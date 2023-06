Bambina di 5 anni scomparsa a Firenze, il suo nome è Kataleya Alvarez, nella foto diffusa dalla comunità peruviana, alla quale appartiene la famiglia, c’è scritto che al momento della scomparsa la bambina era vestita di rosa, la stampa parla di una maglietta bianca e pantaloni color viola.

Le ricerche si concentrano nella zona di Novoli, quartiere di Firenze. Più precisamente si articolano tra via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi. Vi partecipano anche i vigili del fuoco e le unità cinofile.

Bambina di 5 scomparsa a Firenze, i fatti in breve

Ieri mattina, sabato 10 giugno, Kataleya era nello stabile in cui vive con la sua famiglia. Si tratta dell’ex hotel Astor, che da tempo è occupato da diverse famiglie. La mamma era al lavoro e la bambina era stata affidata allo zio.

Di Ktaleya si sono, però, perdute le tracce intorno alle 13:00. Secondo la ricostruzione dei fatti, poco prima di sparire la bambina avrebbe litigato con dei coetanei con cui stava giocando. L’allarme è scattato quando la mamma, tornata a casa dal lavoro, non l’ha trovata e, dopo averla cercata invano, ha chiamato i Carabinieri.

La mamma della bambina di 5 anni scomparsa a Firenze

È “La Repubblica Firenze” a pubblicare un’istantanea della disperazione di questa mamma, lo fa con queste parole:

Questa mattina alle 7,30 la donna era seduta sul marciapiede assieme ad altre tre connazionali, singhiozzava disperata: malgrado il passare delle ore e l’intensificarsi delle ricerche della piccola non ci sono notizie. “Dov’è, dov’è la mia bambina?” è la frase che ripete nel pianto.

L’ex Hotel Astor non ha un’unica entrata, si tratta di una struttura ampia con più possibili vie di entrata e uscita. La stampa fa trapelare un’indiscrezione: le telecamere sulla strada avrebbero ripreso la bambina entrare nel cortile, ma mai uscire.

L’apporto dell’unità cinofila nelle ricerche

L’unità cinofila sta supportando i Carabinieri, il fiuto dei cani sembra condurre nello stesso palazzo e in uno adiacente, ma la bambina non è stata ancora trovata.