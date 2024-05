Salviette umidificate per bambini: perché scegliere le salviettine Baby Fresh&Clean

Le salviette umidificate sono un must to have delle mamme, non c’è borsa di mamma che non le contenga! E non parlo solo di borse per il cambio o comunque di borse di mamme di bambini piccoli, le salviette imbevute sono indispensabili al parco, dopo una merenda all’aperto, quando si consuma un gelato con i bambini e in moltissime altre occasioni.

Una mamma lo sa: i bimbi si sporcano, toccano il mondo, esplorano con le mani e avere in borsa un pacco di salviette è garanzia di pulizia ma anche questione di educazione alla cura di sé, della propria salute e igiene.

3 buoni motivi per avere sempre con sé un pacco di salviette umidificate per bambini

1. L’esortazione dei genitori a “non toccare” è spesso abusata. Ripetiamo al bambino di non toccare continuamente, per esempio glielo intimammo davanti al muretto sul quale si sta appoggiando nel tentativo di esplorare oltre con lo sguardo o gli ricordiamo di non toccare i gradini delle scale sulle quali si sta arrampicando per sperimentare un altro modo di salire e mettere alla prova i traguardi motori del suo corpo.

Ogni volta che rimproveriamo il bambino con un “non toccare questo o quello” dimentichiamo che lui ha bisogno dell’esplorazione tattile, crescerà in conoscenza e comprensione passando il mondo in rassega attraverso le mani. Piuttosto che abusare l’esortazione a “non toccare” basterebbe avere con sé delle

salviette per bambini.

Lasciate i bimbi liberi di sporcarsi le mani, portate con voi un pacco di salviettine umidificate e dopo ogni avventura, se necessario, esortate il bimbo ad avere cura della sua igiene passando una salvietta sulle mani.

2. Le salviette umidificate garantiscono l’igiene in caso di cambio fuori casa e di uso dei bagni pubblici. Senza contare che anche a casa sulla postazione fasciatoio non possono mai mancare.

Prima di sciacquare il bambino sotto l’acqua corrente, pulirlo con una salvietta per il cambio è un salvavita per le mamme. Intanto le fuoriuscite di pipì e popò sono all’ordine del giorno, al punto tale che i neonati e i bimbi piccolissimi richiedono cambi frequenti e tante volte si sporcano moltissimo, non c’è mamma che non abbia avuto a che fare con le esondazioni dal pannolino!

Come madri impariamo sulla nostre pelle che i bambini richiedono tempo e attenzioni. Per gestire al meglio il primo fattore, il tempo (che non basta mai), dando sempre ai nostri figli le cure migliori dobbiamo avere delle strategie intelligenti da utilizzare: le salviette per il cambio pannolino sono una di queste strategie (fuori casa per praticità e igiene, in casa per economizzare i tempi e garantire al bambino un cambio sicuro e confortevole)!

Quando siamo di fretta, quando abbiamo un altro bimbo che piange, quando c’è il pranzo sul fuoco o siamo in ritardo per andare a lavoro un cambio efficace e veloce è quello che ci vuole e l’ausilio delle salviette per il cambio fa la differenza!

3. È fondamentale che i bambini non divengano germofobici, come non devono diventarlo le mamme. Le mani vanno lavate il giusto ed è certamente giusto farlo prima di maneggiare il cibo. Ed ecco che avere delle salviette umidificate sempre a disposizione è importante quando si fa merenda fuori, si mangia fuori o si va con i bambini a prendere un gelato. Insomma le salviette garantiscono l’igiene prima di mangiare quando si è fuori casa. Vale lo stesso anche per la mamma che allatta, infatti può usarle per pulire le mani prima di maneggiare il seno oppure prima di maneggiare il biberon.

Come scegliere le migliori salviette per bambini

La qualità delle salviette non è un fattore secondario: l’igiene è salute e la salute si avvantaggia di una buona igiene, l’uso di un prodotto non qualitativamente alto potrebbe non garantire un adeguato standard igienico e persino non essere salutare.

Fresh & Clean, da oltre 40 leader nell’igiene e nella pulizia di tutta la famiglia, ha ideato una linea di salviettine umidificate delicata, affidabile e pensata per la cura e la protezione dei nostri figli.



Le salviettine Baby pediatric, adatte per i neonati, e le salviettine Baby comfort, destinate ai bambini di ogni età.

Le consideriamo tra le migliori salviette per bambini per gli ingredienti scelti da Fresh&Clean, per l’assorbenza e per il packaging.

Sotto il profilo degli ingredienti, queste salviette contengono:

il 98% di acqua purissima ,

, sono prive di alcool, sapone, PEG, siliconi o altre sostanze irritanti.

Un aspetto che i genitori dovrebbero considerare prima dell’acquisto, e che resta intimamente legato alla composizione delle salviette, è quello della tollerabilità cutanea.

Nel caso delle salviette Baby di Fresh & Clean la tollerabilità cutanea è stata clinicamente testata sotto l’egida medico-scientifica del Dipartimento di Medicina interna e Terapia medica dell’Università degli Studi di Pavia che ha esaminato il prodotto dal punto di vista dermatologico e pediatrico.

Per quanto concerne l’assorbenza, queste salviette sono assolutamente efficaci grazie allo speciale tessuto a nido d’ape, che resta morbido e al tempo stesso capace di asportare più efficacemente lo sporco garantendo un maxi spessore che permette a queste salviette, più di altre, di assorbire sempre molto bene.

Il packaging garantisce zero sprechi, perfetto mantenimento dell’umidità delle salviette e assoluta igiene poiché la confezione è dotata di una chiusura salva freschezza, ovvero un pratico coperchietto “Apri e Chiudi”.

Scegli le salviette per bambini Babi di Fresh & Clean in base alle esigenze specifiche del tuo bambino e alla sua età

Le salviettine Baby pediatric hanno cura della pelle ultra-delicata dei neonati. Le salviettine Baby comfort, dal delicato profumo di talco, invece, si adattano a tutte le età in totale sicurezza e comodità, sono ideali per tutte le situazioni in cui l’acqua non c’è.

A riguardo dei più piccini, vale la pena sottolineare che le salviettine Baby pediatric:

Sono formulate senza profumo aggiunto per minimizzare il rischio di irritazioni e allergie;

per minimizzare il rischio di irritazioni e allergie; Contengono materie prime accuratamente selezionate per la loro elevatissima tollerabilità cutanea e per questo sono perfette per il cambio del pannolino;

e per questo sono perfette per il cambio del pannolino; Sono realizzate in tessuto ecologico senza plastica, 100% di origine naturale e biodegradabile.

Pertanto sono affidabili e garantite per cambiare il cambio pannolino fuori casa e per ogni esigenza di igiene dei nostri piccolissimi!