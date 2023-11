Nomi giapponesi femminili: 123 nomi con significato

La nostra lingua e la nostra cultura sono ricche di nomi armoniosi e carichi di significato, dunque perché cercare nomi giapponesi (qui vi proponiamo un elenco di nomi giapponesi femminili) per il proprio bambino?

È questione di magnetismo, prima ancora che di gusti, infatti l’oriente ci affascina per molti motivi differenti che vanno dall’animismo al il rapporto con la natura.

Nomi giapponesi femminili: tra animismo e culto della natura madre

I nomi orientali conducono in sé una forte componente di spiritualità, l’animismo orientale si radica nella fede nei kami, ovvero gli spiriti giapponesi che oltrepassano il concetto occidentale di magico; essi sono capaci di incarnare luoghi, persone, sentimenti, rintracciano l’idea della venerazione compenetrandola alla realtà.

Nella natura orientale coabitano ciò che è terreno e ciò che è magico e sovrannaturale, questa commistione, che fa della natura persino oggetto di venerazione, è alla base di un profondo impegno di cura e custodia dei beni naturali a cui viene riconosciuta una preponderanza rispetto all’umano, che resta mortale e fallibile.

Nella venerazione della natura rientra la pratica giapponese di celebrare le stagioni per l’avvicendarsi dei loro colori, per i panorami, per i frutti e i fiori che donano. Particolare suggestione ha l’hanami, 花見 che letteralmente si traduce in “guardare i fiori” e assume una veste concreta nell’usanza di godere della vista degli alberi di ciliegio durante la fioritura, nel momento più colorato, profumato e suggestivo della primavera giapponese.

Il autunno, invece, è il momijigari a suggellare il rapporto tra uomo e natura come tradizionalmente celebrato in Giappone. Il termine deriva da momiji, 紅葉 che si traduce in “foglie rosse” o “albero di acero” e da kari , 狩り che significa “caccia”, il momijigari descrive perciò l’azione di andare in cerca delle foglie d’acero cadute dagli alberi. Questa attività, che comunemente si compie in gruppo, è un ulteriore compenetrazione dell’uomo nella natura.

Chi sceglie un nome giapponese accoglie anche questa eredità culturale spiritualista, crede nella relazione tra uomo e natura e nella compenetrazione dello spirito nelle cose della terra.

Nomi giapponesi femminili – neonata Fonte immagine 123RF.com con licenza d’uso

Nomi giapponesi femminili con la A: nome e significato

1. Airi: Amore o gelsomino bianco;

2. Akame: Occhi rossi;

3. Akiko: Splendente o bambina scintillante oppure bambina dell’autunno, a seconda delle interpretazioni;

4. Akira: Splendente o pulita;

5. Akemi: Bellezza lucente;

6. Anzu: Dolce come la pesca;

7. Aoi: Blu;

8. Asami: La bellezza del mattino;

9. Asuka: Il profumo del domani;

10. Aya: Colorata.

Atmosfera orientale nei nomi giapponesi con la B: nome e significato

12. Bao: Tesoro, gioiello prezioso;

13. Bashira: Piena di gioia o portatrice di buone notizie;

14. Bunko: Bambina istruita.



Nomi femminili di origine giapponese con la C: nome e significato

15. Chiaki: Luce scintillante;

16. Chihiro: Mille primavere;

17. Chiyo: Mille generazioni;

18. Chiyoko: Figlia di mille generazioni;

19. Chou: Farfalla.

Come chiamare una bambina scegliendo un nome giapponese con la D: nome e significato

20. Danuja: Cavaliere o sovrana;

21. Doi: Montagna o terra.

Nomi giapponesi femminili con la E: nome e significato

22. Eiji: Allegra o seconda eternità;

23. Emiko: Bambina bella;

24. Ena: Colei che è appassionata e graziosa.

Ispirazioni di nomi giapponesi per neonate con la F: nome e significato

25. Fujiko: Figlia del glicine;

26. Fumiko: Intellettuale, Studiosa o bambina bella.

Idee nomi femminili provenienti dal Giappone con la G: nome e significato

27.Gen: Signora della Congregazione

28. Gina: D’argento

Nomi giapponesi femminili con la lettera H: nome e significato

29. Haia: Agile o veloce;

30. Hana: Fiore. Anche nella versione Hanako col medesimo significato di fiore;

31. Haru: Primavera;

32. Haruka: Fiore primaverile o profumo;

33. Haruki: Albero estivo;

34. Hayami: Rara bellezza;

35. Hikari:Luce. Anche nella versione Hikaru con il medesimo significato;

36. Himari: Fiore di malvarosa o casa di luce e amore;

37. Hina: Sole o verdure buone;

38. Hiroko: Figlia generosa;

39. Hiromi: Bellezza abbondante, bellezza prosperosa, bellezza generosa;

40. Hisako: Lunga vita;

41. Hisoka: Riservata;

42. Hitomi: Ragazza dagli occhi bellissimi;

43. Hoshi: Stella.

Femminucce, scegliere un nome giapponese con la I: nome e significato

44. Ichika: Mille fiori; 45. Izumi: Primavera o fontana”.

Atmosfere giapponesi nei nomi femminili con la J: nome e significato

50. Jun: Obbediente;

51. Juniko: Bambina obbediente o bambina pura.

Idee nomi Giapponesi femminili con la K: nome e significato

52. Kami: Divinità;

53. Kaori: Fragranza;

54. Kazuko: Figlia della pace;

55. Kei: Benedetta, fortunata;

56. Keiko: Bambina felice o bambina fortunata;

57. Keina: Prosperità;

58. Kimi: nobile;

59. Kin: metallo prezioso;

60. Kiyo: Pura. Anche nella versione di Kiyoko che si traduce più estesamente in bambina pura;

61. Kiyomi: bellezza pura;

62. Koharu: Primavera o estate inoltrata oppure cuore;

63. Kokoro: Cuore, mente, anima;

64. Kotone: Suono d’arpa;

65. Kumiko: Bambina bella;

66. Kyo o Kyou: Albicocca

67. Kyoko: Figlia rispettosa.

Nomi provenienti dal Giappone, femminili e con la lettera M: nome e significato

68. Mai: Danza;

69. Makoda: Cerchio di fiori;

70. Maeko: Colei che è figlia della verità;

71. Maemi: Sorriso sincero

72. Mami: Bellezza;

73. Manami: Amore bello;

74. Mari: Ostinata, ribelle;

75. Mariko: Vera bambina del villaggio;

76. Masa: Elegante. Anche nella versione di bambina elegante Masako o di bellezza elegante Masami;

77. Mayumi: Elegante, vera, gentile o bella;

78. Megumi: Benedizione o amore;

79. Mei: La più piccola di tutte le sorelle – questo nome orientale trova spazio e diffusione anche in Cina;

80. Mi: Bellezza;

81. Michiko: Bellissima bambina saggia;

82. Midori: Verde;

83. Mieko: Bellissima bambina benedetta;

84. Mirai: Futuro;

85. Mika: Bellissima fragranza;

86. Miki: storia bellissima;

87. Minori: verità;

88. Misaki: Bel fiore;

89. Mitsuki: Luna bella;

90. Mia: Bellezza, armonia

91. Miyoko: Bambina bella.

Scegliere un nome giapponese femminili con la N: nome e significato

92. Nagi: Colei che è calma;

93. Namie: Benedizione o piccolo aiuto;

94. Nana: Sette;

95. Nanami: Sette mari;

96. Natsuki: Estate, speranza o luna;

97. Naomi: Sopra di tutti per bellezza;

98. Niko: Due laghi;

99. Noriko: Bambina esemplare;

100. Nozomi: Speranza.

Idee nomi Giapponesi femminili con la R: nome e significato

101. Rei presente pure come Reiko: Amabile, aggraziata, profumata, saggia o bella;

102. Reira: Fiore di gelsomino;

103. Rin: Colei che ha dignità.

Ispirazioni nomi Giapponesi femminili con la S: nome e significato

101. Sachiko: Bambina felice o bambina fortunata;

102. Saeko: Bambina serena;

103. Sakiko: Bambina che fiorisce

104. Sakura: Fiore o fiore di ciliegio;

105. Sango: Corallo

106. Sara: Fiore;

107. Sayuri: Giglio

108. Setsuko: Melodia

109. Sika : cervo

110. Shiori: Poesia

111. Shizuko: Bambina tranquilla;

112. Sumiko: Bambina dai pensieri puri.

Nomi Giapponesi femminili con la T: nome e significato

113. Taka: Alta o Meritevole. Possibile nella versione di Takako;

114. Takara: Tesoro;

115.T omoko: Bambina amichevole o Bambina saggia;

116. Tsumugi: Seta o tessuto prezioso.

Scegliere un nome giapponese femminili con la Y: nome e significato