Sapone alga: cos’è e a cosa serve il sapone giallo

La necessità di utilizzare prodotti economici ma soprattutto green, ossia non nocivi per l’ambiente, ha permesso di riscoprire il sapone alga. Conosciuto anche come sapone giallo, utilizzato dalle nostre nonne e ancor prima dalle bisnonne per il bucato, questo prodotto oggi trova impiego nella pulizia di quasi tutta la casa. Vediamo insieme come utilizzarlo al meglio.

Cos’è il sapone alga

Il sapone molle potassico (nome corretto del sapone alga) è un sapone dalla consistenza morbida venduto sotto forma di panetto da 400 grammi dal caratteristico colore giallo trasparente. Si tratta di un prodotto dall’alto potere sgrassante, biodegradabile, ecologico ed economico.

È realizzato con pochi ingredienti, tutti riportati nell’INCI presente sul retro di ogni confezione:

Aqua : identifica l’acqua contenuta nel sapone;

: identifica l’acqua contenuta nel sapone; Potassium cocoate : è un sale di potassio e rappresenta l’agente emulsionante e tensioattivo del prodotto, ovvero permette la miscelazione dell’olio con l’acqua;

: è un sale di potassio e rappresenta l’agente emulsionante e tensioattivo del prodotto, ovvero permette la miscelazione dell’olio con l’acqua; Sodium cocoate : rappresenta la componente di olio vegetale, nello specifico l’olio di cocco saponificato;

: rappresenta la componente di olio vegetale, nello specifico l’olio di cocco saponificato; Glycerin: la glicerina viene usata come agente profumato, emolliente (ha un potere idratante), umettante (permette alla percentuale di acqua contenuta nel prodotto di restare invariata) e solvente.

La presenza dell’INCI chiarisce che il sapone alga non è un detersivo bensì un cosmetico. L’acronimo INCI infatti sta per International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, ossia la Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. Questo significa che, seppur non utilizzato per la cura della pelle, il sapone non è considerato un detersivo chimico ma, per l’appunto, un sapone composto da ingredienti naturali.

Dove comprare sapone alga

È possibile acquistare il sapone giallo sia nei negozi fisici (supermercati, casalinghi, per prodotti biologici, ecc.) che online (Amazon, e-shop di casalinghi o di prodotti naturali). Il prodotto “originale”, simile a quello utilizzato dalle nostre nonne, è venduto sotto forma di panetto da 400 grammi avvolto in un incarto trasparente di polipropilene che ne evidenzia il caratteristico colore giallo.

Sul mercato sono inoltre presenti altri prodotti a base di sapone potassico vegetale (sapone in gel e spray multiuso) tuttavia è importante fare attenzione agli ingredienti. Sull’etichetta degli stessi infatti non è riportato l’INCI bensì la composizione chimica.

Sapone in gel, prodotto a base di sapone alga – Photo credit: Vitadamamma© Ingredienti del sapone in gel a base di sapone alga – Photo credit: Vitadamamma© Ingredienti dello spray multiuso a base di sapone alga – Photo credit: Vitadamamma©

Quanto costa?

Il prezzo del sapone alga varia in base al luogo di acquisto e alla sua reperibilità (non è sempre facile riuscire a trovarlo sugli scaffali). Nei supermercati o nei negozi fisici di detersivi e casalinghi il costo oscilla tra 1 e 2 euro al panetto mentre online il prezzo può anche salire fino ai 2-2,5 euro a prodotto, raggiungendo in alcuni casi i 6 o 7 euro per pezzo.

Per ovviare all’aumento dei prezzi, dovuto anche alla grande richiesta del sapone e alla sua scarsa reperibilità, ci si potrebbe accordare con altre famiglie per acquistarne grandi quantità online e dividere poi la spesa (costi e prodotto).

Economici anche i prodotti a base di sapone potassico vegetale: ogni confezione di sapone in gel da 1 litro e di spray multiuso da 750 ml costa poco meno di 2 euro.

Come si usa il sapone alga

Utilizzato dalle massaie nei tempi addietro per lavare i panni a mano ed ottenere così un bucato pulito, igienizzato e profumato, questo sapone è oggi usato sia in lavatrice che per la pulizia della casa, soprattutto in bagno e in cucina.

La sua consistenza molle e malleabile non permette di utilizzarlo come una normale saponetta dura, è necessario scioglierne qualche pezzo in acqua. In alternativa è possibile tagliarlo a pezzi subito dopo l’acquisto per ricavarne delle palline monodose da conservare poi in un contenitore con chiusura ermetica (personalmente stacco un pezzo dal panetto all’occorrenza).

Consiglio: se le palline di sapone dovessero sciogliersi ed incollarsi l’una all’altra, in rete si consiglia di “impanarle” con il bicarbonato prima di riporle nel contenitore.

Come usare il sapone alga per il bucato

Questo è sicuramente il suo impiego “originario”, abbiamo già detto infatti che in passato veniva usato per lavare i panni a mano. Il sapone molle potassico è ottimo per pretrattare le macchie sui vestiti, basta procedere nel seguente modo:

bagnare la zona da pretrattare;

strofinare un pezzo di sapone sulla macchia e frizionare il tessuto con altro tessuto o con una spazzola;

risciacquare abbondantemente;

procedere con il normale lavaggio a mano o in lavatrice.

Per il lavaggio in lavatrice invece in rete esistono due scuole di pensiero:

mettere una o due palline di sapone alga direttamente nel cestello (la quantità di prodotto dipende dalla quantità del bucato) e avviare il lavaggio;

realizzare un detersivo liquido fatto in casa con il panetto di sapone.

Ricetta detersivo liquido

Non lasciatevi spaventare, non servono grandi abilità per fare il detersivo liquido! Sarà sufficiente mettere in una pentola 150 ml di acqua con 1 panetto da 400 gr di sapone alga tagliato a piccoli pezzi e porre il tutto sul fuoco con fiamma media. Quando l’acqua inizia a bollire, spegnere il fuoco, coprire la pentola e attendere che si raffreddi. Il calore farà sciogliere il sapone, se ciò non dovesse accadere, ripetere nuovamente la “cottura” fino ad ebollizione.

Quando il panetto sarà completamente sciolto e il composto raffreddato, versare il detersivo in una bottiglia da 1,5 litri circa. A questo punto è possibile aggiungere circa 20 gocce di olio essenziale (fragranza a piacere) per dare una maggiore profumazione al detergente.

Il detersivo realizzato con questa ricetta non si solidificherà nel tempo e potrà essere usato nei seguenti modi:

bucato a mano : aggiungere 1 tappo dosatore (circa 80 ml) in 15 litri di acqua e procedere con il lavaggio;

: aggiungere 1 tappo dosatore (circa 80 ml) in 15 litri di acqua e procedere con il lavaggio; in lavatrice: mettere 180 ml di detersivo in un dosatore a sfera e inserirlo direttamente nel cestello. Per un bucato più bianco, aggiungere al detersivo o nel cestello un cucchiaio di percarbonato di sodio.

Come usare il sapone giallo per i pavimenti e le piastrelle

Il detersivo liquido preparato con la precedente ricetta può essere impiegato nella pulizia dei pavimenti e delle piastrelle di bagno e cucina. Come? Riempite un secchio con acqua calda, aggiungete un tappo di detersivo (circa 80 ml) e procedete al lavaggio usando un panno in microfibra.

Risciacquate il pavimento con sola acqua e lasciate asciugare. I pavimenti e le piastrelle saranno così sgrassati e privi di aloni.

Attenzione: in caso di primo utilizzo, si consiglia sempre di provare il prodotto su una piccola superficie, soprattutto se delicate come il marmo e la ceramica. Evitare di utilizzare il sapone sul parquet.

Come pulire la cucina

Ottimo sgrassatore, il sapone giallo può essere usato per la pulizia del piano cottura e del lavello, per disincrostare il fondo annerito delle pentole, le griglie e i bruciatori della cucina. Sarà sufficiente spremere un pezzo di sapone sulla spugna e strofinare sulle superfici da pulire. Risciacquare abbondantemente e asciugare con un panno in microfibra.

Per lo sporco più resistente e le superfici meno delicate (fondo della padella, griglie della cucina o bruciatori) è possibile utilizzare una paglietta abrasiva in sostituzione della spugna.

Pulire il fondo della padella con il sapone alga

Sapone molle di potassio per la pulizia del bagno

Il sapone alga può essere usato per la pulizia dei sanitari e del piatto doccia, basta mettere un pezzo di sapone su una spugnetta e strofinare sulle varie superfici, inclusa la rubinetteria. Una volta puliti, sarà necessario risciacquare aiutandosi con un panno multiuso in microfibra o in pelle e asciugare con un panno in cotone per evitare che si formino aloni.

Per la pulizia e la cura WC è inoltre possibile realizzare una tavoletta, utile per smacchiare, sgrassare e profumare il water. Sarà sufficiente attaccare un pezzo di sapone giallo all’interno del sanitario e lasciarlo agire ad ogni sciacquone.

Attenzione: il getto dell’acqua può far staccare il sapone costringendoci a sostituirlo prima del previsto. È possibile rimediare usando una gabbietta di plastica (quelle che si vendono insieme alle tavolette per il WC) al cui interno andrà inserito un pezzo di sapone alga.

Altri usi del sapone giallo

Il prodotto può essere usato anche per la pulizia della lavatrice. Il metodo è piuttosto semplice:

sciogliere un po’ di prodotto in una bacinella con acqua calda;

inumidire una spugnetta;

pulire le varie superfici della lavatrice (cestello, oblò, vaschetta);

asciugare con un panno in microfibra.

È possibile usare il sapone alga anche per pulire i pennelli del trucco attaccando un pezzettino di sapone sul lavandino e strofinandoci sopra il pennello sporco precedentemente bagnato.