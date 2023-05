Rose Hanbury: chi è la presunta amante del principe William

L’hanno definita l’antagonista di Kate Middleton, altri la considerano la “nuova” Camilla Parker Bowles (oggi regina consorte del Regno Unito), ma chi è Rose Hanbury, presunta amante del principe William? Facciamo chiarezza su una delle donne più discusse d’Inghilterra.

Chi è Rose Hanbury

Sarah Rose Hanbury, da tutti conosciuta con il suo secondo nome “Rose”, è nata il 15 Marzo del 1984 da una famiglia della nobiltà terriera residente a Coggeshall, piccola cittadina dell’Essex. I suoi genitori sono Timothy Hanbury ed Emma, nata Longman, rispettivamente designer di siti web e stilista.

Il “legame” tra la sua famiglia e i membri del casato dei Windsor sembra essere di “vecchia data”. Nel 1947 infatti la nonna materna di Rose Hanbury, Lady Elizabeth Mary Longman (nata Lambart nel 1924 e deceduta nel 2016), fu una delle damigelle d’onore dell’allora principessa Elizabeth Alexandra Mary (divenuta regina Elisabetta II nel 1952) e del tenente Philip Mountbatten (in seguito Filippo di Edimburgo).

Ma non è tutto! Lady Elizabeth chiese alla regina, nonché sua amica d’infanzia, di fare da madrina alla maggiore delle sue 3 figlie, Caroline Longman. Quest’ultima frequentò spesso la royal family, in particolar modo il Principe Carlo. La loro amicizia si protrasse negli anni al punto da attirare l’attenzione dei tabloid inglesi che negli anni ’70 identificarono la Longman come una delle prime fidanzate dell’erede al trono d’Inghilterra.

Here's Charles and his then girlfriend, Caroline Longman, who he briefly dated in the 1970s.



Caroline's SISTER is Emma Longman. Emma Longman is the MOTHER of Rose Hanbury.

Rose Hanbury: da studentessa a modella

Da adolescente Rose frequentò la Stowe School, uno dei collegi più prestigiosi del Regno Unito, lo stesso che ha visto diplomarsi il Principe di Monaco Ranieri III, Sir Richard Branson, fondatore della Virgin Group, Chelsy Davy, ex fidanzata del principe Harry e Henry Cavill, celebre attore di Superman e della serie TV “The Witcher”.

Successivamente la Hanbury ha conseguito la laurea presso la Open University e nel 2007 ha intrapreso la carriera di modella per l’agenzia Storm Models, la stessa che anni prima scoprì Kate Moss e che ha rappresentato top model come la Crawford e Cara e Poppy Delevingne.

Breve invece fu la sua esperienza come ricercatrice politica per il membro del partito conservatore Michael Gove, impego che abbandonò nel 2009, lo stesso periodo della sua prima gravidanza.

Sarah Rose Cholmondeley, marchesa di Cholmondeley

Rose Hanbury ha conosciuto David Cholmondeley, settimo marchese di Cholmondeley e regista, durante una vacanza in Italia nel 2003. All’epoca la giovane aveva solo 19 anni mentre il ricco ereditiere ne aveva 42 (è nato il 27 giugno del 1960). Come è facile intuire, la differenza d’età suscitò molto scalpore, secondo solo al clamore mediatico scaturito dal loro matrimonio “lampo”.

Tra l’annuncio del loro fidanzamento e il rito nuziale infatti trascorsero appena 2 giorni, nozze che il quotidiano inglese The Telegraph definì “frettolose”.

Il marchese e la marchesa Cholmondeley si sono sposati il 24 Giugno del 2009, la cerimonia si è svolta nel più assoluto riserbo al Chelsea Town Hall, il palazzo municipale del lussuoso quartiere di Londra sito in King’s Road. Due giorni prima la coppia aveva annunciato pubblicamente il fidanzamento e nel contempo, tra lo stupore generale, Emma Hanbury, madre della futura sposa, rivelava la gravidanza gemellare della figlia.

Rose Hanbury diventa mamma

Il 12 Ottobre del 2009, tre mesi e mezzo dopo le nozze, i marchesi diventano genitori di due maschi, i gemelli:

Alexander Hugh George Cholmondeley, legittimo erede della casata che acquista il titolo di cortesia di Conte di Rocksavage;

Cholmondeley, legittimo erede della casata che acquista il titolo di cortesia di Conte di Rocksavage; Oliver Timothy George Cholmondeley, riconosciuto secondogenito che acquista il titolo di Lord.

Nel Marzo 2016 Rose Hanbury diventa nuovamente mamma: nasce Iris Marina Aline Cholmondeley che acquisisce il titolo di Lady.

Oggi la famiglia vive a Houghton Hall, una residenza storica di campagna situata nella contea inglese di Norfolk. Qui l’ex modella organizza mostre, eventi ed esibizioni mentre il marito è impegnato nei suoi doveri con i membri della famiglia reale.

Durante il regno di Elisabetta II, il marchese di Cholmondeley ha ricoperto la carica di Lord Great Chamberlain. Tra i suoi compiti vi era quello di precedere la regina Elisabetta durante l’apertura del Parlamento e portare la Corona Imperiale di Stato.

Alla morte della regina il marchese perde l’incarico di Lord Great Chamberlain ma viene nominato Lord in Waiting dal nuovo re, Carlo III, un ruolo che al femminile può essere definito come “dama di compagnia”.

L’amicizia con il principe William e Kate Middleton

La residenza dei marchesi dista pochi chilometri dalla Anmer Hall, ossia la residenza preferita di William e Kate, meta che i principi del Galles scelgono spesso per le loro vacanze. Questa vicinanza ha favorito il rapporto di amicizia che si è instaurato tra le due famiglie, una frequentazione resa ancor più forte dal ruolo che Rose e Kate condividono.

Divenuta una vera e propria socialite reale – persona che acquista notorietà frequentando l’alta società e eventi mondani importanti – oggi Rose Hanbury ricopre il ruolo di mecenate dell’East Anglia’s Children’s Hospices (EACH). La marchesa, come Kate Middleton tuttora, sostiene e promuove questa organizzazione che fornisce assistenza e supporto ai bambini e ai giovani, nonché le loro famiglie, la cui condizione limita o mette in pericolo la loro vita.

Nonostante tali premesse, le due famiglie si sono pian piano allontanate a causa degli insistenti rumors sul presunto tradimento del principe William.

Rose Hanbury: la presunta amante del principe William

Tutto nasce da alcune foto scattate all’interno di un locale, immagini che ritraggono il Principe William mentre parla con una donna. Il volto di quest’ultima però non è riconoscibile in quanto la risoluzione delle foto non è ottimale. Gli scatti lasciano appena intuire quanto sta accadendo:

il primogenito del re si avvicina alla donna, le poggia una mano sul fianco e si china per baciarla.

Anche la natura del bacio è alquanto dubbia: dall’angolazione è possibile supporre che si tratti di un casto bacio sulla guancia, un affettuoso gesto di saluto.

Nonostante tutti se e tutti i ma, i media inglesi non hanno avuto dubbi nell’affermare che quella donna fosse Rose Hanbury, da allora “etichettata” come l’amante, o presunta tale, del principe William. Con il passare del tempo, e a seguito di una minaccia di denuncia da parte di Buckingham Palace nei confronti dei giornali inglesi, i rumors si sono assopiti ma mai del tutto scomparsi.

Il distacco definitivo

In virtù di quanto vociferato fino ad ora, durante il giorno dell’incoronazione di re Carlo III molti hanno rivolto l’attenzione verso la marchesa di Cholmondeley che, insieme al marito, ha preso parte all’importante celebrazione.

Chi attendeva un incontro o un saluto anche solo accennato tra i marchesi e i principi del Galles è rimasto deluso, entrambe le famiglie hanno mantenuto una debita distanza nonostante i loro figli, il principe George e Lord Oliver, abbiano preso parte alla cerimonia nel ruolo di paggio d’onore.

Insomma, nulla a che vedere con l’ormai famoso incontro tra i Cholmondeley e l’allora Duca e la Duchessa di Cambridge avvenuto nel giugno 2016, anni prima di essere travolti dallo scandalo del presunto tradimento.

In quell’occasione le famiglie si sono incontrate ad una cena di gala organizzata alla Houghton Hall, residenza dei marchesi, per raccogliere fondi per l’associazione EACH.

I sorrisi di allora si scontrano con i volti corrucciati di oggi. Riusciranno mai a trovare pace?