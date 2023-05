Figli disordinati, adolescenti e camera sempre in disordine

Gli adolescenti vivono un profondo disordine interiore, i loro pensieri non sono ordinati: ogni idea, progetto o obiettivo è un costrutto in divenire che fa di loro stessi e delle loro vite un’architettura ancora tutta in costruzione. È questa condizione mentale a fare dei preadolescenti e degli adolescenti dei figli disordinati, caotici ed esplosivi nelle loro manifestazioni esterne, compresa la gestione degli spazi e delle cose.

Minacciare i figli disordinati non serve a niente se non ad inasprire i loro comportamenti

Se la camerata di tuo figlio è sempre in disordine, al punto tale che tu, come adulto, fai difficoltà a muoverti e orientarti dentro quel caos, Keep Calm and pensa a queste cose:

è una fase passeggera ;

; molto probabilmente tuo figlio si sta preparando a diventare ordinato, ma è solo troppo presto per manifestare questa maturità;

nel disordine ogni ragazzo possiede un proprio ordine che noi adulti non sappiamo intercettare (questo può essere vero anche per i bambini, sebbene in forma differente rispetto agli adolescenti);

che noi adulti non sappiamo intercettare (questo può essere vero anche per i bambini, sebbene in forma differente rispetto agli adolescenti); la soluzione sta nel compromesso e non nella minaccia, tra poco proverò a chiarire il come e il perché.

Figli disordinati, comunemente è una fase passeggera

Sì, proprio così: il disordine dei figli adolescenti è espressione di quel tumulto interiore che investe mente e animo dei ragazzi e dei ragazzini (ovvero dei preadolescenti).

Da un lato il disordine esteriore manifesta la confusione e il caos dei pensieri, dall’altro è anche il risultato visibile di una opposizione al mondo adulto. In questo senso, attraverso il “manifesto della confusione” (vestiti ovunque, carte e cartacce, riviste e libri sparsi per terra, eccetera), i ragazzi si dichiarano diversi da mamma, papà e dal mondo adulto.

Dentro di loro, però, stanno già costruendo, insieme alla loro crescita, un ordine futuro, lo stesso che verrà con la maturità, con le responsabilità, con l’esigenza di organizzare se stessi, i propri pensieri e i propri spazi. Fidatevi, dunque, del processo di crescita dei vostri ragazzi!

Il disordine ordinato degli adolescenti: trovano sempre tutto, anche nel caos più totale

Eppure, anche dentro quel caos che è la loro stanza, i figli disordinati trovano sempre tutto: com’è possibile?

Ciò è invisibile ai nostri occhi di adulti, ma dentro la confusione, sotto le pile di libri accumulati a terra, dentro l’ammasso di vestiti sulla poltrona, i nostri figli disordinati sanno dov’è quello che stanno cercando! Di fatto i ragazzi hanno un loro ordine dentro il disordine apparente. Ed è questa traccia che li conduce alla costruzione di quell’ordine adulto e futuro a cui abbiamo poc’anzi accennato.

Il disordine degli adolescenti è sintomo di salute

Pertanto, si può concludere che il ragazzo disordinato è un ragazzo sano in linea con lo sviluppo della sua età.

Figli disordinati che fanno impazzire i genitori: come non arrivare allo scontro

L’eccesso di disordine quando si raggiunge? Fidatevi di quello che sto per affermare: anche i figli hanno un limite al disordine (interiore ed esteriore). Tuttavia non vediamo quasi mai i ragazzi arrivare a toccare questo limite, e quindi arrivare a riordinare da soli, perché la soglia di tollerabilità della confusione che li circonda resta molto più alta rispetto alla nostra di adulti.

Noi adulti sentiamo il bisogno di mettere in ordine molto prima dei nostri figli.

Consigli pratici per i genitori di adolescenti disordinati

Ecco che fare affinché il caos in cui vivono questi figli disordinati non divenga ragione di scontri profondi:

Stabilire una regola base per cui ogni tot la stanza viene sistemata (inderogabilmente e rigorosamente). Va bene anche farlo insieme, ovvero cooperando; Non minacciate: “Ora ti butto tutto”. Comunemente le minacce che hanno a che fare col disordine degli adolescenti si concludono con atti “idealmente liberatori” per gli adulti: “Butto tutto, do tutto in beneficenza o, peggio, brucio tutto“. Queste minacce potrebbero suscitare anche ilarità nel figlio che sa bene che il genitore non lo lascerebbe né in mutande né senza i libri di scuola, per esempio. E allora non minacciate e non intimate azioni che non potrete compiere. Piuttosto spiegate a vostro figlio che nella condivisone degli spazi domestici è necessario rispettare un certo ordine che consenta a tutti di convivere pacificamente. Non colpevolizzate i figli disordinati, questo li fa sentire attaccati e giudicati. Quel visibile disordine è specchio dell’invisibile tumulto interiore che vivono.

Ricordate che una volta stabilita la regola base: il martedì sistemiamo la tua stanza, per esempio, non sono ammesse eccezioni, perciò il figlio deve tenere fede all’impegno e anche noi genitori. Seppure arrivasse la suocera a casa, non provate a forzare il ragazzo verso un ordine non pattuito.

Guardate oltre l’ostacolo: passerà! Un giorno i nostri figli saranno adulti ordinati, molto probabilmente e almeno nei limiti del comune senso dell’ordine.