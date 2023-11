Film di Natale in TV 2023: programmazione natalizia

Ecco, ci siamo! Il conto alla rovescia per il periodo più festoso dell’anno è già iniziato e, come consuetudine, Vita da mamma vi propone l’elenco dei film di Natale in tv 2023 da poter guardare insieme a tutta la famiglia.

Film di Natale in tv 2023: cosa vedere in televisione

Nel corso degli ultimi anni la programmazione televisiva natalizia – parlo ovviamente della tv in chiaro, ossia i canali visibili a tutti gratuitamente – ha subito una forte riduzione, “colpa” soprattutto dell’aumento delle piattaforme streaming a pagamento.

Quando si parla di film di Natale per tutta la famiglia infatti il nostro pensiero va ai classici Disney, film d’animazione come Cenerentola, Biancaneve ma anche i più “moderni” Frozen o Toy Story. Purtroppo questi e molti altri lungometraggi animati sono oggi disponibili tutto l’anno sulla piattaforma a pagamento Disney+, diventa quindi sempre più difficile poterli vedere sui canali in chiaro.

Ne consegue una programmazione televisiva natalizia (tv in chiaro) insoddisfacente per coloro che ricercano esclusivamente film d’animazione Disney, mentre diventa variegata per chi si adatta ad ogni tipologia di lungometraggio, in primis quelli dedicati al Natale.

Programmazione natalizia: film per tutta la famiglia da dicembre 2023 a gennaio 2024

Qui di seguito vi elenchiamo giorno per giorno tutti i film di Natale in tv 2023, una programmazione che inizia i primi giorni di Dicembre 2023 e si conclude il giorno della Befana, il 6 Gennaio 2024.

Come anticipato, la proposta televisiva sarà maggiormente variegata. Nella lista dei film dedicati a tutta la famiglia infatti abbiamo inserito sia i titoli da poter vedere con i bambini in età prescolare sia quelli da guardare insieme agli adolescenti.

Vi ricordo inoltre che l’elenco è in continuo aggiornamento e suscettibile alle variazioni di palinsesto dell’ultimo minuto da parte delle singole reti televisive.

Film di Natale in tv 2023 dall’1 al 3 Dicembre

Venerdì 1 Dicembre:

19:50 Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi ( animazione ) su Boing;

) su Boing; 20:25 Small Potatoes – La vera storia ( animazione ) su Rai YoYo;

) su Rai YoYo; 21:10 Mamma mia! – Ci risiamo su La5;

21:20 Independence Day su Italia 1.

Sabato 2 Dicembre:

14:35 All I Want for Christmas Is You ( animazione basato sulla canzone di M. Carey) su Rai Gulp;

basato sulla canzone di M. Carey) su Rai Gulp; 14:45 Un biglietto per Natale (commedia romantica) su TV8;

20:25 Tommy e Oscar ( animazione ) su Rai YoYo;

) su Rai YoYo; 21:05 Peter Rabbit su Rai Gulp;

21:10 Mister Felicità (Alessandro Siani) su Rai Movie;

21:10 La tenera canaglia (1991 con Jim Belushi) su 27;

21:20 Dora e la Città Perduta su Italia 1;

21:25 Lo Chiamavano Trinità su Rete 4;

23:35 Adèle e l’enigma del faraone (di Luc Besson) su Italia 1.

Domenica 3 Dicembre:

13:45 Un volo a Natale (commedia romantica) su TV8;

14:30 Batman & Robin (G. Clooney) su Italia 1;

15:30 La nostalgia del Natale (commedia romantica) su TV8;

17:15 Natale a Greenpine Grove (commedia romantica) su TV8;

18:10 Lego Dc: Cosmic Clash ( animazione ) su Boing;

) su Boing; 20:50 L’odissea di Shooom ( animazione ) su Rai YoYo;

) su Rai YoYo; 21:10 Ocean’s Twelve su 27;

21:15 Harry Potter e il principe mezzosangue su Italia 1;

21:30 Il mio trentesimo… Natale (commedia romantica) su TV8;

22:35 Playmobil: The Movie ( animazione ) su Rai Gulp;

) su Rai Gulp; 23:15 Destinazione Natale (commedia romantica) su TV8.

Film di Natale in tv 2023 dal 4 al 10 Dicembre

Lunedì 4 Dicembre:

13:45 Il Natale dei ricordi (commedia romantica) su TV8;

15:30 Un Natale da favola (commedia romantica) su TV8;

17:15 Il Natale di Molly (commedia romantica) su TV8;

20:50 Giuseppe ( animazione ) su Rai YoYo;

) su Rai YoYo; 21:10 Il segreto del mio successo su 27;

21:10 My Best Friend’s Christmas (commedia romantica) su La5;

21:15 Autumn in New York (R. Gere e W. Ryder) su Cielo.

Martedì 5 Dicembre:

20:50 Lost and Found ( animazione ) su Rai YoYo;

) su Rai YoYo; 21:10 Robin Hood – L’origine della leggenda (2001) su 27;

21:30 Un principe sotto l’albero (commedia romantica) su TV8;

Mercoledì 6 Dicembre:

13: 45 Quando arriva il Natale (commedia romantica) su TV8;

15:30 Natale a Maple Valley (commedia romantica) su TV8;

17:15 Natale a Hudson Springs (commedia romantica) su TV8;

20:50 Spike ( animazione – storia dell’elfo di Natale) su Rai YoYo;

– storia dell’elfo di Natale) su Rai YoYo; 21:05 DOA: Dead or Alive su Mediaset 20;

21:10 Wild Wild West (W. Smith) su 27;

21:20 Assassin’s Creed su Rai 4;

Giovedì 7 Dicembre:

13: 45 Le mie regole dell’amore (commedia romantica) su TV8;

15:30 Un Natale da Cenerentola (commedia romantica) su TV8;

17:15 Due matrimoni e un Natale (commedia romantica) su TV8;

20:50 Spike 2 ( animazione ) su Rai YoYo;

) su Rai YoYo; 21:15 Twilight su Italia 2;

21:10 Free Willy – La grande fuga su 27;

21:20 Ladyhawke su Nove

Venerdì 8 Dicembre:

13: 45 Sei regali per Natale (commedia romantica) su TV8;

15:30 Un miracolo sotto l’albero (commedia romantica) su TV8;

17:15 Una bugia per innamorarsi (commedia romantica) su TV8;

21:00 The Terminal (T. Hanks) su Iris;

21:10 Jack Frost (M. Keaton) su La5;

21:20 Independence Day – Rigenerazione su Italia 1;

23:45 Lanterna Verde su Italia 1.

Sabato 9 Dicembre:

13: 45 Il perfetto regalo di Natale (commedia romantica) su TV8;

15:30 Un biglietto per Natale (commedia romantica) su TV8;

17:15 Il Natale dei cuccioli (commedia romantica) su TV8;

20:25 Mune – Il guardiano della luna ( animazione ) su Rai YoYo;

) su Rai YoYo; 21:05 Ainbo – Spirito dell’Amazzonia ( animazione ) su Rai Gulp;

) su Rai Gulp; 21:10 Febbre da cavallo su Rai Movie;

21:20 Bumblebee su Italia 1;

21:25 … Continuavano a chiamarlo trinità su Rete 4;

23:45 A.R.C.H.I.E. – Un robot a quattro zampe su Italia 1.

Domenica 10 Dicembre:

21: 15 Harry Potter e i Doni della Morte (Parte 1) su Italia 1.

In aggiornamento…