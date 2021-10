Cupcakes mostruosi: ricette dolci di Halloween

Per tutti coloro che vogliono realizzare una festa a tema Halloween, vita da mamma ha pensato di proporre una semplice ricetta dolce. Si tratta dei cupcakes mostruosi, morbidi dolcetti decorati con pasta di zucchero da poter realizzare insieme ai bambini.

Basta seguire la nostra ricetta.





Ricette, dolci di Halloween: cupcakes mostruosi.

Halloween, il cui nome deriva da All Hallows’ Eve che significa “Notte di tutti gli spiriti sacri” e sta ad indicare il giorno che precede “Ognissanti”, è considerata la festa più mostruosa dell’anno. Non esiste un vero e proprio dolce rappresentativo di questa ricorrenza (zucca a parte) ma una cosa è certa: sono i dolciumi a prevalere, grazie anche al caratteristico “trick or treat”, tradotto in “dolcetto o scherzetto”.

Come detto in precedenza, in questo articolo vi proponiamo la ricetta dei cupcakes mostruosi, soffici e deliziosi muffin dalla particolare decorazione “da brividi” che anche i più piccoli potranno realizzare, divertendosi a modellare la pasta di zucchero con le proprie mani o usufruendo di formine a tema.

Ingredienti per i cupcakes mostruosi:

180 gr di farina “00”;

125 gr di burro;

160 gr di zucchero;

240 gr di latte;

1 uovo;

40 gr di cacao;

1 bustina di vanillina;

Mezza bustina di lievito.

Come preparare i cupcakes mostruosi.

Fondere il burro a bagnomaria; una volta sciolto, aggiungere il cacao e mescolare fino a scioglierlo in modo uniforme.

Aggiungere poi lo zucchero e l’uovo e, continuando sempre a mescolare, la vanillina, il latte e solo alla fine la farina precedentemente mescolata al lievito.

Ungere con del burro ed infarinare uno stampo per muffin (andranno bene anche quelli monouso in alluminio) e riempire ogni singolo spazio con 4 cucchiai di impasto.

Nota per il lettore : l’uso del burro e della farina è indispensabile per non far attaccare allo stampo l’impasto dei cupcakes mostruosi; in alternativa è possibile utilizzare dei pirottini (semplici o decorati a tema Halloween) che hanno il medesimo scopo dei due ingredienti combinati.

Cuocere in forno caldo a 160° per circa 20 minuti. Ripetere l’operazione di riempimento stampo e cottura fino a quando non si sarà esaurito tutto l’impasto.





Come decorare i cupcakes mostruosi.

Una volta sfornati i cupcakes, al fine di renderli davvero mostruosi ed adatti ad una spaventosa festa di Halloween, è necessario decorarli. Per questa operazione è necessaria tanta fantasia e della pasta di zucchero, da acquistare già pronta o da fare in casa con la seguente ricetta.

Ingredienti per la pasta di zucchero:

15 ml d’acqua;

1 foglio e mezzo di gelatina, anche chiamata colla di pesce;

25 gr di glucosio o miele;

250 gr di zucchero a velo;

coloranti alimentari.

Mettere i 15 ml di acqua in una ciotola ed unirvi i fogli di gelatina per farli ammollare. Quando la colla di pesce si sarà ammorbidita, trasferire tutto in un pentolino, aggiungete il glucosio o il miele e lasciar cuocere fino a quando il composto si sarà sciolto (saranno sufficienti pochi secondi).

Mettere 160 grammi circa di zucchero a velo in una ciotola, aggiungere il composto di glucosio e gelatina e mescolate con un cucchiaio di legno. Dopo pochi secondi la pasta inizierà a solidificarsi.

Versare un po’ di zucchero a velo sul piano da lavoro, rovesciarci sopra la pasta di zucchero e lavorarla con le mani fino ad ottenere un panetto della stessa consistenza della plastilina.

Se la pasta risulta appiccicosa, aggiungere dello zucchero a velo ma attenzione alle quantità, se eccessiva infatti la pasta tenderà a spaccarsi e non potrà essere stesa e lavorata.

Quando la pasta di zucchero sarà pronta, dividerla in tanti piccoli panetti ed iniziare a colorarli (operazione che va fatta mediante l’uso di guanti usa e getta).

Versare un po’ di colorante alimentare su un panetto (ne bastano davvero poche gocce) e impastarlo così da distribuire il colore in modo omogeneo.

Quando anche questa operazione sarà ultimata, procedere con la decorazione dei cupcakes mostruosi lavorando e modellando la pasta di zucchero a seconda della forma scelta (zucca, fantasma, ragnetto, scopa, ecc.).

Nota per il lettore : per far aderire le decorazioni di pasta di zucchero ai cupcakes mostruosi bisogna stendere sulla superficie del dolce un leggerissimo strato di miele o di panna; invece per incollare tra di loro i vari pezzi di pasta di zucchero sarà sufficiente spennellare la parte da attaccare con qualche goccia di acqua.

Questa ricetta è stata curata da mamma Angelica, a lei vanno i nostri ringraziamenti.

Articolo originale pubblicato il 12 Ottobre 2010