Morte di Giulia Tramontano: tutte le donne “coinvolte” e il dolore causato da Alessandro I.

Quello che è successo nelle ore precedenti e successive la morte di Giulia Tramontano mette in connessione tutte le donne diversamente coinvolte in questo omicidio, è un intreccio di dolore scatenato dall’atto efferato di Alessandro I.

Oltre a Giulia, entrano in scena:

l’altra donna, colei che in Aprile scopre di essere stata l’amante di Alessandro I. mentre si credeva la sua fidanzata;

la mamma dell’assassino, che accompagna Giulia all’incontro del chiarimento;

la mamma e la sorella di Giulia che da Napoli salgono a Milano per ritrovarla, ovunque sia, e sono ignare del dolore che già è pronto ad attanagliarle;

infine la madre del primo figlio del barman.

La mamma di Alessandro I. rompe il silenzio dopo la morte di Giulia

Sabrina, questo il nome della mamma del mostro (come lo definisce lei stessa), ha accompagnato Giulia all’incontro con l’altra donna. Era lo scorso 27 maggio, erano le 17:30 e le due “fidanzate” di Alessandro si erano date appuntamento davanti all’Hotel dove lavorava il barman (pare che anche l’altra donna fosse impiegata lì).

Sabrina, stando alla ricostruzione giornalistica dei fatti, avrebbe preferito che Giulia parlasse direttamente con suo figlio della questione, ma l’altra donna aveva mostrato prove inconfutabili della relazione con Alessandro e davanti alle foto Giulia probabilmente voleva certezze, forse intendeva vedere con i suoi occhi e sentire con le sue orecchie..

Da questo confronto nasce una sinergia, si sprigiona una solidarietà che unisce due dolori, due tradimenti intrecciati. Giulia e l’altra donna sono ugualmente incredule.

L’incredulità è un sentimento che ricorre nella morte di Giulia Tramontano e del figlio che portava in pancia ed è il sentimento comune a tutte le donne di questa triste vicenda.

L’amante di Alessandro I. consegna la verità a Giulia e forse, a suo modo, voleva difenderla

L’altra donna scopre di essere l’amante di Alessandro, oltre che la sua fidanzata, solo col tempo, ma le informazioni in merito a quanto e cosa conosceva di Giulia sono confuse. Tutte le ricostruzioni giornalistiche convergono essenzialmente su due dati:

Giulia e Alessandro I. scoprono la gravidanza a novembre ’22, ma già da luglio Alessandro frequentava la giovane italo-inglese che a gennaio ’23 scopre, a sua volta, di aspettare un bambino. Questa gravidanza, però, non va avanti (anche su questo punto le ricostruzioni giornalistiche sono controverse). L’altra donna è giovanissima, appena 23 anni e questo potrebbe avere influito sulla eventuale scelta di non portare avanti la maternità. Solo ad aprile la giovane “amante” scopre che Alessandro mentiva da tempo: era stato ad Ibiza con Giulia e non da solo come le aveva fatto credere; diceva di Giulia che era una donna instabile e avare bisogno di lui; disconosceva la paternità del bambino, ma le tracce sul suo Pc lo smentivano: infatti, aveva falsificato il test del DNA con cui intendeva dimostrare all’”amante” che Thiago non era suo figlio.

Proprio dinnanzi a queste scoperte la giovane “amante” si decide a contattare “la rivale” incinta di 7 mesi.

A conferma del fatto che probabilmente il suo intento era solo quello di consegnare la verità a Giulia, vi sono 2 elementi da considerare: quando Alessandro, dopo la morte di Giulia Tramontano della quale si era appena macchiato e di cui nessuno era a conoscenza, va dalla giovane italo-inglese, lei non gli risponde e non gli apre. Intanto, però, mandava messaggi a Giulia per sincerarsi che stesse bene. Tristemente a quei messaggi rispondeva Alessandro stesso fingendosi Giulia e chiedendo alla italo-inglese di lasciarla stare.

Le donne della famiglia Tramontano, un dolore che deve essere un monito: mai più donne uccise così!

La mamma di Giulia Tramontano, Loredana, piange una figlia andata a Senago a morire e insieme alla famiglia piange anche il piccolissimo Thiago che non potranno mai abbracciare. È Chiara la sorella di Giulia a sottolinearlo: avrebbe solo voluto essere la zia migliore del mondo.

L’ingiustizia più grande è verso questa famiglia perchè ciascuno di noi porta in sé un pezzo del cuore dei famigliari e morendo Giulia quei cuori li ha mandati in frantumi. Gli uomini assassini devono pagare per le vite sottratte e per quelle distrutte.

La mamma del 1° figlio di Alessandro, anche lei è “vittima” indiretta di questo dramma

Resta in un’ombra pesante e ingombrante la mamma del 1° figlio di Alessandro I. La donna ha negato all’ex compagno di vedere il bambino nelle ore in cui si cercava Giulia e adesso su di lei pesa il carico gravoso di crescere un figlio il cui padre si è macchiato di un delitto efferato e inaudito.

Tutte queste donne probabilmente sono incredule: quell’Alessandro mostro, di cui parla mamma Sabrina, non lo aveva visto nessuno.

Adesso Alessandro I. fa riferimento al suicidio come unica forma di pentimento, dichiara di vedere solo nella fine il modo per rimediare alle sue colpe e lo dice sia durante la confessione che durante l’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di San Vittore, lo riporta anche il suo Avvocato. Ma mamma Sabrina gli domanda solo di dire la verità, la meritano tutte le donne che ha ferito e Giulia e Thiago la meritano per primi.