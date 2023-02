Chi è la mamma di Giorgia Meloni

La mamma di Giorgia Meloni è stata e sarà sempre la sua prima fan. Dispensatrice di amorevoli consigli e spinte motivazionali, nonché punto di forza per le sue “bambine”, vediamo nel dettaglio chi è Anna Paratore, madre della prima donna nella storia della Repubblica Italiana ad essere eletta Presidente del Consiglio dei ministri.

Chi è Anna Paratore, mamma di Giorgia Meloni

Una donna forte, dissacrante, diretta e schietta, una persona apparentemente dura e mai remissiva: questa la descrizione che Giorgia Meloni fa di sua madre Anna durante un’intervista rilasciata nel Maggio 2021 a Verissimo.

L’attuale premier racconta di una donna risoluta restituendo all’ascoltatore l’immagine di una mamma granitica, un vero e proprio pilastro familiare, colei che non si è lasciata piegare dalle avversità ma ha saputo affrontare la vita a testa alta.

“A mia madre devo tutto. È stata una madre che ha incontrato moltissime difficoltà, ha cresciuto queste due ragazze (le figlie Giorgia e Arianna – ndr) da sola […] È stata anche una persona molto sfortunata […] Non è una persona a cui piace fare la vittima ma le difficoltà di mia madre a me sono sempre state chiarissime”.

Mamma Anna e l’aborto

Diplomata in ragioneria con ottimi voti, Anna Paratore trova subito lavoro come segretaria nello studio di un commercialista appartenente alla famiglia dell’uomo che di lì a poco sarebbe diventato il padre delle sue bambine. Francesco Meloni e Anna si innamorano e nel 1975 diventano genitori di Arianna. Nel 1977 la Paratore, che all’epoca aveva 23 anni, scopre di essere nuovamente in dolce attesa.

“Quando mia madre ha scoperto di aspettare me la storia con mio padre era già sul finire, lei aveva già mia sorella Arianna, di un anno e mezzo più grande di me, e quindi da tutti le fu sconsigliato di portare avanti quest’altra gravidanza” racconta la Meloni.

Inizialmente mamma Anna si lascia convincere e prende un appuntamento per effettuare delle analisi per interrompere la gravidanza. Giunta a destinazione però realizza di voler tenere quel bambino, qualunque fosse il prezzo da pagare.

La mamma di Giorgia Meloni è la scrittrice Josie Bell

Papà Francesco abbandona la famiglia quando Giorgia ha circa un anno, l’uomo si trasferisce definitivamente alle Canarie insieme alla donna che poi diventerà la sua seconda moglie. Rimasta senza lavoro e senza un compagno che la aiutasse nel sostentamento della famiglia, la Paratore ha dovuto reinventarsi per poter sfamare le sue bambine.

“Di soldi ce n’erano davvero pochi. Eravamo tre ragazze da sole. Ricordo le docce gelate perché non c’erano i soldi per cambiare la vecchia caldaia […] Poi, un giorno mi ritrovai tra le mani un regalo di un’amica: una macchina da scrivere […] per ingannare il tempo iniziai a scrivere un romanzo rosa”.

Fu così che la mamma di Giorgia Meloni divenne una scrittrice di romanzi rosa pubblicati sotto lo pseudonimo di Josie Bell. Appassionata lettrice sin da sempre, la Paratore racconta in una dettagliata intervista al settimanale Dipiù di aver scritto e pubblicato circa 200 romanzi in 10 anni.

Fallita la casa editrice, mamma Anna si reinventa come promoter nei supermercati fino a trovare la stabilità economica grazie ad un lavoro come ragioniera.

Cosa fa oggi la mamma di Giorgia Meloni

Anna Paratore oggi è una nonna a tempo pieno che vive nel quartiere della Garbatella a Roma insieme ai suoi amati cagnolini Nando e Gigio. Da famelica divoratrice di libri continua a leggere e attualmente scrive di politica e arte per un sito web. Afferma di aver sepolto il suo ormai defunto alter ego, ossia la romanziera Josie Bell, pur non abbandonando l’idea di poterla un giorno “risvegliare” dal suo sonno eterno e tornare a scrivere fantastiche storie d’amore.