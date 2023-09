Che fine ha fatto Barbara D’Urso? Se lo stanno chiedendo in molti, la risposta è sotto gli occhi di chiunque cerchi sue notizie: via Instagram, lei stessa ha annunciato il suo sbarco a Londra.

Con la consueta tenacia, Maria Carmela D’Urso, questo il suo nome all’anagrafe, si è concessa una “nuova avventura” e, superando la prova del volo, ha affrontato anche un altro primo giorno di scuola.

Barbara D’Urso dopo pomeriggio cinque

Barbara D’Urso, all’anagrafe Maria Carmela D’Urso, classe ’57, ha legato il suo nome e la sua fama ai programmi televisivi di Canale 5. Già negli anni settanta era impegnata nelle prime produzioni di Telemilano 58, l’emittente divenuta nel tempo l’attuale Canale 5.

Dal 2003 al 2023 la D’Urso ha lavorato come conduttrice televisiva in esclusiva per Mediaset su Canale 5; è diventata ed è stata la The Queen del pomeriggio televisivo, fin quando la dirigenza non ha rimesso il suo programma, Pomeriggio Cinque, in altre mani.

La conduzione è stata affidata a Myrta Merlino. La scelta ha lasciato l’amaro in bocca a qualcuno e ha dato adito a polemiche. Queste ultime sono state alimentate soprattutto dalle pubbliche dichiarazioni della diretta interessata che ha lamentato di non aver potuto salutare il suo pubblico, a quanto pare la decisione non è stata così concorde come qualcosa lasciava intendere. Le parole di Barbara si sono imposte all’attenzione del pubblico nella comunicazione del cambio al timone del programma pomeridiano di Canale 5:

Che fine ha fatto Barbara D’Urso

Quello che si sa per certo è che Barbara è a Londra, trascorrerà lì un tempo non già definito. È sbarcata nel Regno Unitomdopo aver affrontato la sua storica paura del volo. Ma l’edificio in stile vittoriano che compare sullo sfondo del post con cui la conduttrice annuncia il suo ritorno a scuola non è bastevole a svelarne i progetti. Nelle storie compaiono immagini che sembrano provenire da corsi di approfondimento della lingua inglese.

Come ha precisato Piersilvio Berlusconi: “Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali“. La domanda aperta è: Londra potrebbe essere il luogo di uno di questi progetti?