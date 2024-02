In queste ore molte testate giornalistiche stanno riprendendo i contenuti di un articolo pubblicato su DagoSpia in data 9 febbraio: “C’è grossa crisi”, il titolo di testa. L’oggetto scotta perché si tratta della possibile fine di una storia d’amore alla “Sandra e Raimondo”, quella tra l’influencer Ferragni e il rapper Federico Lucia. La domanda è: Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati?!

La Ferragni e Fedez rappresentano forse la coppia più simile ai Vianello mai vista prima in Italia: ironici, coinvolgenti, allegri, complici e allo stesso tempo protagonisti di un’amore non senza battibecchi. Ma cosa sostiene la stampa in queste ore?

Gli indizi della fine di un amore: Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati oppure no?

All’inizio di Febbraio Fedez è partito per Miami e nel farlo avrebbe preso una pausa dalla relazione con sua moglie. La Ferragni, a sua volta, avrebbe cercato rifugio nella famiglia, di fatto è stata il Liguria con la mamma, i figli, la sorella Valentina e l’amica Veronica Ferraro.

Chiara nel mostrarsi su Instagram non sta facendo alcun riferimento al marito, anzi ha postato un’immagine della sua mano sinistra senza fede (dando spazio a titoli curiosi e titoloni sensazionalistici) e ha cambiato l’immagine di copertina scegliendo una foto in cui Fedez non c’è.

DagoSpia sulla separazione dei Ferragnez

DagoSpia fa trapelare un’indiscrezione in più rispetto al resto della stampa: Fedez avrebbe confidato agli amici di non volere (almeno per ora) la separazione. Visto così, questo sarebbe un periodo di pausa.

Perché Chiara Ferragni e Fedez potrebbero essere sull’orlo di una crisi definitiva?

Tutta colpa del vile denaro, almeno secondo DagoSpia che riconduce ogni tensione tra i Ferragnez alla crisi economica scatenata dal pandoro-gate.

Fedez non avrebbe condiviso le modalità di gestione della faccenda, DagoSpia insinua che il rapper abbia “accusato la moglie di aver creato un inutile sconquasso e di non essere stata in grado di gestire correttamente gli affari”. A quanto pare, lo tsunami che ha travolto Chiara si sarebbe riverberato fortemente anche sul marito: “Gran parte degli sponsor che lo foraggiava lo ha abbandonato”, sostiene sempre DagoSpia.

Per Fedez le cose non vanno molto bene anche con “l’altra metà della mela-professionale”, a quanto pare il rapper vorrebbe rilanciare il progetto di “Muschio Selvaggio” ma è in causa contro l’ex amico Luis Sal che detiene il 50% del progetto.

Per dovere di cronaca vanno riportati anche gli indizi che smentiscono l’allontanamento tra i Ferragnez

Fedez e Chiara si sono regalati una cena cena da Cracco in Galleria, a Milano, per festeggiare San Valentino e sono stati avvistati alle giostre con i figli.

Ma adesso parliamo da genitori e da adulti: se da fans della coppia nessun follower di Chiara si sarebbe mai aspettato un simile “pandoro Gate” come regalo di Natale, è pur vero che questa vicenda ha travolto e scosso una famiglia che, a riflettori spenti, avrà certamente i propri equilibri emotivi, emozionali, ralazionali e anche economici.

Un periodo di riflessione dopo tutti gli accaduti potrebbe non essere così impossibile, insomma ci sta e rappresenta una circostanza privata della coppia.

La speranza è che ogni famiglia tari la propria felicità sui bisogni di tutti i componenti, anche dei bambini e il messaggio è sempre uno soltanto: siate felici perché senza l’appagamento e la felicità di ciascuno non può esserci bambino sereno o mamma o papà positivamente propensi a dare tutto di sé ai figli. Insomma la serenità è la condizione base della buona evoluzione di una famiglia e della sana crescita dei figli. Stare insieme non deve essere un sacrificio ma un’occasione di felicità.