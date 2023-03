Laura Pausini e Paolo Carta sposi: le foto del matrimonio

Abbiamo detto “Sì”: questo l’annuncio di Laura Pausini e Paolo Carta sposi novelli. La coppia, insieme ormai da 18 anni, ha pronunciato le fatidiche promesse di matrimonio durante una cerimonia organizzata nel segreto più assoluto.

Laura Pausini e Paolo Carta sposi: l’annuncio social

Le nozze della cantante erano ormai nell’aria, difatti la notizia delle pubblicazioni di matrimonio esposte negli albi dei rispettivi comuni di residenza – comune di Roma lui, Castel Bolognese lei – risale allo scorso 14 Marzo.

Una promessa fatta poco prima dell’arrivo della piccola Paola, accantonata durante la dolce attesa e rinviata a quando la loro bambina avrebbe potuto portare le fedi all’altare. In seguito la pandemia ha ritardato ulteriormente la scelta di una data fino al 22 Marzo 2023, quando il sogno è divenuto finalmente realtà.

“Abbiamo detto Sì” ha annunciato la cantante su Instagram per poi ribadire su tiktok “È tutto vero, mi son sposata”.

L’abito da sposa di Laura Pausini

Insieme all’annuncio ufficiale delle nozze, la cantante romagnola ha pubblicato alcune foto del matrimonio in cui appare raggiante nel suo vestito da sposa. Per il suo giorno più importante la Pausini ha scelto la semplicità, ossia un abito liscio, privo di merletti e ricami, color panna al quale ha abbinato una giacca in tinta.

I capelli sono raccolti alla nuca, 3 fermagli come ornamento ed un velo corto che fa da contorno al suo dolce viso.

In bianco invece la piccola Paola, nata nel febbraio 2013, che ha ricoperto il ruolo di damigella. La figlia di Laura e Paolo ha indossato un lungo abito ricamato con scollo a barca e gonna vaporosa. Nessuna particolare acconciatura per lei che ha scelto di portare i capelli sciolti che le contornavano il viso angelico.

Laura Pausini e Paolo Carta sposi: la promessa

La cerimonia è stata celebrata a Solarolo (RA), nella casa dei genitori di Laura, un rito civile svolto nella più totale privacy, alla presenza dei familiari e di pochi intimi amici. Davanti a questi ultimi Paolo e Laura hanno cantato la loro solenne promessa di amore eterno. “Davanti a noi” questo il titolo della canzone scritta dagli sposi, un componimento che trae ispirazione dal rito delle nozze e sugella quel forte sentimento nato proprio dal comune amore per la musica.