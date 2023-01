Angela Celentano: c’è una nuova pista, prelevato il DNA

È di queste ore la notizia del prelievo di un campione biologico da una ragazza sudamericana che potrebbe essere Angela Celentano, lo fa sapere l’avvocato deIla famiglia. Si riaccende la speranza.

Angela Celentano è stata sottratta all’affetto dei suoi genitori circa 27 anni fa, quando le sue tracce si persero Monte Faito a Vico Equense, nel Napoletano.

Angela Celentano, la scomparsa

Era il 10 agosto del 1996 e la famiglia di Angela partecipava a una giornata di spensierata condivisione con la comunità evangelica, amici e parenti. Erano le 13:00 quando il padre, Catello Celentano, si rese conto che, tra gli altri bambini, non c’era Angela. Da allora la mamma e il papà non hanno mai saputo dove fosse la loro bambina.

La nuova pista sudamericana

La ragazza raggiunta da un collaboratore dell’avvocato di famiglia presenta dati anagrafici compatibili con quelli di Angela Celentano e una importante somiglianza fisionomica. La stampa parla di un segno particolare sul corpo, una macchia che, a sua volta ricondurrebbe alla piccola Angela.

“Nei giorni scorsi un collaboratore del mio studio, in un Paese nordeuropeo, ha incontrato la ragazza sudamericana che sospettiamo possa essere Angela Celentano ed ha proceduto al prelievo del materiale genetico e a spedirlo al mio studio di Napoli. Non appena ne sarò in possesso provvederò a inviarlo a uno dei laboratori di mia fiducia specializzati nella individuazione di profili Dna.”

Queste le parole dell’Avvocato della famiglia Celentano che aggiunge:”Conto entro una decina di giorni di poter procedere al confronto del profilo genetico della ragazza sudamericana con il profilo dei signori Celentano”.