Sin da quando ha mosso i primi passi accanto a William, Kate ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale dimostrando di avere le spalle larghe, ovvero di saper reggere egregiamente il peso di un ruolo così importante ed evocativo.

Evocativo lo è diventato ancor di più da quando Kate Middleton ha assunto il ruolo di Principessa del Galles, il paragone con Diana, che ha sempre aleggiato sulla sposa del primo genito di Carlo e Lady D, si è fatto ancor più pressante.

Cosa hanno in comune Kate e Diana?

Certamente Kate ha tratto ispirazione dalla “Principessa del Popolo” e probabilmente questa ispirazione non è un’emulazione studiata a tavolin,o come conseguenza dell’intenzione di costruire una futura Regina.

È presumibile che Lady D. abbia marchiato a fuoco il cuore di Kate, esercitando su di lei, sin dall’infanzia, esattamente la stessa influenza che ha avuto su tutte le donne inglesi nate e cresciute mentre si formava il mito di Diana.

Il mito di Lady D. ha influenzato tutte le donne (inglesi e non solo) nate, vissute e cresciute mentre Diana segnava il mondo con la sua presenza carismatica e dolce allo stesso tempo

Nell’impegno pubblico Kate e Diana dimostrano intenzioni vicine

Diana si è spesa in un incessante impegno umanitario, spesso lo ha fatto scegliendo arene non convenzionali, persino scomode, come la lotta all’Aids, oppure in aree marginali del mondo e a rischio, come le campagne contro le mine anti-uomo. Kate, per parte sua, si mette al servizio dei dimenticati, degli ultimi, dei marginalizzati, basti pensare al suo impegno contro le dipendenze e per la cura diffusa e pervasiva della salute mentale.

Kate e Diana hanno avuto un’infanzia diversa ma con un punto di contatto

Sebbene l’estrazione sociale di Lady D fosse nobiliare, mentre Kate è una “ragazza del popolo”, se pur proveniente dall’alta borghesia, anche Diana ha condotto un’infanzia normale. Non tutti sanno, infatti, che suo padre è diventato il Duca di Spencer solo dopo aver ereditato il titolo nobiliare e quando Diana aveva già 14 anni.

Kate e Diana hanno fatto esperienze lavorative

Complice la normalità della loro infanzia, entrambe le Principesse del Galles hanno lavorato prima di arrivare all’altare e assumere, come conseguenza del matrimonio, impegni pubblici al servizio della Corona inglese. Diana è stata una babysitter e un’insegnante di scuola materna; Kate è stata dirigente di reparto acquisti per una ditta di abbigliamento, correva l’anno 2006, nel 2007 si è collocata nell’azienda della sua famiglia e fino al 2011 si è dedicata alle forniture per party.

Ricordiamo che il matrimonio tra Kate e William si è celebrato il 29 aprile del 2011.

Kate e Diana sono state due giovani Principesse

Diana si innamorò di Carlo a soli 16 anni, ma lo incontrò per la prima volta ancora prima, nel 1977 quando il Principe stava tentando una frequentazione con Sarah, la sorella maggiore di Diana. In merito, voci provenienti dai corridoi reali vogliono che il fascino di Carlo l’abbia colpita sin dal primo sguardo.

Kate ha frequentato la stessa Università di William, l’Università di St. Andrews, quindi le loro vite si sono incrociate tra i 18 e i 19 anni. Per quanto è dato sapere, la coppia ha iniziato a frequentarsi un anno dopo l’iscrizione, pare che Kate sia stata estremamente paziente dando a William tutto il tempo di conoscerla e innamorarsi.

Le Principesse del Galles condividono una speciale maternità: sono le mamme dell’erede al Trono d’Inghilterra

William, esattamente come suo figlio George sono gli eredi al Trono. Aver cresciuto e crescere un erede alla Corona Inglese rappresenta anche un impegno pubblico non libero da regole e imposizioni. Come donne, ma anche e soprattutto come madri, queste figure femminili sono costantemente osservate dall’opinione pubblica ed entrambe, anche se con strumenti diversi e con un differente appoggio dei rispettivi consorti, si sono molto battute al fine di garantire ai figli uno spazio di libera normalità.

I capelli rappresentano una differenza tra Kate e Diana

Kate ha sempre portato i capelli lunghi, Diana corti. Ma ecco che qualcuno si è domandato come starebbe Kate con un taglio corto e lo ha fatto, con un ritocco fotografico la Principessa del Galles è stata presentata con un caschetto e sta veramente benissimo!