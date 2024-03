Dragon Ball disegni da stampare e colorare gratis

Dragon Ball disegni originali: mamma in questo articolo proponiamo 8 immagini in bianco e nero da poter stampare gratuitamente a casa. I bambini potranno così divertirsi a colorare alcuni dei personaggi più famosi del manga scritto e disegnato dal fumettista giapponese Akira Toriyama.

Dragon Ball: il manga di Akira Toriyama

Dragon Ball è senza ombra di dubbio uno dei manga (fumetti giapponesi) più popolari al mondo, una fama internazionale raggiunta anche grazie alla serie tv animata, ossia l’anime.

Il tutto ha avuto inizio nel 1984 quando il fumettista giapponese Akira Toriyama (1955 – 2024), reduce dall’aver ultimato Dottor Slump & Arale, si buttò a capofitto in quella nuova avventura. Il manga venne così pubblicato in Giappone con cadenza settimanale per i successivi 11 anni, ossia fino a maggio del 1995 quando uscì l’ultimo dei 519 capitoli.

In Italia il fumetto di Dragon Ball fu pubblicato nella seconda metà degli anni novanta e rappresentò una vera e propria “rivoluzione” nell’editoria. La Star Comics, casa editrice di fumetti italiana, decise di mantenere l’impaginazione originale, conservando il senso di lettura dei manga giapponesi, ovvero da destra a sinistra.

Dragon Ball anime

La prima serie TV animata di Dragon Ball è stata trasmessa in Giappone dal 1986 al 1989. L’anime (in Italia viene più comunemente chiamato “cartone animato giapponese”) non includeva tutti i capitoli del manga, per tale motivo fu realizzata una seconda serie dal titolo Dragon Ball Z. Il grande successo ottenuto spinse la casa di produzione a realizzarne una terza: Dragon Ball GT, sequel della serie originale.

L’anime di Dragon Ball fu trasmesso in Italia per la prima volta nel 1989 per lo più su reti locali. Solo nel 1995, ossia dopo l’uscita italiana del manga, la messa in onda fu spostata sulle reti Mediaset fino ad essere replicata nel 1999 su Italia 1 con l’ormai famosa sigla scritta e cantata da Giorgio Vanni.

Dragon Ball disegni da colorare

Nonostante possa esser definito alquanto longevo, la fama mondiale del manga di Akira Toriyama e dell’anime non è andata mai scemando. Al contrario le avventure di Goku hanno conquistato anche le generazioni più recenti che hanno dimostrato di apprezzarla tanto quanto i loro genitori.

In virtù di questo successo, Vita da mamma ha deciso di proporre una serie di disegni originali realizzati dalla matita di DesertClaw. Si tratta di immagini da stampare e colorare che rappresentano alcuni dei più importanti e famosi personaggi di Dragon Ball. Si tratta di un modo creativo per intrattenere i bambini e per consentirgli di dar sfogo alla loro innata e sconfinata fantasia.

I personaggi del manga

Si potrebbe iniziare con il dare un po’ di colore al protagonista del cartone animato: Son Goku, chiamato da tutti Goku, che cavalca la sua Nuvola Speddy (nome originale Kintoun).

Dragon Ball disegni di DesertClaw: Son Goku bambino su Nuvola Speddy – Photo credit: Vitadamamma©

Il prossimo personaggio è il maestro Muten, noto in Italia come Genio delle Tartarughe di mare. Si tratta di un vecchietto esperto di arti marziali che vive in una piccola casa (Kame Hose) costruita su un’isoletta sperduta nell’oceano.

Personaggio di grande importanza: secondo maestro di Goku (il primo fu il nonno che gli insegnò le basi delle arti marziali) nonché creatore della Kamehameha (in Italia Onda Energetica), tecnica diventata uno dei punti di forza di Goku.

Dragon Ball disegni di DesertClaw: Maestro Muten, genio delle tartarughe di mare – Photo credit: Vitadamamma©

Dragon Ball disegni: gli amici di Goku

Tra gli amici di Goku, troviamo Crilin (in italiano Crili), anche lui allievo del maestro Muten. Inizialmente appare come un ragazzo furbo e arrogante, un’antipatia che smusserà col tempo fino a diventare il migliore amico di Goku.

Dragon Ball disegni di DesertClaw: Crilin – Photo credit: Vitadamamma©

Yamcha (nel doppiaggio italiano Iamko) è soprannominato “La Iena del deserto”. È tra i primi personaggi a comparire nel manga, insieme al protagonista, Olong e Bulma. Dopo aver raccolto tutte le sfere e aver evocato il drago Shenron, Yamcha si fidanza con Bulma con la quale resterà fino alla comparsa di Cell.

Dragon Ball disegni di DesertClaw: Yamcha – Photo credit: Vitadamamma©

Son Gohan è il primogenito di Goku che fa la sua apparizione all’inizio della seconda serie animata, ossia Dragon Ball Z. Amante dello studio, è costretto dalla madre Chichi a trascorrere le sue giornate sui libri. Pauroso e pacifico di natura, il piccolo Gohan si ritroverà presto a dover lottare contro Cell per la salvezza del pianeta.

Dragon Ball disegni di DesertClaw: Son Gohan, primo figlio di Goku e Chichi – Photo credit: Vitadamamma©

Trunks è il primo figlio di Vegeta e Bulma. Fa la sua prima apparizione nella seconda serie, Dragon Ball Z sia in veste di neonato – lo si vede in braccio a Bulma prima dell’arrivo dei cyborg – sia come ragazzo venuto dal futuro per avvisare Goku e company dell’arrivo dei nuovi nemici.

Dragon Ball disegni di DesertClaw: Trunks – Photo credit: Vitadamamma©

Dragon ball disegni: i nemici di Goku

Piccolo (in italiano Junior) è un alieno proveniente dal pianeta Namec, figlio del Grande Mago Piccolo, meglio noto col nome di Al Satan. È tra i primi antagonisti di Goku e partecipa al 23esimo Torneo Tenkaichi con lo scopo di ucciderlo e vendicarsi della morte di suo padre.

Sconfitto, diventerà in seguito un alleato di Goku nonché primo maestro del piccolo Gohan.

Dragon Ball disegni di DesertClaw: Piccolo, figlio di Al Satan – Photo credit: Vitadamamma©

Vegeta, principe dei Saiyan, fa la sua comparsa nella seconda serie, Dragon Ball Z. Giunto sulla Terra per sterminare la razza umana, batterà in ritirata dopo un lungo e impegnativo scontro contro Goku e i suoi amici.

Tornato sulla Terra dopo la sconfitta di Freezer, sposa Bulma dalla quale ha due figli: Trunks e Bra.

Dragon Ball disegni di DesertClaw: Vegeta, principe dei Saiyan – Photo credit: Vitadamamma©

Aggiornamento articolo originario pubblicato il 22 Maggio 2013