suoi bambini. Santiago, nato il 9 aprile del 2013, è da sempre definito la “fotocopia” del padre, Stefano De Martino. Anche la piccola Luna Marì, nata il 12 Luglio 2021, assomiglia tantissimo al suo papà, Antonino Spinalbese.

La foto pubblicata dalla showgirl argentina invece restituisce qualche merito anche alla mamma: alcuni lineamenti del suo viso infatti, seppur non in modo marcato, possono essere ritrovati nei volti dei suoi bambini.

“Santi! Ma se copri la bocca sei uguale a Luna”.

È il commento di Veronica Cozzani, madre di Belen e nonna di Santiago e Luna Marì, la prima dei commentatori a confermare la somiglianza tra mamma e figli.

La somiglianza con papà Stefano e papà Antonino

Per avere un quadro completo delle similitudini tra i tratti genetici della famiglia allargata Rodriguez-De Martino-Spinalbese è giusto riportare anche alcuni “scatti del passato” dei papà.

Abbiamo già detto che Santiago è il perfetto ritratto di papà Stefano: il taglio degli occhi, il sorriso, la forma del viso, l’espressione vispa. Insomma, un mini De Martino a tutti gli effetti.

Anche per Luna Marì sembra prevalere la genetica di papà Antonino, a dimostrarlo la foto che vi proponiamo qui di seguito. Lo scatto, pubblicato dall’hair stylist su Instagram nell’Ottobre 2022, ha come protagonista un baby Spinalbese intento ad osservare qualcosa o qualcuno non presente nella foto. Anche in questo caso, la somiglianza con la figlia è innegabile.

Belen Rodriguez bambina: a chi somiglia?

Osservando bene la foto di Belen Rodriguez bambina, e tenendo anche conto dall’affermazione di nonna Veronica, è possibile notare una leggera somiglianza tra madre e figli. Tuttavia, e questo è un nostro personale parere, i lineamenti di Santiago e Luna Marì richiamano alla mente quella dei loro papà a cui somigliano davvero tanto.

E voi, cosa ne pensate?