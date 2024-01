36 Nomi femminili ispirati a stelle e pianeti

nomi femminili ispirati a stelle e pianeti

Lasciando da parte i nomi più comuni come Aurora, Celeste, Luna, Nuvola, Sole o Stella, in questo articolo VitadaMamma raccoglie una lunga serie di nomi femminili ispirati alle stelle e ai pianeti. Questa mini guida di nomi provenienti dall’astrologia è destinata a chi nel nome del proprio bambino voglia evocare l’infinito, portare luce di stelle e ispirarsi al cosmo.

5 Nomi femminili ispirati alle stelle e ai pianeti con la lettera A

1. Adhara

Adhara è una stella appartenente alla Costellazione del Cane Maggiore, dopo Sirio è l’astro più luminoso della sua costellazione ed è la 22esima stella più luminosa dell’intera volta celeste.

Richiama l’idea del candore assoluto, non estranea nemmeno all’etimologia del nome, Adhara, infatti, deriva dall’arabo عذارى “aðāra” e significa “le vergini”, evocazione metaforica di purezza.

2. Alhena

Alhena è una stella della costellazione dei Gemelli, la terza più luminosa in questa sua costellazione e la 41esima più splendente dell’intera volta celeste.

Il significato del nome ruota proprio intorno allo splendore, deriva, infatti, dall’arabo المیسان “Al Maisan” che significa “la splendente”.

3-4. Alya

Alya nome arabo che significa cielo, paradiso o elevatezza. Diverso da Ayla che si traduce in luce lunare.

5. Andromeda

Andromeda è un nome di origine mitologica: era la figlia di e Cassiopea, superba regina di Etiopia. La mamma sfidò le ninfe del mare sostenendo che Andromeda le superasse in bellezza. Una delle ninfe del mare, la moglie di Poseidone, chiese vendetta e Poseidone in persona scagliò contro le coste etiopi un mostro marino. Per sedare l’ira degli Dei fu chiesto il sacrificio della stessa Andromeda. La giovane venne legata ad uno scoglio e lasciata nella disponibilità del mostro, ma Perseo la trasse in salvo. Se ne innamorò e la sposò.

Una costellazione prende il nome di Andromeda e si colloca in prossimità della costellazione di Pegaso, nome del cavallo Alato su cui viaggiava proprio Perseo quando incontrò e difese la sua futura sposa dal mostro marino. C’è da dire che di quella mitica battaglia restano tracce in più nomi di costellazioni.

1 Nome femminile ispirato alle stelle e ai pianeti con la lettera B

6. Bellatrix o Bellatrice

Dal punto di vista astronomico, Bellarix è la terza stella più luminosa della costellazione di Orione. La diffusività del nome è aumentata da quando è stato associato al personaggio della saga di Harry Potter: strega purosangue e mangiamorte, Bellatrix Lestrange nel racconto combattente al fianco del Signore Oscuro.

6 Nomi femminili ispirati alle stelle e ai pianeti con la lettera C

7. Callisto

Callisto è una costellazione dell’Orsa Maggiote, trae il suo nome dalla mitologia greca: Callisto era una ninfa vicina ada Artemide o Diana, la dea della caccia. Zeus se ne invaghì; malgrado fosse sposato con Era, sedusse Callisto con l’inganno. Per avvicinarla, infatti, assunse le sembianze di Artemide. Callisto rimase incinta e non riuscì a nascondere la gravidanza, prima fu allontanata da Artemide, poi, fu trasformata in orso da Era. Quando il figlio Arcade, divenuto grande, cacciando tra i boschi rischiò di uccidere la sua stessa madre celata sotto le sembianze dell’orso, Zeus intervenne per impedire il matricidio e trasformò anche Arcade in orso; di qui la nomenclatura astrologica dell’Orsa Maggiore e di quella Orsa minore.

8. Cara

Cara trova collocazione astrologica nella costellazione dei Cani da Caccia (Asterione e Cara), secondo la narrazione mitologica e di origine araba questa costellazione rappresenta un branco di levrieri lanciati all’inseguimento delle orse.

9. Cassiopea.

Questa è la costellazione che narra la storia di Cassiopea, regina di Etiopia e madre di Andromeda (vedi Andromeda).

10. Cordelia

Cordelia è la stella più luminosa dell’emisfero Australe ed è un satellite del pianeta Urano. Il nome ha aumentato la sua fama grazie alla Cordelia di William Shakespeare, figlia del Re Lear.

3 Nomi femminili ispirati alle stelle e ai pianeti con la lettera D

11. Daphne / Dafne/ Dafni

Dafni è un satellite naturale di Saturno, mentre 41 Dafne è il nome di un asteroide. Ancora una volta nella scelta dei nomi dei corpi celesti l’astrologia richiama il mito, in questo caso quello di Apollo e Dafne:

Apollo offende Cupido, quest’ultimo, deciso a vendicarsi, lo colpisce con un dardo d’oro in grado di farlo innamorare alla follia della prima persona su cui avesse posato lo sguardo. Apollo lo posa sulla ninfa Dafne. Ma la crudeltà della vendetta sta in ciò che Apollo non vede e non immagina: Cupido ha trafitto anche Dafne, lo ha fatto con la freccia dell’odio. Ed ecco che i sentimenti configgono: mentre Apollo ama, la ninfa detesta.

Un giorno Apollo insegue Dafne nei boschi gridandole il suo amore, quando Dafne invoca l’aiuto del padre, Peneo, lo scenario cambia: pur di non soccombere alla violenza di un “amore” non voluto, la ninfa invoca una trasmutazione e diviene un albero di alloro. Apollo la raggiunge mentre il corpo della giovane si fa legno e fogliame e riesce appena a rubarle un bacio.

12 Diadema

La stella Diadema si trova nella costellazione della Chioma di Berenice.

13 Danica

Danica è un termine slavo usato per indicare il pianeta Venere nell’accezione astronomica di stella del mattino.

4 Nomi femminili ispirati alle stelle e ai pianeti con la lettera E

14 Elettra

Elettra è una stella appartenente al complesso delle Pleiadi e fa parte della costellazione del Toro.

15 Eris

Eris è uno dei tanti corpi rocciosi dell’universo, il secondo per diametro tra i pianeti nani del sistema solare finora conosciuti.

16 e 17 Estella ed Ester

Questo nome ha origine latina e richiama, in generale, al concetto di stella, evocando luce, brillantezza e bellezza celestiale. Ne è equivalente per significato il nome Ester, la cui origine, però, è babilonese e significa “stella”

1 Nome femminile ispirato alle stelle e ai pianeti con la lettera G

18 Gemma

Prende il nome di Gemma la stella più luminosa della costellazione della Corona Boreale.

1 Nome femminile ispirato alle stelle e ai pianeti con la lettera L

19 – 20 Lyra e Vega

Lyra è il nome della costellazione che contiene la stella Vega. Vega è, quindi, a sua volta un possibile nome femminile ispirato alle stelle, ed è la quinta stella più luminosa del cielo notturno.

4 nomi femminili ispirati alle stelle e ai pianeti con la lettera M

21 Maia, una stella della costellazione del Toro.

22 Meissa

Questo è il nome di una stella collocata nella costellazione di Orione, l’etimologia del nome ci conduce a un significato evocativo, deriva dall’arabo “Al-Maisan“ che si traduce come “Colei che Risplende”. Nell’astrologia simboleggia l’energia, la forza e la determinazione.

23 Mimosa

Mimosa porta anche il nome di Becrux, è una stella appartenente alla costellazione della Croce del Sud. Ha la particolarità di essere la 20esima stella più luminosa del cielo notturno.

24 Mira

Mira è una stella variabile pulsante che significa “la meravigliosa”. La sua particolarità in quanto stella variabile periodica sta nel fatto che scompare alla vista a occhio nudo durante parte del suo ciclo.

25 Miranda, uno dei cinque satelliti del pianeta Urano e, in particolare, il più piccolo.

3 Nomi femminili ispirati alle stelle e ai pianeti con la lettera N

26 Nebula

Nebula è l’equivalente latino di nuvola, traducibile anche in fumo.

In astronomia una Nebula è un agglomerato di gas e polveri interstellari, il fascino delle nebulose sta nella complessità della loro natura: alcune celano una stella nascente, altre, all’opposto, nascono dalla disgregazione di una stella morente.

27 Nereide

Nereide è la quarta stella più luminosa della costellazione del Capricorno. L’etimologia del nome conduce all’antico arabo e vuol dire “portatrice di buone notizie”.

28 Nova

In una massima approssimazione possiamo definire una nova un’esplosione che origina un evento stellare transitorio capace di sprigionare un aumento significativo di luminosità di una stella tanto da renderla visibile anche a occhio nudo.

1 Nome femminile ispirato alle stelle e ai pianeti con la lettera R

29 Rhea

Rhea è un nome mitologico che intreccia più immagini evocative di cielo, astri e stelle: Rhea è una delle dee cosiddette primordiali, figlia di Urano (il Cielo) e di Gea (la Terra). Da Rhea nascono molte divinità dell’Olimpo, come Zeus, Poseidone e Ade.

Rhea rintraccia anche la fertilità della terra e, per analogia, l’idea della maternità generatrice. Il nome Rhea assume, quindi, il significato di figlia del cielo e della terra.

2 Nomi femminili ispirati alle stelle e ai pianeti con la lettera S

30 Selene

Selene ha origini latine, nel mito è la personificazione della Luna piena. A questa personificazione si associa quella di Artemide come personificazione della Luna crescente, Ecate della Luna calante e Perseide della luna nuova.

31 Siria

Siria deriva dal greco Syrios e si traduce in “splendente”. In latino Syrius indicava la stella più luminosa del cielo. Astronomicamente si individua nella costellazione del Cane Maggiore.

1 Nome femminile ispirato alle stelle e ai pianeti con la lettera T

32 Talitha

È la nona stella più luminosa della volta celeste. La sua particolarità è quella di essere una stella quadrupla, situata nella costellazione dell’Orsa Maggiore, infatti, ne rappresenta le 4 zampe.

2 Nomi femminili ispirati alle stelle e ai pianeti con la lettera V

Vega (a cui abbiamo attribuito il n°20 di questa lista accanto a Lyra)

Vega si impone come una delle stelle più brillanti nel cielo notturno, in questo senso il nome viene associato all’idea della stella guida, a quella della luce che irradia la notte e permette la navigazione. In qualche misura Vega si attesta come metafora di speranza.

33 Venus

Venus sta per Venere, nome attribuito al secondo pianeta del nostro sistema solare

3 Nomi di donne che hanno segnato la storia dell’astronomia

Non potevano mancare, in questo elenco di nomi ispirati alla volta celeste, 3 donne che hanno contribuito alle scienze astronomiche e alla conoscenza del cosmo:

34 Valentina – Valentina Tereshkova, la prima donna nello spazio;

35 Sally – Sally Ride, la prima donna astronauta americana;

36 Mae – Mae Jemison, la prima donna afroamericana nello spazio.