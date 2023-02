San Valentino: biscotti a forma di cuore

Se cercate una ricetta di San Valentino veloce ma soprattutto facile, così da poterla preparare insieme ai vostri bambini, i biscotti a forma di cuore sono l’ideale. Realizzati con una golosa pasta al cacao, possono essere farciti con glassa e pasta di zucchero o gustati “al naturale”.

Biscotti a forma di cuore: ricetta di San Valentino

L’amore è condivisione, rendere partecipe il partner delle proprie emozioni o pensieri, dei propri spazi ma soprattutto del tempo da dedicarsi l’un l’altro. Lo sanno bene i bambini che adorano trascorrere le loro giornate insieme ai genitori, un bisogno che manifestano con continue richieste di abbracci, coccole e carezze. Ecco perché è importante coinvolgere i piccoli nelle attività quotidiane, tra cui la cucina dove, oltre a sperimentare la condivisione familiare, sviluppano le loro capacità manuali e sperimentano gusti e sapori nuovi.

Approfittiamo quindi della ricorrenza di San Valentino per realizzare insieme a loro degli ottimi biscotti da poter mangiare tutti insieme a merenda o come dessert. In alternativa possono diventare un dolce dono per le persone che amano.

Biscotti a forma di cuore ricetta

Se chiediamo ad un bambino che forma ha l’amore, con molta probabilità vi disegnerà un cuore. È difatti questo il primo simbolo usato per rappresentare tale sentimento, un’immagine che possiamo rendere ancor più dolce e tenera con una ricetta facile da realizzare a casa tutti insieme.

Come detto in precedenza, si tratta di una ricetta semplice che richiede davvero pochi ingredienti. Ecco cosa occorre per realizzare i biscotti a cuore:

250 grammi di farina per dolci;

per dolci; 175 grammi di zucchero semolato;

semolato; 150 grammi di burro ;

; 1 uovo ;

; 50 grammi di cacao amaro ;

; 1 cucchiaino di lievito per dolci.

Ingredienti dei biscotti a forma di cuore fatti in casa – Foto ©Vitadamamma

Come fare i biscotti a forma di cuore al cioccolato

Mettere il burro e lo zucchero in una ciotola o in una planetaria e mescolare i due ingredienti fino ad ottenere una crema. Aggiungere l’uovo e farlo amalgamare bene all’impasto. Infine unire al composto tutti gli ingredienti secchi setacciati (farina, cacao e lievito) e mescolare fino ad ottenere un panetto morbido ma compatto.

Biscotti a forma di cuore fatti in casa – Foto ©Vitadamamma

Stendere l’impasto con un mattarello fino ad ottenere una sfoglia alta circa 1 cm. Con l’aiuto di una formina a cuore ricavate tanti biscotti al cioccolato (lasciate che sia vostro figlio a fare questo lavoro) e riponeteli su una teglia rivestita con carta forno. Procedete fino ad ultimare tutto l’impasto.

Cuocere i biscotti a forma di cuore in forno caldo a 160 °C per circa 12 minuti. Una volta cotti, lasciar raffreddare fuori dal forno, meglio se poggiati su una gratella per dolci.

Biscotti a forma di cuore decorati

I biscotti così realizzati possono essere consumati a merenda, a colazione o come dessert alla fine di un pasto. Per renderli ancora più “attraenti“, è possibile decorare i biscotti al cioccolato con:

glassa all’acqua da spargere sulla superficie dei biscotti: si prepara mescolando 100 grammi di zucchero a velo con 2 cucchiai di acqua calda (aggiungere ulteriore acqua se si preferisce una consistenza più fluida);

da spargere sulla superficie dei biscotti: si prepara (aggiungere ulteriore acqua se si preferisce una consistenza più fluida); cioccolato bianco : sciogliere a bagnomaria una tavoletta di cioccolato bianco, immergere nel cioccolato sciolto metà biscotto e lasciarlo asciugare su una gratella;

: sciogliere a bagnomaria una tavoletta di cioccolato bianco, immergere nel cioccolato sciolto metà biscotto e lasciarlo asciugare su una gratella; Confettini, codette o cuori colorati: una volta aggiunta la glassa o il cioccolato, spolverare i biscotti glassati con confettini o cuori di zucchero.

Biscotti a forma di cuore al cioccolato decorati con cioccolato bianco – Foto diritto d’autore: milanaumova© 123RF.com – ID Immagine: 162143176 con licenza d’uso.

Questa ricetta è stata curata da Annalisa e le sue Torte per Vita da Mamma a cui vanno i nostri ringraziamenti.