Federica Pellegrini incinta: l’annuncio ufficiale (Video)

La conferma è arrivata! Dopo le insistenti voci su una sua presunta gravidanza, con tanto di foto del presunto pancino sospetto, Federica Pellegrini incinta rivela di essere in dolce attesa. Il video annuncio però non è stato compreso da tutti, in esso infatti si “cela” un’aperta sfida lanciata da “La Divina”.

L’annuncio di Federica Pellegrini incinta

Sulle note di Viva la vida, brano dei Coldplay, l’ex nuotatrice si pone dinnanzi la telecamera, alza la camicia a fiori e mostra un pancino appena pronunciato (è possibile che abbia superato da poco lo scoglio dei 3 mesi). Su quest’ultimo vi è la scritta “We’ll take it back”, letteralmente tradotto in “Ce lo riprenderemo”.

La segue il marito Matteo Giunta – la coppia è sposata dal 27 Agosto 2022 – che dapprima allarga le braccia sconsolato (in riferimento al messaggio lanciato) salvo poi tirare a sé la compagna e concedersi un bacio e un abbraccio colmo di felicità.

Un annuncio di gravidanza sicuramente insolito al punto da lasciare perplessi molti utenti che hanno chiesto spiegazioni in riferimento alla scritta sulla pancia.

La sfida alla nuotatrice Mollie O’Callaghan

Per comprendere meglio quanto accaduto, è necessario leggere la didascalia del post pubblicato dalla Pellegrini:

“Grande gara Mollie. Davvero una delle migliori che ho visto negli ultimi 14 anni. Ma ho qualcosa da dirvi…”.

Nello scrivere il suo messaggio, la Divina ha taggato la nuotatrice australiana Mollie O’Callaghan, la stessa che, pochi minuti prima dell’annuncio di Federica Pellegrini incinta, ha battuto il record dei 200 sl che quest’ultima deteneva da ben 14 anni.

Impegnata nei campionati mondiali di nuoto di Fukuoka 2023, in Giappone, la O’Callaghan ha concluso la gara dei 200 m stile libero con un tempo di 1’52”85. Questo risultato ha fatto “cadere” il primato mondiale di 1’52”98, uno dei più longevi della storia, ottenuto dalla Pellegrini nei Mondiali di Roma del 2009.

Federica Pellegrini incinta: gender reveal

La scritta “We’ll take it back” e la sfida lanciata all’attuale detentrice del primato mondiale (il tutto fatto ironicamente, ricordiamolo) hanno alimentato le supposizioni sul sesso del bebè. Sono in tanti infatti ad aver pensato che l’ex nuotatrice sia in dolce attesa di una femminuccia.

Ipotesi successivamente confermata dalla nonna materna, Cinzia Lionello. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Oggi, quest’ultima ha rivelato:

“Sì, è in arrivo una bambina. Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più. Ha superato da poco i tre mesi”.

Tanti auguri ai futuri genitori!