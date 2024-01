Come sta Kate Middleton dopo l’operazione all’addome

In queste ore tutto il mondo si chiede come sta Kate Middleton, 42 anni, principessa di Galles e futura Regina d’Inghilterra. Il 16 gennaio scorso è stata ricoverata a Londra e, stando al comunicato ufficiale di Kensington Palace è stata operata con successo all’addome.

Dov’è stata operata Kate Middleton e perché

La natura esatta dell’intervento non è stata resa nota, le comunicazioni ufficiali parlano solo di “operazione chirurgica all’addome” senza nessuna altra precisazione. Ciò che insospettisce riguarda il tempo della degenza e quello della convalescenza: mentre l’entourage dei principi sembra fermo sull’intenzione di dare si solo notizie “significative” sullo stato di salute di Kate, i 10-15 giorni previsti per il ricovero parlano da soli: un ricovero così lungo non può che dipendere da una condizione delicata, per quanto pianificata e attenzionata.

L’Ansa rassicura, come rassicurano tutte le fonti stampa e ufficiali, l’operazione è riuscita con successo! Sempre l’Ansa riporta testualmente: “La principessa dovrebbe restare ricoverata almeno per 10-15 giorni e non si prevede possa tornare a svolgere impegni ufficiali fino a Pasqua”.

Il ricovero alla London Clinic, che struttura è?

Kate Middleton è stata operata alla London Clinic, si tratta di una prestigiosa struttura sanitaria a cui moltissimo vip hanno fatto capo. Questa clinica ha una lunga storia, fu fondata nel 1932 e negli anni ha ospitato e curato anche il principe consorte Filippo, la principessa Margaret, Liz Taylor, il dittatore cileno Pinochet. A parte gli ospiti vip della struttura, quello che ha colpito l’opinione pubblica e interessato i media è la vocazione della clinica, nota sia per le attrezzature all’avanguardia e la chirurgia robotica che per la specializzazione oncologica, La London Clinic è considerata un’eccellenza nella cura del cancro. Proprio la Regina Elisabetta II ne inaugurò nel 2010 il reparto oncologico.

Come sta Kate Middleton e potrebbe avere avuto un problema oncologico o un’isterectomia?

Le fonti ufficiose, allo stato, lasciano credere che la diagnosi di Kate Middleton non sarebbe questa, la malattia della Principessa non sarebbe riconducibile a un cancro, ovviamente si attendono chiarimenti e conferme sul perché dell’operazione. Il palazzo, invece, pur non avendo rivelato la natura della condizione di Kate, ha ufficialmente dichiarato che la causa dell’operazione non è cancerosa.

Ma allora che cosa sta affrontando Kate e perché si è operate?

Chi parla di una possibile isterectomia (l’asportazione dell’utero) ha torto se a monte non c’è il pericolo di un tumore, attuale o prevedibile (al momento diagnosi esclusa dai media). C’è, poi, chi sostiene che potrebbe trattarsi di una diverticolite acuta o un’appendicite molto scomoda.

Come sta Kate Middleton ora, cosa sappiamo

Si sa che il principe William ha visto Kate, dopo l’operazione, il 18 gennaio. Tutti gli impegni ufficiali in nome e per conto della Corona inglese sono sospesi per almeno 3 mesi, ovvero fino a Pasqua. Non si terrà nemmeno il viaggio in Italia che la coppia aveva in programma di compiere. La sospensione delle attività pubblica varrebbe non solo per la Middleton ma anche per suo marito che ora si sta prendendo cura dei figli. Kate fa lunghe videochiamate con i suoi bambini e si mantiene molto presente nella vita familiare che William sta gestendo prevalentemente da solo.

Qualcuno sta insinuando che nel post operatorio della Principessa potrebbero esserci state delle complicazioni, ma non si hanno, a riguardo, conferme ufficiali.

La condizione di Kate spiegherebbe alcune “assenze” nei mesi scorsi come l’assenza al Premio sulla Terra di William.

Anche Re Carlo II dovrà essere operato alla prostata, un intervento che non desta nessuna preoccupazione e che forse è stato reso noto proprio ora per liberare Kate dal peso delle pubbliche attenzioni.