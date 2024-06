Come scegliere la crema solare e proteggere tuo figlio in spiaggia 

Quando diventiamo genitori, una delle cose che dimostra come e quanto è cambiata la nostra vita è la borsa del mare.

Prima di diventare madre la mia borsa da spiaggia aveva tutt’altre priorità rispetto ad ora ed era decisamente più leggera!

Sono certa che questa differenza la constati e la riconosca qualunque donna, sin dalla primissima estate da mamma.

Tra poco sarà tempo di riempire le vostre borse da spiaggia, siete pronte? In particolare, sapete come scegliere la crema solare, anche quella per voi stesse, e come proteggere la salute e tutelare il benessere del bambino a mare e nella esposizione al sole?

Come scegliere la crema solare

Il bimbo necessita di una crema con protezione solare alta (da FP 50+ nelle prime esposizioni e nei primi mesi e anni di vita). A vantaggio della salute della cute, la crema solare serve a tutta la famiglia (il consiglio è quello di scegliere sempre solari di alta qualità).

Le discriminanti nella scelta delle creme solari sono diverse, tra le altre cose contano:

l’età;

il fototipo;

il tipo di esposizione a cui si va incontro;

i tempi e i modi dell’esposizione, come l’orario in cui ci si reca in spiaggia.

Non tutti sanno, per esempio, che le ore centrali della giornata sono quelle a più alta esposizione ai raggi del sole poiché questi cadono perpendicolarmente sulla terra e ciò ne amplifica la potenza. In questi orari è preferibile tutelarsi massimamente, in particolare tutelare i bambini.

Per far sì che una mamma possa cogliere l’importanza della protezione solare e delle tutele di cui qui parliamo, è giusto dare tutte buone informazioni. Solo le buone informazioni sono fondamento di acquisti sicuri.

Il fototipo e la protezione della pelle ad ogni età

Pensiamo a un bambino con capelli rossi, lentiggini e carnagione molto chiara, quando esposto al sole, questo bimbo sarà più vulnerabile rispetto a un altro con carnagione più scura, capelli e occhi scuri. Pertanto gli servirà una protezione solare alta, cappellino e occhiali da sole.

Nella stagione calda è consigliabile proteggere la cute sempre, già dalla primavera e la crema solare dovrebbe essere utilizzata non solo a mare e non solo sulla pelle dei bambini.

I presidi di sicurezza valgono anche per le mamme, ma spesso i genitori si trascurano, un po’ perché siamo portati a dare priorità ai figli e un po’ perché qualche volta cadiamo nei luoghi comuni, per esempio certe donne temono di non abbronzarsi usando la crema solare.

Oggi voglio consigliare a tutte le mamme una crema che protegge ma garantisce una abbronzatura da fare invidia! Si tratta di Seysol Crema Solare SPF 50 alta con acceleratore di abbronzatura.

È un’emulsione che offre un’alta protezione contro i raggi UVA, UVB e UVA lunghi, adatta già dalle prime esposizioni al sole. Ideale per pelli chiare e sensibili e per prevenire il foto-invecchiamento, questa crema contiene anche un acceleratore d’abbronzatura a base di Tirosina, proprio quell’ingrediente in più che favorisce la produzione di melanina aiutando a ottenere un’abbronzatura senza rivali.

Quello che mi ha convinta, in particolare, è il potenziale protettivo per la cute rappresentato dalla Vitamina E, dal Pantenolo e dagli estratti di Mango, Papaya e Cocco che idratano e addolciscono l’epidermide.

Mai dimenticare il doposole

Adulti e bambini lo meritano: il doposole è indispensabile per restituire alla pelle il giusto equilibrio dopo l’esposizione solare e i bagni in mare, dove pure i raggi penetrano l’acqua e arrivano alla cute.

Toc Toc Shop abbina alla Seysol Crema Solare il doposole Seysol Latte Doposole idratante ed emolliente a rapido assorbimento con estratti di Aloe Vera, Centella Asiatica e Bisabololo noti per le loro proprietà addolcenti. La crema è arricchita con glicerina, pantenolo e betaina per fornire massima idratazione alla pelle; a vantaggio della morbidezza e di un effetto seta palpabile Seysol latte doposole contiene un blend di oli di mandorla e lino.

Cos’altro non può mancare nella borsa del mare di una mamma?

Se pensiamo a ciò che ci occorrerà in spiaggia per il benessere e la salute del bambino, non possono mancare: cappellino, occhiali da sole protettivi e un telo mare dedicato solo al bimbo.

Garantire al bambino il proprio telo mare è un presidio di igiene che come genitori non dobbiamo mai far mancare a nostro figlio. Sarebbe auspicabile che il piccolo riconoscesse il telo come proprio e il consiglio è quello di fare anche del mare e della spiaggia un momento di crescita e responsabilità:

a partire dai 3-4 anni il bimbo può avere una propria borsa mare, ovvero uno zainetto con il suo telo, il cappellino, gli occhiali e una borraccia e può essere responsabile di queste sue cose in autonomia.

Per rendere possibile questa competenza da bimbo grande è importante coinvolgere il piccolino già nella scelta del telo.

Gli occhiali e il cappellino coadiuvano la crema solare nella protezione del bimbo contro i danni da esposizione al sole; il cappello, inoltre, preserva anche dall’eccesso di calore e dai colpi di sole.

Ma se vogliamo che il bambino li indossi dobbiamo catturare la sua attenzione e il suo interesse con qualcosa di accattivante e evocativo. Spesso gioca a favore dell’uso effettivo di capelli e occhiali la fascinazione dei personaggi a cui il bimbo è affezionato, pertanto attingete dal mondo dei cartoni animati: Peppa Pig, Frozen o Topolino, scegliete ciò che piace tanto a vostro figlio!

In conclusione:

Nella vostra borsa del mare da mamma non devono mancare:

crema solare per tutti e doposole ;

per tutti e ; un telo mare per ogni componente della famiglia;

per ogni componente della famiglia; cappellino e occhiali da sole per i bimbi.

Laddove il cappello e gli occhiali assicurano al bambino piena protezione contro i raggi solari.