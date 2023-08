Calendario scolastico 2023 2024: inizio, festività e ponti

Quando inizia la scuola a settembre 2023? Una domanda che può trovare risposta solo nel calendario scolastico 2023 2024 reso noto dalle varie Regioni in concomitanza con la chiusura delle scuole. Nello stesso vengono elencate anche tutte le festività, i ponti e i giorni di chiusura degli istituti.

Calendario scolastico 2023 2024: giorni di attività didattica

Nei giorni che precedono la fine delle lezioni, o in quelli immediatamente successivi, ogni regione e ogni provincia autonoma compila il proprio calendario per l’anno scolastico a seguire. La caratteristica principale di questo documento è rappresentata dai giorni di lezione: il Decreto legislativo n. 297 (16 aprile 1994, capo V “Calendario Scolastico”, art. 74) impone agli istituti di ogni ordine e grado un minimo di 200 giorni di attività didattica all’anno.

Diventa quindi obbligatorio far rientrare in tale soglia i giorni di festa nazionale, quelli che comunemente chiamiamo “feste comandate“, ed eventuali altri giorni di chiusura extra per ponti o assemblee. Ciò rende il calendario regionale indicativo in quanto ogni singola scuola può decidere in maniera autonoma qualche piccola variazione allo stesso, restando ovviamente nei limiti imposti dalla legge.

Giorni di festa nazionale

Le feste comandate, ossia i giorni di chiusura delle scuole che restano invariati, solitamente segnati in rosso sul calendario, sono:

1 Novembre: Ognissanti;

8 Dicembre: Immacolata Concezione;

25 e 26 Dicembre: Natale e Santo Stefano;

1 Gennaio: Capodanno;

6 Gennaio: Epifania;

31 Marzo e 1 Aprile 2024: rispettivamente domenica di Pasqua e lunedì dell’Angelo;

25 Aprile: anniversario della liberazione d’Italia;

1° Maggio: Festa dei lavoratori;

2 Giugno: Festa della Repubblica Italiana;

Festa del Santo Patrono: questa è l’unica data variabile in quanto ogni città celebra il proprio Santo Protettore.

Calendario scolastico 2023 2024: Italia settentrionale

Quando inizia la scuola nel Nord Italia, calendario regione per regione.

Emilia Romagna:

Inizio della scuola: 15 settembre 2023;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2023;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Termine delle lezioni: 6 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Friuli-Venezia Giulia:

Inizio della scuola: 13 settembre 2023;

Festività natalizie: dal 25 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Carnevale: dal 12 al 14 Febbraio 2024;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Liguria:

Inizio della scuola: 14 settembre 2023;

Festività natalizie: dal 25 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Ponte del 1° Maggio: dal 29 Aprile al 1° Maggio 2024;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 29 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Lombardia:

Inizio della scuola: 5 settembre 2023 per le scuole dell’infanzia e 12 settembre 2023 per tutti gli ordini e gradi di istruzione;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Carnevale: 12 e 13 febbraio 2024;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 29 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Piemonte:

Inizio della scuola: 11 settembre 2023;

Ponte dell’Immacolata: 8 e 9 dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2024 compresi;

Carnevale: dal 10 al 13 febbraio 2024;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2024;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 28 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Provincia di Bolzano:

Inizio della scuola: 5 settembre 2023;

Vacanze di Ognissanti: dal 28 ottobre al 5 novembre 2023;

Ponte dell’Immacolata: dall’8 all’10 dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Vacanze invernali: dal 10 al 18 febbraio 2024;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 28 aprile 2024;

Termine delle lezioni: 14 giugno 2024.

Provincia di Trento:

Inizio della scuola: 11 settembre 2023 (la scuola d’infanzia inizia il 4 settembre 2023);

Ponte dell’Immacolata: 8 e 9 dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Carnevale: dall’8 al 13 febbraio 2024;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Termine delle lezioni: 11 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 31 Luglio 2024 scuola dell’infanzia.

Valle d’Aosta:

Inizio della scuola: 11 settembre 2023;

Ponte dell’Immacolata: 8 e 9 dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 compresi;

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2024;

Vacanze d’inverno: dal 12 al 14 febbraio 2024;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 1° Aprile 2024 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2024;

Termine delle lezioni: 6 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Veneto:

Inizio della scuola: 13 settembre 2023;

Ponte dell’Immacolata: 8 e 9 dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Carnevale: dal 12 febbraio al 14 febbraio 2024;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2024;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 29 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Calendario Scolastico 2023 2024 Italia centrale

Quando ricomincia la scuola nel Centro Italia, calendario regione per regione.

Lazio:

Inizio della scuola: 15 settembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 29 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Marche:

Inizio della scuola: 13 settembre 2023;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2023;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Termine delle lezioni: 6 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 29 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Nota bene: sul sito della regione Marche viene riportato che le istituzioni scolastiche possono “individuare fino a 3 giorni di sospensione dalle lezioni” purché rientrino nelle date 3 e 4 Novembre 2023, 9 dicembre 2023, 26 e 27 aprile 2024.

Toscana:

Inizio della scuola: 15 settembre 2023;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 29 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Umbria:

Inizio della scuola: 13 settembre 2023;

Ponte di Ognissanti: 1 e 2 novembre 2023;

Ponte dell’Immacolata: 8 e 9 Dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 22 dicembre 2023 al 6 2024 compresi;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 29 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Calendario scolastico 2023 2024 Italia meridionale

Quando inizia la scuola nel Sud Italia, calendario regione per regione.

Abruzzo:

Inizio della scuola: 13 settembre 2023;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 29 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Basilicata:

Inizio della scuola: 13 settembre 2023;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2023;

Ponte dell’Immacolata: 8 e 9 Dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Carnevale: 12 e 13 febbraio 2024;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 29 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Calabria:

Inizio della scuola: 14 settembre 2023;

Ponte di Ognissanti: 1 e 2 Novembre 2023;

Ponte dell’Immacolata: 8 e 9 dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Vacanze di Carnevale: 12 e 13 Febbraio 2024;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2024;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 29 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Campania:

Inizio della scuola: 13 settembre 2023;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2023;

Ponte dell’Immacolata: dall’8 al 9 Dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2023 compresi;

Carnevale: 12 e 13 Febbraio 2024;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Ponte della Liberazione: dal 25 al 27 aprile 2024;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Molise:

Inizio della scuola: 14 settembre 2023

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2023;

Ponte dell’Immacolata: 8 e 9 dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Vacanze di Carnevale: dal 12 al 14 febbraio 2024;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Ponte del primo Maggio: 29 e 30 Aprile 2024;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Puglia:

Inizio della scuola: 14 settembre 2023;

Ponte dell’Immacolata: 8 e 9 dicembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Carnevale: 12 e 13 Febbraio 2024;

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 30 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Sardegna:

Inizio della scuola: 14 settembre 2023;

Ponte dei Morti: 1 e 2 novembre 2023;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 compresi;

Carnevale: 13 febbraio 2024 (Martedì Grasso);

Festività Pasquali: dal 28 Marzo al 2 Aprile 2024 compresi;

Giornata del Popolo Sardo: 28 aprile 2024 Sa Die de sa Sardigna;

Termine delle lezioni: 7 giugno 2024 scuola primaria e secondaria, 29 Giugno 2024 scuola dell’infanzia.

Sicilia: