Per tenere impegnati i piccoli, e per farli divertire in casa durante i giorni di festa, Vita da mamma vi propone alcuni disegni di Pasqua da stampare e colorare gratis, disegni a tema Disney che consentiranno ai bambini di dare libero sfogo alla loro fantasia.





Disegni di Pasqua da stampare e colorare gratis a tema Disney.

Contrariamente a noi adulti, i bambini non si pongono dei limiti, spericolati ed impavidi sperimentano e provano quasi tutto, in un continuo apprendimento. In particolar modo la loro fantasia non ha confini: è come un vasto mondo ricco di personaggi speciali, un pozzo senza fondo da cui trarre ispirazione, un luogo incantato dove tutto è possibile e anche l’illogicità diventa logica.

Proprio come accadde per Alice, la curiosa bambina protagonista dell’opera letteraria “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” scritta da Charles Lutwidge Dodgson con lo pseudonimo di Lewis Carrol. Nella trasposizione cinematografica della Disney, la bambina racconta di un suo mondo ideale, un posto dove, citando il testo del film, “Tutto sarebbe come non è, mentre ciò che non è sarebbe”.

Ma come possiamo vedere cosa “passa per la testa” dei nostri bambini? La fantasia, nonostante venga considerata “astratta”, può assumere diverse forme nella vita reale, come, ad esempio, i testi scritti e le opere d’arte.

In quest’ultimo caso, il tutto viene ridimensionato a dei “semplici” disegni: schizzi fatti a matita, macchie di colore, figure realizzate con i pastelli o i pennarelli, insomma tutto ciò che consenta ai più piccoli di poter esprimere la propria creatività. Appartengono a questa categoria anche i disegni preimpostati, quelli che presentano solo il contorno del disegno pronto per essere “riempito di colore” dal bambino.

In occasione delle festività pasquali, Vita da mamma vi propone alcuni disegni di Pasqua da stampare e colorare gratis, disegni che traggono ispirazione dal mondo della Disney. L’estro del nostro artista DesertClaw ha permesso a quest’ultimo di riadattare al tema della Pasqua alcuni dei più conosciuti e amati personaggi nati dalla fantasia di Walt Disney:

il tenero orsetto Winnie The Pooh si è trasformato in un perfetto coniglio pasquale;

lo scoiattolo Cip è diventato una simpatica sorpresa contenuta in un uovo di Pasqua;

il fedele cane Pluto sorprende il suo padrone Topolino saltando fuori da un guscio.

Non resta che augurare a voi, ma soprattutto ai vostri bambini, buon divertimento.





Articolo originario 23 Marzo 2013 – aggiornamento 6 Aprile 2022 ore 12:50