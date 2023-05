Sorella di Maddie McCann: ultime foto di Amelie

Ormai 18enne, Amelie, sorella di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa nel 2007 durante una vacanza di famiglia in Portogallo, è apparsa per la prima volta in pubblico. La giovane ha preso parte alla preghiera informale che si è tenuta nel giorno dell’anniversario della scomparsa della sorella maggiore.

Amelie: la sorella di Maddie McCann

Nata nel Febbraio 2005, data di nascita che condivide con il fratello gemello Sean, Amelie è cresciuta nella speranza di poter conoscere le sorti della sorella maggiore e, nella più rosea delle ipotesi, poterla un giorno riabbracciare.

Nonostante il grande interesse mediatico nei confronti della primogenita scomparsa, e di conseguenza verso la loro famiglia, Kate e Gerry McCann hanno cercato di proteggere la privacy dei loro figli. Vissuti in un certo qual modo nell’ombra e nel ricordo di Madeleine, i gemelli sono cresciuti lontani dalle telecamere, ecco perché oggi di loro si conosce davvero poco.

Prime foto pubbliche di Amelie McCann

Le primissime foto pubbliche della sorella di Maddie McCann risalgono al 3 Maggio 2023. La giovane, ormai 18enne, ha preso parte insieme ai genitori (assente il fratello gemello) ad un incontro di preghiera organizzato nella loro città natale, Rothley nel Leicestershire, in occasione del 16° anniversario della scomparsa di Madeleine.

Molti gli obiettivi dei fotografi puntati su di lei, tante le foto scattate che hanno immediatamente fatto il giro della rete. Il tutto potrebbe essere definito come mera curiosità o apparire inopportuno e invadente, eppure in quelle immagini vi è un possibile collegamento con la bambina scomparsa.

Nei lineamenti di Amelie, che come sua sorella è ormai divenuta una giovane donna, vi possono essere alcuni dei tratti distintivi di Maddie, caratteristiche fisiche che descriverebbero com’è oggi la bambina scomparsa.

La scomparsa di Madeleine McCann

Nel 2007 la famiglia McCann è volata a Praia da Luz, località di villeggiatura del Portogallo, nella regione di Algarve, per una vacanza. La sera del 3 Maggio i coniugi Kate e Gerry erano a cena insieme ad alcuni amici in un ristorante distante circa 120 metri dalle loro camere d’albergo. In queste ultime dormivano da soli i loro bambini, controllati a turno dai genitori ad intervalli regolari di circa mezz’ora.

Fu durante uno di questi controlli che venne notata la scomparsa di Maddie. Da allora i genitori non hanno smesso di cercare la loro bambina e di lottare affinché si arrivi ad una verità che, in un modo o nell’altro, metta fine a questa loro interminabile attesa.

Le foto della sorella di Maddie McCann

Madeleine, nata il 12 Maggio del 2003, è scomparsa 9 giorni prima del suo quarto compleanno, all’epoca i gemelli Amelie e Sean ne avevano appena 2. Nel ricordo collettivo Maddie McCann è ancora una bambina di 3 anni e mezzo, la sua immagine è cristallizzata nelle foto di lei da piccola, sorridente e allegra.

Anche l’ultima immagine realizzata con l’age progression – tecnica complessa usata per “invecchiare” l’immagine di una persona – risale a diversi anni fa e mostra come potrebbe essere Madeleine all’età di 9 anni.

Foto ormai “datate”: Maddie McCann non è più la bambina scomparsa in Portogallo, è diventata ormai una giovane donna, proprio come sua sorella Amelie. Ed è chi spera di ritrovare Madeleine ancora viva, e sicuramente cresciuta, a fare riferimento alle ultime foto della sorella di Maddie McCann, in attesa di una più aggiornata age progression che aiuti a ritrovarla.