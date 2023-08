Toccare i capelli dei bambini: giusto o sbagliato?

Risposta a @coca_balocca valuto bene le situazioni prima di reagire, chi mi conosce o chi ci ferma ogni tanto per salutarci sa quanto sono gentile. Ma se si viola lo spazio personale mio o di mia figlia per un morivo futile (come in questo caso la curiosità di toccare un capello riccio afro) , mi sento in dovere di riprendere le persone. Cerco di insegnare a mia figlia l’avere rispetto per se e per gli altri. Come faccio a insegnarle a non essere invadente con gli altri se poi permetto agli altri di esserlo con lei?