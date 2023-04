Cristina Scuccia: chi è l’ex suor Cristina di The Voice

Da tutti conosciuta come suor Cristina di The Voice, oggi Cristina Scuccia si è tolta definitivamente il velo presentandosi al pubblico con il suo nome di battesimo. Divenuta un vero e proprio personaggio televisivo, ecco come la ritroviamo oggi dopo il grande successo avuto grazie al talent show.

Chi è Cristina Scuccia, ex suor Cristina di The Voice

Nata a Vittoria, nel ragusano, il 19 Agosto 1988, sin da bambina Cristina non ha mai nascosto il suo amore per la musica, passione che ha continuato a coltivare anche dopo aver deciso di dedicare la sua vita a Dio.

La sua vocazione infatti non le ha mai impedito di prendere parte a progetti che le permettessero di esprimersi musicalmente. Primo fra tutti il programma The Voice of Italy che l’ha vista trionfatrice della seconda edizione.

Da Cristina Scuccia a suor Cristina di The Voice

Come un vero e proprio segno del destino, il suo primo “lavoro” musicale unisce la passione per il canto al suo amore verso Dio. Nel 2007 infatti Cristina Scuccia è protagonista del musical “Il coraggio di amare”, è suo il ruolo di Suor Rosa, fondatrice delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, ordine religioso di cui entrerà a far parte alcuni anni dopo.

Nel 2008 invece si iscrive alla Star Rose Academy, accademia di spettacolo di Roma, per studiare canto. Con l’inizio del noviziato la sua carriera musicale subisce un breve stop fino al 2012 quando fa il suo esordio televisivo nel programma “Dizionario dei sentimenti” in onda su GoldTV.

Nel 2013 vince il concorso canoro religioso Good News Festival a Roma ma è nel 2014 che ottiene il vero successo grazie alla partecipazione del talent show della Rai. Dopo aver conquistato tutti durante le Blind Audition, suor Cristina di The Voice entra nella squadra con J-Ax e sbaraglia tutti i concorrenti in gara.

La carriera musicale

Grazie alla vittoria di The Voice of Italy, suor Cristina incide il suo primo disco: “Sister Cristina” viene pubblicato il 10 Novembre del 2014. Nei mesi successivi l’album verrà poi diffuso in Francia, dove ottiene il disco d’oro, in Giappone e in America.

Dal 2015 al 2017 suor Cristina veste i panni di Suor Maria Roberta nel musical Sister Act mentre nel 2016 prende parte ad un altro lavoro teatrale, Titanic – Il musical.

Nel 2018 incide e pubblica il suo secondo album dal titolo “Felice” salvo poi dedicarsi alla partecipazione di 2 talent show:

The World’s Best : show americano trasmesso sulla CBS;

: show americano trasmesso sulla CBS; Ballando con le stelle: partecipa alla 14° edizione ma viene eliminata all’ottava puntata.

Dopo aver nuovamente consacrato la sua vita a Dio (nel 2019 prende i voti perpetui), suor Cristina di The Voice partecipa come ospite ai programmi televisivi “Name That Tune – Indovina la canzone” e “Guess My Age”. Nel 2023, mesi dopo aver annunciato pubblicamente la sua rinuncia alla tonaca, prende parte al reality show L’Isola dei famosi 17.

La vocazione

Come detto in precedenza, per diversi anni Cristina vive la sua vita da cantante e quella da suora in modo parallelo, percorsi che si intersecano di tanto in tanto.

Il cammino vocazionale inizia nel 2009. Dapprima il percorso di postulato, poi il noviziato come missionaria in Brasile ed infine i voti presi nel 2012. Così suor Cristina diventa ufficialmente un membro dell’Ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia.

Nonostante il successo ottenuto grazie al talent show, suor Cristina di The Voice decide di rinnovare i voti nel Luglio 2014. Cinque anni più tardi, ossia nel 2019, prende i voti perpetui consacrando la sua vita a Dio. La cerimonia religiosa si svolge a Milano nella chiesa di Sant’Ambrogio.

Un’unione che non sembra destinata a durare. Nel novembre del 2022 infatti, ospite nel salotto televisivo di Verissimo, Cristina Scuccia annuncia pubblicamente la sua rinuncia all’abito da suora.

Perché Suor Cristina di The Voice si è tolta il velo

L’amore per la musica ha preso il sopravvento. Suor Cristina di The Voice, ormai ex suora, ha rinunciato alla tunica per ritrovare se stessa e dedicarsi interamente alla sua carriera di cantante.

“Non riuscivo più a capire chi fossi. Non ho mai messo Dio in discussione, ma la mia crescita non riusciva più a stare dentro le regole. Poi è morto il mio papà ho deciso di prendere un anno sabbatico, un anno di silenzio”.

Cristina Scuccia si è raccontata al Corriere della Sera. Al quotidiano ha rivelato di aver condiviso la sua inquietudine con le consorelle e di essersi rivolta ad una psicologa per riuscire a risolvere il suo malessere interiore.

“Ho attraversato tutta la mia fragilità per trasformarla in forza. Grazie anche ad una professionista che è stata capace di tirarmi fuori cose che ancora non riuscivo a vedere […] La mia fede non è crollata e continuerò a diffondere il messaggio evangelico anche senza il velo”.

Cristina Scuccia oggi

Un lungo percorso per ritrovare se stessa, una decisione non facile e spesso criticata: Cristina oggi si dice rinata e paradossalmente ha riscoperto la sua fede in Dio. Continua a cantare liberando così tutte le sue emozioni attraverso la sua splendida voce.