Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori (Foto IG)

“Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco”, è con queste parole (e con la prima foto delle gemelline) che il ballerino Andreas Muller annuncia via Instagram di essere diventato papà. Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori.

Una mano sul petto di una delle gemmeline, l’altra accanto alla sorellina, entrambe sotto lo sguardo commosso, pieno, innamorato del neo papà, questo il riassunto dell’annuncio della nascita di Penelope e Ginevra.

L’annuncio: Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori

A pubblicare la prima foto delle bimbe appena nate è il papà, il ballerino Andreas Muller; tutti gli ammiratori della coppia aspettano anche le reazioni a caldo della mamma.

Veronica Peparini figli

Oggi Veronica diventa mamma delle sue gemelline ma ad accoglierle ci sono anche i fratelli maggiori, ovvero primi 2 figli della ballerina e coreografa: il primogenito di Veronica è Daniele, figlio del ballerino Fabrizio Prolli, da questa stessa relazione è nata anche la seconda figlia di Veronica Olivia.

Nota per il lettore: la foto di copertina è un’immagine di archivio che non ritrae le due gemmelline, le bambine sono, invece ritratte autenticamente nell’incorporazione del post Instagram pubblicato dal papà. Fonte immagine di copertina: pixabay.com.