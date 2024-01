I giorni della merla storia per bambini

I giorni della merla storia da raccontare ai bambini: una favola che trae ispirazione dalle leggende popolari e avvicina grandi e piccini alle più remote tradizioni. Un modo piacevole e fantasioso per spiegare ai bambini perché gli ultimi tre giorni di gennaio, considerati i più freddi dell’anno, vengono chiamati per l’appunto “Giorni della merla”.

Giorni della merla: cosa sono

Secondo alcune tradizioni nostrane, in particolar modo quelle padane, gli ultimi tre giorni di gennaio, ossia il 29, il 30 e il 31, vengono indicati come i giorni più freddi dell’anno. Questa credenza è in parte legata ad una leggenda che ha come protagonista dei merli bianchi.

Si, avete letto bene! Si narra che in origine i merli avessero un piumaggio bianco e che siano diventati neri a causa della fuliggine del camino. Una punizione per aver deriso e sbeffeggiato il clima e la natura, come si evince dalla leggenda che sto per raccontarvi.

La storia dei giorni della merla

C’era una volta una famiglia di merli dal piumaggio molto particolare. Mamma, papà e i loro piccolini avevano le piume bianche e candide come la neve. Erano gli ultimi della loro specie e fecero di tutto per poter sopravvivere al freddo e gelido inverno. Rannicchiati nel loro nido, l’uno accanto all’altro, alla disperata ricerca di un po’ di tepore, attendevano con impazienza l’arrivo di febbraio che avrebbe portato con sé i primi tiepidi raggi di sole.

Il 28 gennaio, ultimo giorno di gennaio, il vento cessò di soffiare e la neve di cadere. Il cielo appariva limpido e un tiepido sole si affacciò timidamente da una nuvola riscaldando l’aria. Mamma merla avvertì quel leggero tepore, si fece coraggio e uscì dal nido, seguita da papà merlo e dai loro piccoli.

Felici per la fine dell’inverno, i merli iniziarono a cinguettare e prendere in giro gennaio: loro così piccini erano riusciti a ingannarlo superando indenni quel rigido inverno. Offeso da quelle beffe e derisioni, gennaio, famoso per il suo carattere permaloso e scontroso, decise di vendicarsi e punire la famiglia di merli.

La vendetta di gennaio

Stanco di avere solo 28 giorni a disposizione, gennaio andò a bussare alla porta di febbraio che di giorni ne aveva ben 31. Gliene chiese in prestito 3 giorni, un favore che il timido e cordiale febbraio non se la sentì di rifiutare.

Gennaio usò quel regalo per prolungare l’inverno: richiamò il vento e la pioggia e scatenò una tremenda bufera di neve. In pochissimo tempo tutto venne ricoperto nuovamente di ghiaccio e neve, anche il nido della famiglia di merli. Impauriti e spaventati, gli uccelli si rifugiarono nella canna fumaria di un camino acceso, qui trovarono riparo e un po’ di tepore per sopravvivere a quei giorni di tempesta.

Arrivò finalmente il 31, mamma, papà e i piccoli merli uscirono fuori sul tetto, avevano superato indenni quel gelido inverno. Una volta fuori dal loro nascondiglio si guardarono straniti, mamma merla a stento riconobbe i suoi piccoli. Le piume una volta bianche e candide erano diventate scure e nere, il fumo e la cenere del camino le avevano annerite.

Con questa nuova veste, la famiglia di merli disse addio a gennaio e festeggiò il ritorno di febbraio e l’arrivo prossimo della primavera. Prima di andare via, gennaio volle dare loro un avvertimento:

“Non bisogna mai scherzare con il clima e non ci si può prendere gioco di madre natura. Ricordate sempre: la natura può darci davvero tanto ma può toglierci tutto in un solo secondo”.

Giorni della merla storia e leggende

Come ogni favola o leggenda che si rispetti, anche la storia dei giorni della merla ha un fondo di verità.

Il merlo (nome scientifico Turdus merula Linnaeus) è un uccello noto per il suo piumaggio nero e il becco giallo. Esistono tuttavia dei casi particolari di albinismo e/o leucismo che spiegano la colorazione bianca delle piume menzionata nella succitata storia.

Merlo nero con piume della testa bianche, leucismo parziale

Si tratta di una anomalia genetica che provoca la mancanza totale (albinismo) o parziale (leucismo) della pigmentazione della pelle (per l’uomo) o della colorazione del manto (per gli animali).

