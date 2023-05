Saper dire di NO, un diritto anche delle Mamme

– Mamma, come ti chiami? – Federica. – Ok Mamma!

Avete mai riflettuto sulla “prevalenza” del nome mamma? Mamma ci definisce e ci identifica, ma rappresenta anche un ruolo più generale, complesso e determinante per la famiglia e la società.

Dicono che mamma sia un nome comune di persona di genere femminile, io, però, non ne sarei così sicura. Alle mie orecchie e al mio cuore, “mamma” suona più come un verbo che si coniuga all’infinito e assume molti significati, talvolta persino contrastanti: amare, soffrire, seguire, correre, nutrire, raccogliere e seminare, attendere, sperare e confidare.

La maternità è un casino, anche se nessuno è veramente pronto ad ammetterlo. Ti cambia profondamente e dopo il parto dà luogo a un secondo travaglio, questa volta silenzioso, occulto e privato, nascosto agli occhi del mondo: la donna che eri si prepara a rinascere madre.

Il lato grigio della maternità

Le mamme hanno il dovere di essere tali, ovvero madri… ma conservano il diritto alla felicità, mai dimenticarlo! Nessuno ce lo dice, non ce lo sussurrano o accennano nemmeno mentre ci toccano la pancia (come se fossimo un sacro reliquiario), ma la maternità è faticosa, fa paura, stanca e può essere estenuante.

Quando la “fase tosta” viene assorbita da quelle routine che ogni famiglia deve concedersi il tempo di costruire, resta, però, qualcosa di irrinunciabile: il nome MAMMA. Ovvero quel nome (assolutamente non comune) con cui nostro figlio continuerà a chiamarci per tutta la vita e pur consapevole che siamo Federica , Maria, Carla, Ilaria Silvia o Chiara.

– Mamma, come ti chiami? – Federica – Ok Mamma!

Saper dire di No è bellissimo

È la natura esclusiva del “verbo madre” a permetterci di superare qualsiasi imprevisto.

Ma resta una verità negata a noi mamme: non possiamo essere felici senza conoscere e senza prepararci ai lati oscuri della maternità: la fatica, il dolore, il senso di inadeguatezza.

Che una mamma possa fare tutto non è vero , raccontare questa favola della super mamma al mondo intero ci ha distrutte e ci mortifica al primo “non ce l’ho fatta”.

La mamma super eroe non esiste e le mamme non possono dire sempre sì: i No delle mamme fanno bene, ci fanno bene! Facciamocelo un regalo: concediamo a noi stesse l’ imperfezione , perdoniamoci, amiamoci , impariamo a dire No.

Se anche tu vorresti dire NO più volte di quante non riesci, allora permettimi di consigliarti una lettura : SAPER DIRE DI NO È BELLISSIMO