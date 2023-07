La storia Instagram segna l’ora della venuta al mondo di Mattia: Alessia Cammarota ha partorito. Ora 03:20 di quest’oggi 18 Luglio 2023: “Stiamo bene, benissimo. Siamo circondati d’amore . E non smetteremo mai di dirvi grazie per questo“. È così, con un pugnetto chiuso, che Mattia si affaccia al mondo, è il terzo figlio della coppia nata a Uomini e Donne ed è un meraviglioso bimbo arcobaleno.

Nel marzo 2021 Aldo Palmeri e Alessia Cammarota avevano annunciato la loro terza gravidanza lo avevano fatto il 14 Febbraio, a San Valentino, proprio nel giorno dedicato all’amore, ma quel bimbo non ha mai visto la luce. Adesso Mattia ricompone tutto, come ogni bimbo arcobaleno testimonia il potere della vita.

Alessia Cammarota ha partorito prima dell’alba: la notte di una nuova vita, come accade a tante mamme

I parti di notte segnano l’alba di nuove vite, sono profondi, cristallini, camminano mentre il mondo riposa e già vanno verso un domani che la donna che partorisce manifesta nella bellezza della nascita. Lo stavano aspettando, come loro stessi, Alessia e Aldo, hanno scritto una settimana fa a commento dell’ultimo post Ig prima del parto.

Già genitori di Niccolò e Leonardo, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno fatto tanta strada dalle poltrone e dal trono di Uomini e Donne ad oggi.

La didascalia con cui papà Aldo commenta la storia della nascita di Mattia

Aldo Palmeri scrive: “Tutto l’amore che ho“, una frase che commuove se si pensa a quanto sia bello vedere due giovani capaci di testimoniare la forza del fare famiglia, di costruire insieme anche in un mondo che va veloce e che spesso non sa combattere per i sentimenti.