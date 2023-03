Schiacciare bottiglie di plastica: come funziona il riciclo

Accartocciare o schiacciare bottiglie di plastica per ridurre l’ingombro dei rifiuti domestici è una pratica errata e fortemente sconsigliata. Questo errore, tra l’altro molto comune, non ne permette il corretto smaltimento e impedisce il riciclo di un materiale altamente inquinante.

Plastica e inquinamento

Le bottiglie di plastica possono essere annoverate tra i rifiuti più comuni e ingombranti presenti nelle case, soprattutto di chi non è solito consumare l’acqua del rubinetto. Realizzate in PET – polietilene tereftalato, materiale sintetico composto da petrolio, gas naturale o materie prime vegetali – sono riciclabili al 100% per un infinito numero di volte.

Nonostante ciò, secondo quanto emerge da un rapporto di Greenpeace, circa il 60% delle bottiglie in plastica per acque minerali e bevande analcoliche confezionate vendute in Italia non vengono riciclate (dati aggiornati al 2019). Questa percentuale si traduce in 7 miliardi di bottiglie in PET da 1,5 litri a cui non è stata data una nuova vita, bruciate nei termovalorizzatori, smaltite in una discarica o disperse nell’ambiente.

Dati non rassicuranti che ci fanno comprendere l’importanza del riciclo della plastica, un materiale inquinante e difficile da smaltire. Basti sapere che:

una sola bottiglia di plastica può impiegare tra i 100 e i 1000 anni prima di degradarsi del tutto;

e i anni prima di degradarsi del tutto; durante il naturale ma lento processo di degrado, questo materiale si trasforma in tante minuscole particelle ( microplastiche ) che inquinano l’ambiente, soprattutto la flora e la fauna marina;

) che inquinano l’ambiente, soprattutto la flora e la fauna marina; bruciare la plastica a cielo aperto equivale a produrre e disperdere nell’atmosfera fumi tossici e dannosi per la salute.

Riciclo bottiglie in PET

Come detto in precedenza, le bottiglie di plastica sono realizzate in PET, una resina termoplastica (può essere fusa e rimodellata più volte) completamente riciclabile. Il materiale ottenuto dal processo di recupero è chiamato R-PET, meglio nota come plastica a impatto zero.

Per ottenere il R-PET è necessario effettuare la raccolta differenziata conferendo le bottiglie di plastica:

negli appositi bidoni (solitamente di colore giallo);

(solitamente di colore giallo); al centro di raccolta rifiuti ( isola ecologica ) della propria città raccogliendo le bottiglie in PET in una busta di plastica (vanno separate dal resto dei rifiuti non riciclabili);

) della propria città raccogliendo le bottiglie in PET in una busta di plastica (vanno separate dal resto dei rifiuti non riciclabili); negli eco-compattatori di bottiglie in PET.

Il riciclo permette di dare una nuova vita alle bottiglie in plastica per acque minerali e bevande. Il PET opportunamente smaltito infatti servirà per creare bottiglie in R-PET, un ciclo infinito denominato “bottle to bottle” che evita di generare nuova plastica.

Le bottiglie in PET vanno gettate negli appositi bidoni oppure portate al centro raccolta rifiuti

Perché non bisogna schiacciare bottiglie di plastica

La bottiglia di plastica si sa è un rifiuto domestico molto ingombrante, questo spinge il consumatore a schiacciarla dall’alto verso il basso o accartocciarla prima di gettarla nella pattumiera, così da rimpicciolirla il più possibile. Nulla di più sbagliato!

Schiacciare bottiglie di plastica a fisarmonica (dall’alto verso il basso) ne impedisce il corretto smaltimento e il riciclo perché non riconosciute come “materiale da recupero” dai macchinari moderni che selezionano i rifiuti da riciclare.

Per far sì che l’impianto selezioni le bottiglie come plastica da riciclare è necessario appiattirle nel senso della lunghezza. Un’accortezza per molti banale ma che può fare la differenza nella riduzione dell’impatto ambientale.

Schiacciare bottiglie di plastica nel senso della lunghezza: come funziona il riciclo

Come riciclare le bottiglie di plastica

Per consentire il completo riciclo delle bottiglie in PET e ridurre la quantità di plastica presente nell’ambiente bisogna:

svuotare completamente le bottiglie;

completamente le bottiglie; schiacciare bottiglie in plastica in orizzontale (mai dall’alto verso il basso);

bottiglie in plastica in orizzontale (mai dall’alto verso il basso); chiudere con il tappo la bottiglia schiacciata, in questo modo manterrà la forma data;

la bottiglia schiacciata, in questo modo manterrà la forma data; lasciare l’etichetta , la stessa verrà smaltita nell’impianto di riciclaggio;

, la stessa verrà smaltita nell’impianto di riciclaggio; gettare i rifiuti negli appositi bidoni o seguendo le indicazioni date dal proprio comune.

Nota per il lettore: non è necessario schiacciare bottiglie di plastica quando vengono conferite in un eco-compattatore.