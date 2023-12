Film di Natale su Netflix: 5 film natalizi per tutta la famiglia

Sul catalogo di Netflix è disponibile un’ampia e diversificata selezione di “titoli per le feste”, spaziando dalle commedie romantiche all’animazione, dai “classici” per tutta la famiglia alle uscite più recenti. In questo articolo noi di Vita da mamma abbiamo voluto elencare i 10 film di Natale su Netflix da guardare assolutamente durante un pomeriggio o una serata in famiglia.

Cos’è Netflix

Per chi ancora non lo conoscesse, Netflix è una piattaforma streaming a pagamento, una tra le più diffuse, che permette di vedere film e serie TV attraverso vari dispositivi compatibili (smartphone, PC, Tablet, console, ecc.) collegati alla rete internet.

A differenza della Tv in chiaro (vedi canali televisivi Rai e Mediaset), Netflix (come tutte le altre piattaforme streaming) non segue una programmazione oraria fissa bensì dispone di un catalogo con diverse tipologie di intrattenimento (serie TV, film, documentari, ecc.) che l’utente abbonato può guardare in ogni momento della giornata e nella lingua che preferisce.

Per usufruire dei servizi di questa piattaforma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile scegliendo il piano più adatto alle proprie esigenze:

Piano Standard con pubblicità : costa 5,49 euro al mese e consente di guardare una buona parte dei contenuti multimediali presenti in catalogo con l’aggiunta di inserzioni pubblicitarie. Tutti i contenuti visibili possono essere guardati su 2 dispositivi alla volta;

: costa e consente di guardare una buona parte dei contenuti multimediali presenti in catalogo con l’aggiunta di inserzioni pubblicitarie. Tutti i contenuti visibili possono essere guardati su 2 dispositivi alla volta; Piano Standard : costa 12,99 euro mensili e garantisce l’accesso illimitato a tutti i film, le serie TV e i giochi per dispositivi mobili e senza interruzioni pubblicitarie. Come per il piano precedente, i contenuti multimediali possono essere riprodotti su 2 dispositivi contemporaneamente ed è possibile aggiungere un utente extra non convivente;

: costa e garantisce l’accesso illimitato a tutti i film, le serie TV e i giochi per dispositivi mobili e senza interruzioni pubblicitarie. Come per il piano precedente, i contenuti multimediali possono essere riprodotti su 2 dispositivi contemporaneamente ed è possibile aggiungere un utente extra non convivente; Piano Premium: costa 17,99 euro al mese e garantisce la visione dei contenuti in alta definizione (ultra HD). Consente di vedere tutti i contenuti del catalogo su 4 dispositivi alla volta e permette di aggiungere 2 utenti extra non conviventi.

Film di Natale su Netflix: Klaus – I segreti del Natale

Klaus – I segreti del Natale è un film d’animazione spagnolo pubblicato su Netflix il 15 Novembre 2019 che narra le origini di Babbo Natale (Santa Claus) utilizzando una diversa chiave di lettura. L’età minima consigliata per la visione è 7 anni ma possono vederlo anche i bambini di 5 o 6 anni insieme ai genitori.

La storia infatti ha come protagonista Jesper, uno studente aspirante postino viziato e presuntuoso, proveniente da una famiglia ricca che gli ha permesso di crescere nell’agio e nell’inerzia. Stanco della pigrizia e dell’incapacità del figlio, il padre, direttore delle poste, gli affida l’incarico di postino di Smeerensburg, un’isola del circolo polare artico fredda e triste.

L’accoglienza non è delle migliori, la città infatti è abitata da due famiglie rivali (sembrerebbe un riferimento ai Montecchi e i Capuleti ma in chiave cartoon – ndr) che rendono l’ambiente ancora più inquietante ed ostile con i loro continui tafferugli e vicendevoli dispetti.

Nonostante le premesse e la ripugnanza di Jesper (la voce italiana è di Marco Mengoni) per ogni tipo di sacrificio, lavoro compreso, l’incubo non tarderà a trasformarsi in una bellissima favola incentrata sulla gentilezza e la generosità.

“Dobbiamo dimostrare che un vero atto di bontà ne ispira sempre un altro”.

Curiosità: Il film fu candidato ai premi Oscar 2020 come miglior film d’animazione, titolo poi vinto da Toy Story 4.

Film di Natale su Netflix: Scrooge – Canto di Natale

Non può esserci Natale senza aver letto, ascoltato o guardato una delle tantissime versioni di “A Christmas Carol” di Charles Dickens. Racconto dai toni fantasy, a tratti horror (dipende dalla versione o dall’adattamento), A Christmas Carol (traduzione letterale “Il canto di Natale”) fu pubblicato nel 1843 diventando nel tempo una delle opere più celebri e rivisitate dello scrittore britannico.

Come suggerisce il titolo stesso, il film d’animazione Scrooge – Canto di Natale, pubblicato sulla piattaforma Netflix il 2 dicembre 2022, è un adattamento musicale cinematografico della novella di Dickens.

Trama: Ebenezer Scrooge è un avaro usuraio che odia il Natale. Terribili eventi del passato l’hanno reso l’uomo perfido ed egoista di oggi, un atteggiamento che gli impedisce di godersi la vita e gli affetti, nonché di comprendere appieno il vero spirito del Natale.

La sera della vigilia gli appare il fantasma di Jacob Marley, suo socio in affari deceduto 7 anni prima, che gli annuncia la visita di 3 spiriti, quello del natale passato, del natale presente e del natale futuro. Ne seguirà un’avventura fantastica, un profondo viaggio nei sentimenti e nell’animo umano alla scoperta delle più profonde verità.

Jingle Jangle: Un’avventura natalizia

Pubblicato su Netflix il 13 novembre del 2020, Jingle Jangle racconta la storia del più grande inventore di giocattoli, Jeronicus Jangle. Si tratta di una pellicola adatta ai bambini dai 7 anni in su.

Derubato dal suo assistente e rimasto vedovo, Jeronicus Jangle si lascia andare alla depressione, sopprimendo così il suo estro. Arriverà in suo aiuto la nipotina, un incontro che segnerà l’inizio dell’avventura natalizia.

Curiosità: tra i protagonisti del film troviamo il piccolo robot Buddy, il cui aspetto ricorda, seppur vagamente, Johnny 5, robotico protagonista del film anni ’80 “Corto circuito”.

Qualcuno salvi il Natale

Titolo originale The Christmas Chronicles, questa pellicola fu distribuita sulla piattaforma Netflix il 22 novembre 2018. Adatta ai bambini dai 7 anni in su, questa commedia natalizia la storia dei fratelli Pierce, Teddy (Judah Lewis) e Kate (Darby Camp), che tentano di filmare l’arrivo di Babbo Natale (Kurt Russell).

Una volta avvistato, i bambini saliranno sulla slitta che, a seguito di un incidente, andrà distrutta. Ne scaturirà una vera e propria corsa contro il tempo per provare a salvare il Natale.

Curiosità: Tra i produttori del film compare il regista Chris Columbus che ne ha diretto il sequel “Qualcuno salvi il Natale 2” (The Christmas Chronicles 2). Columbus è celebre soprattutto per aver diretto un’altra pellicola natalizia “Mamma, ho perso l’aereo” nonché i primi due film della saga di Harry Potter.

Film di Natale su Netflix: Un bambino chiamato Natale

Ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore inglese Matt Haig, Un Bambino chiamato Natale (titolo originale “A Boy Called Christmas”) fu pubblicato sulla piattaforma Netflix il 24 novembre 2021.

Adatto a tutta la famiglia (se ne consiglia la visione ad un pubblico di bambini dai 7 anni in su), la pellicola è un racconto nel racconto. Tutto ha inizio nella casa dell’anziana zia Ruth (interpretata da Maggie Smith) che, durante una serata trascorsa in famiglia, decide di raccontare ai suoi 3 nipoti la nascita del Natale.

“Tutto iniziò con un ragazzo di nome Nikolas e con una convocazione dal re”.

Il monarca era consapevole che il suo popolo stava pian piano perdendo la speranza, ragion per cui decise di inviare ai confini del regno alcuni esploratori. Il compito di questi ultimi era di riuscire a trovare “una scintilla di magia” che potesse riaccendere il desiderio e la fiducia dei suoi sudditi.

Tra gli esploratori vi era Joel, taglialegna nonché padre di Nikolas, che affidò il figlio ad una perfida zia. Un giorno, trovata la mappa per raggiungere Elfhelm, il leggendario villaggio degli elfi, il giovane decise di partire e raggiungere suo padre. Ha così inizio un’avventura natalizia che parla di famiglia, futuro e sogni da realizzare, il tutto condito da quel pizzico di magia che rende tutto ancor più speciale.

Curiosità: nel cast troviamo 3 attori che hanno preso parte alla saga di Harry Potter. Il re è interpretato da James “Jim” Broadbent, ossia Horace Lumacorno. Maggie Smith è nota per il ruolo di Minerva McGranitt mentre Toby Jones (padre Topo) ha dato la voce all’elfo domestico Dobby.