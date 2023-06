Ricordate il piccolo alieno chiamato H7-25? Si tratta del bimbo di Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre, film del 1979 interpretato da Bud Spencer e dall’allora seienne Cary Guffey. Superata da tempo la soglia degli “anta”, ecco cosa fa oggi l’ex bambino prodigio del cinema americano.

Cary Guffey: Barry Guiler in Incontri ravvicinati del terzo tipo

Nato il 10 Maggio del 1972, Guffey ha mosso i suoi primi passi nel mondo del cinema quando era ancora in età prescolare. A soli 4 anni infatti fu scelto tra diversi bambini dell’asilo per prendere parte ad uno dei primi capolavori cinematografici firmati da Steven Spielberg. Suo fu il ruolo di Barry Guiler, il piccolo rapito dagli alieni nel film “Incontri ravvicinati del terzo tipo”.

Era il 1977, il piccolo Cary non sapeva ancora leggere e non aveva mai preso lezioni di recitazione fino a quel momento. Nonostante ciò riuscì ad interpretare alla perfezione la sua parte e a pronunciare le sue battute in un solo ciak, questo gli fece guadagnare il soprannome di “One-Take Cary”.

L’ex attore attribuisce parte della sua bravura a Spielberg, il regista infatti è stato in grado di farlo sentire a suo agio e trarre da lui il meglio.

“Steven mi ha dato fiducia e avevo la sensazione che stessimo solo giocando – racconta l’attore – Mi sono comportato in modo normale dato che per me tutto era un gioco. L’idea che si trattasse di lavoro non mi ha mai sfiorato”.

Cary Guffey: H7-25 (Charlie Warren), il bimbo di Uno sceriffo extraterrestre

In Italia il volto del piccolo Cary è associato soprattutto ad H7-25, il bimbo di Uno sceriffo extraterrestre e Chissà perché… capitano tutte a me, pellicole del 1979 e del 1980 con protagonista Bud Spencer nei panni di Scott Hall, un massiccio e burbero sceriffo dal cuore tenero.

Nel film Guffey interpreta un piccolo alieno che viene ritrovato dallo sceriffo, l’unico della città a non credere agli extraterrestri e agli UFO. Col passare dei giorni l’uomo si impegna a proteggere il bambino mentre il piccolo cercherà in tutti i modi, anche esilaranti, a convincere lo sceriffo delle sue abilità aliene.

L’addio alla carriera di attore

Guffey ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, interpretando piccoli ruoli sia sul piccolo che sul grande schermo, fino al 1985. Fu allora infatti che decise di ritirarsi dalle scene a soli 13 anni.

Il suo ultimo lavoro fu un film per la TV statunitense Guerra dei colori (titolo originale Poison ivy). Il film aveva come protagonista l’allora 24enne Michael J. Fox, prossimo a diventare celebre con Ritorno al futuro uscito in quello stesso anno.

Che fine ha fatto H7-25, il bimbo di Uno sceriffo extraterrestre

Tornato alla “vita comune”, l’ex attore ha proseguito gli studi, si è laureato ed ha conseguito anche un master in economia. Oggi fa il consulente finanziario a Birmigham, in Alabama, città in cui vive attualmente. È sposato con Michelle Quillen dal 5 Aprile del 1997 – la coppia si è conosciuta al college – e ha due figli a cui dedica il suo tempo.

Guffey si dice felice delle sue esperienze lavorative passate, un bagaglio di ricordi ed emozioni che gelosamente conserva ancora oggi. Tuttavia non rimpiange quel patinato mondo né la prematura decisione di abbandonare la recitazione per dedicarsi allo studio.

“Sono molto fortunato che Incontri ravvicinati del terzo tipo faccia parte del mio passato ma ora sono più interessato al presente e a cosa potrò fare in futuro”.

Qui di seguito una video intervista dell’attore realizzata nel 2017 da Inside Edition in occasione del 40° anniversario del film di Steven Spielberg.

Aggiornamento articolo: originale pubblicato il 16 Gennaio 2014