Ultimo papà per la prima volta: Jacqueline Luna Di Giacomo incinta?

L’indiscrezione sulla gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo è partita dal profilo Ig di un esperto di gossip. Perciò partiamo dai tre attori di questa news (dolcissima se verrà confermata): il presunto papà è il cantautore Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi; la presunta mamma in dolce attesa è Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo; l’altro, colui che ha rivelato l’indiscrezione sulla possibile gravidanza, è Alessandro Rosica noto in rete come l’investigatore social.

La notizia è stata subito ripresa da “Il vicolo delle news” e da “Di Lei”, ma, in assenza di conferma o smentita da parte dei diretti interessati, il punto di domanda resta d’obbligo.

Ultimo papà per la prima volta? Gli indizi

Esce l’album Altrove, dedicato e ispirato alla fidanzata, ma Utimo prende una pausa dai palchi italiani e dichiara che nel 2025 non ci sarà nessun tour. Una scelta che si metterebbe perfettamente in sincrono con la nascita di un bimbo, infatti determinerebbe la possibilità di avere un periodo congruo di accoglienza.

“Siccome questo è il terzo tour di fila negli stadi, io credo sia giusto nel 2025 fermarsi. Quindi credo che nel 2025 non suoneremo”, queste le parole dell’annuncio di Ultimo. Il cantautore le ha pronunciate lo scorso marzo 2024. Circa un mese dopo, a fine aprile, la coppia pubblica su Instagram una foto che viene definita sospetta: Ultimo “appisolato” sulle gambe di Jacqueline Luna insieme a uno dei cagnolini della coppia, nell’inquadratura anche la pancia scoperta di lei.

Ultimo papà per la prima volta? Storie IG di Jacqueline Luna Di Giacomo, la foto sospetta

Utimo papà di un maschietto, l’indiscrezione non ancora confermata

“Notizia certissima. Il cantante Ultimo e Jacqueline aspettano un bimbo. Complimenti a questa coppia meravigliosa e limpida”, L’investigatore social lo dà per certo, aggiungendo che il bebè sarà un maschietto. Il vicolo delle news ne pubblica lo shot.

Il vicolo delle news pubblica lo shot dell’indiscrezione: presto Ultimo diventerà papà?

Si attendono conferme o smentite da parte della coppia.

Quando è iniziata la storia d’amore tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo

La relazione tra questi due giovanissimi ragazzi è stata resa nota al pubblico nel 2021, ma il loro incontro risale al precedente anno, il 2020.

A quanto pare il primo appuntamento ebbe luogo a Trastevere, dove la coppia trascorse l’intera serata a parlare. “Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America. (…) Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio (…) appena è stato possibile l’ho raggiunta in America” lo stesso Ultimo ha raccontato del loro primo appuntamento con queste parole.