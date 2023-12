Gatti e albero di Natale: come salvare l’albero di Natale dal gatto

Gatti e albero di Natale può sembrare una scommessa molto azzardata nel periodo di Natale. Non sono pochi, infatti, i padroni di mici che decidono di rinunciare ad addobbare il proprio abete, scegliendo soluzioni alternative, piatte, posizionate in alto e attaccate al muro.

Però con i dovuti accorgimenti, qualche trucchetto e tanta pazienza è possibile far convivere per qualche settimana i propri pelosi con il simbolo per eccellenza delle festività natalizie.

Gatti e albero di Natale: perché i gatti sono attratti dall’albero di Natale

Prima di trovare le possibili soluzioni per garantire la sopravvivenza sia dell’albero di Natale che dei nostri mici è bene comprendere perché un abete addobbato può essere una grande tentazione per i nostri coinquilini felini.

Infatti non bisogna dimenticare che i gatti, prima ancora di essere animali d’affezione, sono piccoli cugini stretti di tigri e leoni e, come questi, sono anch’essi predatori. Oltre ad essere carini, fare le fusa e dormire in buffe posizioni, i gatti che vivono in natura si arrampicano sugli alberi e si nascondono nelle fronde dei cespugli: cacciano piccole prede, come topolini e uccellini, tanto da essere stati considerati dei serial killer per moltissime specie.

Anche i gatti domestici sentono l’istinto primordiale per la caccia. In casa sfogano il loro istinto predatorio nel gioco, facendosi agguati e lotte tra loro oppure intrattenendosi con giocattoli costruiti ad hoc. Spesso questi giocattoli assomigliano alle nostre decorazioni dell’albero di Natale!

Quindi per i nostri mici non è difficile scambiare l’albero di Natale per un parco giochi verticale, su cui esercitare le proprie capacità venatorie puntando palline, decorazioni, nastrini e lucine che sembra non aspettino altro che essere predate!

È bene ricordare questa caratteristica intrinseca dei nostri piccoli felini prima di sgridarli, o peggio malmenarli, per qualcosa che potrebbero non capire!

Piuttosto, si potrebbero ritagliare alcuni momenti in più rispetto alla solita routine proprio da dedicare al tempo di gioco, coinvolgendoli con oggetti adatti a loro e garantendo loro così la possibilità di esprimere le loro capacità di predatori.

I micini e i gatti giovani, proprio come i bimbi, sono più curiosi e intraprendenti, con il risultato che spesso combinano guai!

Gatti e albero di Natale: consigli pratici

Sebbene la presenza contemporanea in casa dei propri gatti e dell’albero di Natale possa sembrare il preludio di una catastrofe natalizia, è possibile adottare alcuni accorgimenti per vivere in serenità le feste e salvaguardare sia il micio che albero!

Ovviamente non dimentichiamo che ogni gatto è diverso, unico e con un carattere proprio: quelli che seguono sono consigli generali. Potrebbe essere necessario sperimentare diverse combinazioni per trovare gli accorgimenti più adatti ai propri felini. Con un po’ di pazienza, attenzione e qualche precauzione sarà veramente un Natale magico!

Consigli pratici per salvare l’albero di Natale dai gatti

Come scegliere l’albero di Natale, dove e come posizionarlo.

La prima scelta ricade sul tipo di albero: artificiale o naturale?

L’albero naturale ha degli aghi più duri e appuntiti rispetto a quello artificiale. Questi aghetti potrebbero pungere gli occhi o il corpo del micio.

Se invece dovessero essere inghiottiti potrebbero provocare problemi intestinali o addirittura un’intossicazione, anche se è improbabile che il micio di casa ne mangi una quantità così elevata da avvelenarsi.

Inoltre è consigliabile rimuovere rapidamente gli aghetti caduti ed è necessario evitare che il gatto beva l’acqua dal sottovaso: questo perché al terreno vengono spesso aggiunte sostanze per preservare il pino che però sono dannose per il gatto.

Per salvaguardare i gatti di casa bisogna tener conto anche delle dimensioni dell’albero di Natale. Non sempre è possibile tenere lontano un micio curioso dal nuovo arredo e impedirgli di giocarci o arrampicarcisi, soprattutto se è giovane e cucciolo. In caso di caduta un albero piccolo è meno pericoloso rispetto a uno grande e pesante, così come uno artificiale è meno pesante del naturale tronco di legno.

Per evitare cadute (im)previste, è bene sapere che la stabilità dell’albero dipende sia dalle dimensioni ma anche dalla base che lo sostiene.

La base deve essere in grado di sostenere le eventuali oscillazioni causate dal peso felino. In aggiunta si può provvedere a fissare l’albero al muro o al soffitto per diminuire ulteriormente il rischio di cadute.

Qual è il luogo più sicuro?

Per ultimo è necessario scegliere strategicamente dove posizionare l’albero per evitare gli assalti del micio. Potrebbe essere necessario isolare gatti e albero di Natale mentre si è fuori casa o di notte. Una soluzione potrebbe essere quella di porre l’albero in una stanza che si può chiudere con una porta, ma che comunque non limiti ai nostri inquilini pelosi il loro abituale girovagare per la casa.

Un’altra accortezza può essere quella di posizionare l’albero in un angolo lontano da mobili o credenze che potrebbero agevolare i giochi e gli assalti dei nostri pets.

Non dimenticare che i gatti sono animali molto abitudinari e non è consigliabile invadere i loro spazi abituali: potrebbero considerare l’albero di Natale come un gioioso giocattolo nuovo messo lì appositamente per loro.

È il momento degli addobbi

Può essere un buon escamotage lasciare trascorrere qualche giorno dopo aver portato o montato l’albero a casa. In questo modo i gatti hanno il tempo di abituarsi alla sua presenza, come un’altra qualsiasi pianta, per poi decorarlo in un secondo momento.

È meglio non coinvolgere i mici di casa nella decorazione dell’albero. Sarà infatti difficile convincerli che decorazioni e palline con cui ha giocato per terra, non possono essere toccate solo perché adesso sono attaccate all’albero!

Inoltre è più conveniente e più sicuro scegliere decorazioni infrangibili!! Palline di plastica, polistirolo o decorazioni di stoffa o legno sono più sicure per la salute del nostro gatto. Le decorazioni di vetro possono rompersi e, oltre danno materiale e affettivo, le schegge possono ferire gli animali e i bambini che vivono in casa.

Laccetti, fili d’argento e festoni possono essere ingoiati e causare problemi intestinali a volte fastidiosi, ma a volte anche piuttosto gravi.

Un’attenzione in più va dedicata al fissaggio dei ninnoli sull’albero: bisogna valutare se fissarli bene sui rami sia effettivamente più efficace e sicuro o si rischia invece di vedersi distrutto tutto l’addobbo natalizio in una notte! Meglio raccogliere 4-5 palline per la stanza oppure il gatto potrebbe trascinarsi per terra l’albero di Natale e tutto il contorno? Solo conoscendo i propri gatti si può rispondere a questa domanda!

I gatti sono curiosi: in caso di incidenti, dopo lo spavento iniziale potrebbero tornare sulla scena e così ferirsi con le decorazioni rotte! Oppure trasportarne nel pelo dei frammenti che così vengono sparsi per la casa.

Luci sì o luci no?

Le luci di Natale sono esse stesse una fonte di gioia e di festa per noi umani. Basta pensare a come già le luminarie montate ai primi di Dicembre per la strada e sulle vetrine trasportano immediatamente nella stagione natalizia.

Purtroppo però quando si ha uno o più gatti in casa i cavi delle lucine di Natale sul nostro albero sono pericolosi per due ragioni principali:

il gatto può giocare con i fili elettrici, addentarli e rovinarli con il rischio di prendere la scossa o causare un corto circuito ;

o causare ; i gatti, giocando, possono incastrarsi nei fili e far precipitare tutto ciò a cui i cavi sono agganciati, albero di Natale compreso!

Pertanto si potrebbero preferire i fili di luci alimentati a batteria. In alternativa sarà necessario nascondere, ricoprire e fissare bene i cavi elettrici… Per la salute di tutti gli abitanti della casa ma anche della casa stessa!

Gatti e albero di natale: quando il gatto mangia gli addobbi di Natale

Può capitare che i gatti decidano di fare uno spuntino alternativo con addobbi dell’albero di Natale, nastrini o decorazioni.

In questo caso è importante agire prontamente per evitare complicazioni.

Ecco cosa fare:

Mantenere la calma e valutare la situazione : l’ornamento era realizzato con materiali tossici o pericolosi come il vetro o potrebbe contenere piombo? Anche alcune piante possono essere velenose per i nostri pelosi, come ad esempio le stelle di Natale!

e : l’ornamento era realizzato con materiali tossici o pericolosi come il vetro o potrebbe contenere piombo? Anche alcune piante possono essere velenose per i nostri pelosi, come ad esempio le stelle di Natale! Monitorare attentamente il comportamento del gatto: manifesta sintomi come vomito, diarrea o difficoltà respiratorie, o si presenta del sangue negli escrementi o nel vomito?

del gatto: manifesta sintomi come vomito, diarrea o difficoltà respiratorie, o si presenta del sangue negli escrementi o nel vomito? Nel caso di vomito, lasciare l’ingordo felino a digiuno finché non si è parlato con il proprio medico veterinario.

finché non si è parlato con il proprio medico veterinario. Nel caso di nastrini e laccetti che pendono dal “di dietro” del nostro peloso, è importante non tirare assolutamente nel tentativo di rimuoverlo in autonomia!!

In ogni caso quindi è meglio non agire di propria iniziativa sul proprio gatto, ma telefonare ad un professionista veterinario!