Frasi per la Festa della Donna: auguri romantici e originali

L’8 marzo di ogni anno si celebra il Woman’s Day, ossia la Giornata internazionale della donna (o Giornata internazionale dei diritti delle donne). Tradizione vuole che le donne ricevano in dono un mazzo di fiori, più esattamente le mimose. Con questo articolo Vita da mamma vuol suggerire 3 frasi per la festa della donna per rendere quello dono ancor più speciale e romantico.

Frasi per la Festa della Donna

I fiori da sempre sono considerati un omaggio alla bellezza, alla dolcezza e alla purezza delle donne, un dono speciale che può diventare qualche cosa di più.

È infatti possibile trasformare un semplice mazzo di mimose, o di qualunque altro fiore, in un grande gesto d’amore ed affetto. Ma affinché un fiore divenga speciale ed indimenticabile, affinché divenga un simbolo d’amore occorre accompagnarlo con le giuste parole.

Qui di seguito tre messaggi d’amore originali per scrivere un biglietto d’auguri per la Festa della Donna destinato a rimanere nella memoria e nel cuore di colei che lo riceverà.

3 frasi di auguri per la festa della donna

Le frasi per la festa della donna qui di seguito riportate sono assolutamente originali e hanno un tono dolce e romantico. Lo scopo è quello di riuscire descrivere in poche parole tutto l’amore che si prova per la propria compagna, offrirle il proprio cuore e coltivare quel sentimento ogni singolo giorno (e non solo nelle occasioni “speciali”).

Perché non bisogna mai dare per scontato chi ci è accanto e continuare a guardarla con quegli stessi occhi sognanti dei primi giorni. La prima frase ci ricorda proprio questo.

“Ti amo ma non solo oggi perché io ti amo ogni giorno; ti guardo e ti trovo bellissima, ma non voglio scrivertelo solo adesso che è la tua festa perché dovrei dirtelo ogni giorno; sento la tua presenza che si avvicina quando sto per rincontrarti e mi emoziono… e dovrei ricordarmelo ogni volta che litighiamo e ci separiamo nervosi, arrabbiati e frastornati. Adesso, ora che ti porto il mio regalo per il giorno delle “Donne” chiedo a Te di farmi una promessa: giurami che mi ricorderai dell’amore in ogni giorno comune; giurami che mi costringerai a guardarti per riscoprire la tua bellezza quando io sarò in ansia, avrò paura o la fretta della vita prenderà il sopravvento. Solennemente impegnati a riportarmi alle mie emozioni quando l’abitudine rischierà di farmi dimenticare che niente è più bello dell’amore donato e ricevuto, vissuto come una sorpresa e come una scoperta”.

Frasi per la festa della donna: frase 2

“Sei luminosa come queste mimose, solare e vitale come il giallo di questi fiori che oggi significano rispetto e amore; sei bella come un albero che fa primavera e libera dai primi germogli i fiori più candidi e freschi; sei calda come un raggio di sole che al mattino squarcia il cielo per dire al mondo che c’è una vita da rincorrere, cogliere e afferrare; sei positiva come lo è solo l’emozione dell’amore; sei mia come quel battito nel cuore senza cui non ci sarebbe vita”.

Frase d’auguri n°3

“Giallo è il colore della mimosa; giallo il colore di questa festa e di questo giorno; il giallo ricorda il sole che scalda la terra, che permette ai semi di germogliare ed ai frutti di maturare; il giallo evoca la positività della vita, ispira l’allegria e stimola il buon umore! Tu sei per me ricca di positive emozioni come queste gialle mimose: è dinnanzi al tuo sorriso che germogliano i miei pensieri più belli; sei tu che stimoli la mia gioia e mi carichi con i tutti sguardi; è con te che io mi sento migliore. Oggi è la tua giornata ma tu sei il mio dono per la vita, grazie di essere così, più bella di qualunque fiore”.

