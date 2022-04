Domenica delle Palme per bambini: come realizzare una colomba della pace, simbolo di positività, amore e perdono. In questo articolo Vita da mamma vi propone un lavoretto di Pasqua facile e veloce da realizzare insieme ai piccoli di casa e da conservare come ricordo di una giornata trascorsa in famiglia oppure come dono da poter regalare ai nonni.





Domenica delle Palme per bambini: significato della colomba della pace.

La Domenica delle Palme è per i cristiani una ricorrenza importante che anticipa l’ancor più significativa domenica di Pasqua, ovvero il giorno della resurrezione di Gesù Cristo. Viene festeggiata per ricordare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme che, come scritto nella Sacra Bibbia, capitolo 12 dal Vangelo di Giovanni, versetti 12 e 13, fu accolto da una grande folla festante che gli andò incontro sventolando rami di palme.

Per rendere questa ricorrenza “a misura di bambino”, è possibile associarla ad uno dei più importanti simboli della Pasqua, ossia la colomba considerata sin dall’antichità, sia dal punto di vista laico che religioso, un animale che simboleggia la positività e che viene associato ai più pacifici sentimenti come la gentilezza ed il perdono.

Per quanto riguarda il cristianesimo, la colomba viene spesso rappresentata con un ramo di ulivo nel becco, una descrizione fatta nel libro della Genesi (versetti 8-11 del capitolo 8 “L’abbassamento delle acque”) che racconta la fine del diluvio universale. Al fine di controllare se le acque si fossero ritirate, Noè liberò una colomba e ne attese il ritorno:

“e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di ulivo (simbolo del perdono di Dio – ndr). Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra” (Genesi 8, 11).

Domenica delle Palme per bambini: lavoretto colomba della pace.

Per realizzare una colomba della pace, lavoretto adatto ai bambini dai 3 anni in su (per i più piccoli si consiglia sempre la supervisione e l’aiuto di un adulto), occorre:

Cartoncino bianco;

Matita;

Forbice dalla punta arrotondata;

Ramoscello d’ulivo;

Colori (pennarelli, pastelli, colori a cera, ecc.).

Domenica delle Palme per bambini: procedimento lavoretto.

Disegnate su un cartoncino bianco la sagoma di una colomba e ritagliatela. Per agevolare questo lavoro, potete stampare quella che vi proponiamo qui di seguito.





Lasciate che il bambino colori a proprio piacimento la colomba (potete scegliere tra i pastelli, i pennarelli o i colori a cera): noi di Vita da mamma abbiamo colorato il becco di giallo, l’occhio di nero e, per evidenziare ancor più il significato di pace, abbiamo deciso di dipingere la coda con i colori dell’arcobaleno, ossia quelli che caratterizzano la bandiera della pace.





Infine con le forbici tagliare la parte superiore dell’ala (per i bambini piccoli, questa operazione deve essere effettuata con l’aiuto o la supervisione di un adulto) ed infilare all’interno della stessa un ramoscello d’ulivo, fermandolo sul retro con un po’ di nastro adesivo.





La colomba così ultimata potrà essere portata in chiesa per la benedizione o, se si preferisce darle un significato laico, potrà diventare un dono da fare ai nonni, un segnaposto per decorare la tavola di Pasqua o un semplice ricordo di un bellissimo momento trascorso insieme ai propri bambini.





Questo lavoretto è stato realizzato da mamma Elisa per Vita da Mamma. A lei vanno i nostri ringraziamenti.

Articolo originario 31 Marzo 2012 – aggiornamento 4 Aprile 2022 ore 15:25