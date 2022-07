Come scegliere gli occhiali da sole per i bambini

Gli occhiali da sole servono veramente ai bambini e come scegliere l’occhiale migliore? Come capire se sono troppo grandi o troppo piccoli, ovvero esiste una misura degli occhiali da sole per i bambini? Dove si acquistano e quali caratteristiche devono avere, ovvero di che colore e di che tipo devono essere le lenti, quali i materiali da preferire, cosa osservare nella montatura e se poi cadono a terra, se il bambino li maltratta, si rompono facilmente?

Vitadamamma intende mettere a disposizione di tutti i genitori una breve guida pratica l’acquisto degli occhiali da sole per neonati e bambini, lo scopo è rispondere ai dubbi delle mamme e dei papà, lo facciamo anche con l’aiuto di una serie di video-interviste girate col contributo di un esperto ottico, il Dottor. Marcello Di Maio, titolare di terza generazione di uno storico negozio di ottica in Torre del Greco: Ottica Reccia.

Occhiali da sole per bambini: guida pratica all’acquisto, tutto quello che c’è da sapere

Partiamo da alcune considerazioni indispensabili sul sole: Il sole, lo sappiamo benissimo, è un alleato della salute dei bambini che grazie a una esposizione ragionevole hanno la possibilità di sintetizzare anche la vitamina D indispensabile ad irrobustirli e a farli crescere sani. I pediatri parlano alle mamme e ai papà di bagni di sole del bebè fin dai primissimi giorni di vita.

Fortunatamente, però, le campagne mediatiche ci hanno abituato a trattare l’esposizione al sole con ragionevolezza e a proteggere la pelle nel modo adeguato, le mamme e i papà di oggi sanno bene che la pelle dei bambini è particolarmente sensibile e che la cute di tutti è danneggiabile a breve, medio e lungo termine per questo va protetta.

Ma la prevenzione dai raggi solai riguarda anche gli occhi, fronte questo sul quale c’è ancora molto da fare in termini di consapevolezza: è bene che si parli tra genitori di protezione e sensibilizzazione degli occhi.

Gli occhiali da sole per i bambini servono veramente oppure no?

A questa domanda la risposta più corretta da dare riguarda proprio la sensibilizzazione appena citata: gli occhiali da sole per i bambini servono e il reale motivo è la protezione degli occhi sin da quando il bimbo è piccolissimo.

Gli occhiali da sole rappresentano un sistema di protezione degli occhi del bambino che sono, peraltro, in piena fase di sviluppo, l’occhiale scherma dai raggi solari fungendo da protezione per la vista esattamente come la crema solare protegge la pelle.

Cara mamma e caro papà, ricordate che quello visivo è, infatti, un apparato, ovvero un insieme di organi e funzionamenti che concorrono alla vista, intesa, così, solo come il risultato finale del loro coordinamento. Questo complesso apparato attraversa un lungo processo di sviluppo che incomincia in utero e si evolve fino ai dodici anni, per tutto il corso dello sviluppo dell’apparato visivo la sensibilità dello stesso è massima.

In una estrema esemplificazione, possiamo dire gli occhi immaturi tendono a lasciar passare una maggiore quantità di raggi ultravioletti, pertanto, è fondamentale che si presti loro grande tutela.

Tutto ciò che c’ da sapere sugli occhiali da sole per i bambini Diritto d’autore: yarruta ©123RF.com con licenza d’uso

Come scegliere gli occhiali da sole per i bambini

I bambini sono spesso curiosi di provare gli occhiali degli adulti, da sole o meno, oppure amano indossarli per gioco ma, quando si tratta di metterli davvero, specialmente quando non si ha a che fare con occhiali da vista, a cui si accompagna il beneficio di un visus migliore, i piccoli “quattr’ occhi” possono dimostrarsi ritrosi e scontrosi.

Compresa l’importanza che i loro occhi siano sufficientemente protetti dalla luce solare e nel modo adeguato; posta la valenza dell’imitazione dell’adulto (nella relazione educativa col bambino l’imitazione funziona sempre) infatti, molto spesso, se mettiamo noi gli occhiali da sole anche i bambini lo faranno; è bene addentrarci in particolari più calzanti: materiali, infrangibilità delle lenti e caratteristiche specifiche degli occhiali da sole per i bambini.

Per quanto il mercato ci offra una vastissima gamma di colori e modelli che assecondano la fantasia e i gusti dei bambini, mamma e papà devono sapere che un buon occhiale da sole per bambini ha caratteristiche differenti da quello per adulti!

I materiali devono essere assolutamente infrangibili, in special modo le lenti, che devono essere di alta qualità, protettive e spesso polarizzate. I materiali, inoltre, devono garantire la massima tutela del bambino anche in caso di rottura, in tal senso debbono possedere caratteristiche tali che i pezzi non si frantumino.

Una constatazione a parte va fatta sulle lenti: i colori solari sono grigio, verde e marrone, lenti particolarmente chiare o colorate non svolgono la loro funzione di protezione.

Questo il promemoria circa la scelta degli occhiali che il Dottor Marcello Di Maio ci ha messo a disposizione per poter affrontare un acquisto consapevole degli occhiali da sole per bambini:

Esiste una misura degli occhiali da sole per bambini?

Nell’acquisto dell’occhiale da sole, se guardassimo solo all’estetica potrebbero sfuggirci dettagli importanti, come marchio CE, colore delle lenti, qualità dei materiali. È chiaro che dobbiamo prestare attenzione a che l’occhiale sia quello giusto, altrimenti non solo rischiamo di non proteggere gli occhi del bambino ma anche di danneggiarli.

La regola principale è quella di acquistarli in negozi specializzati o che comunque sincerarsi che gli occhiali posseggano la certificazione che attesti il tipo di protezione fornita, ovvero il filtro solare applicato alle lenti e presentino marchio CE ed etichetta chiarificatrice.

Rispetto agli occhiali da sole per bambini, vi sono anche delle misure dedicate al volto dei più piccoli e caratterizzate, in modo particolare, dalla calzata, ovvero dalla ampiezza del ponte che appoggia sul naso.

Ovvio è che l’anatomia del bambino e la sua struttura facciale in evoluzione pretende un occhiale differente da quello dell’adulto per misura e vestibilità, l’Ottica Reccia e il Dottor Marcello Di Maio ce lo dimostrano praticamente in questo video:

Come devono essere gli occhiali da sole per bambini

Al momento dell’acquisto le mamme e i papà si chiedono quali caratteristiche devono avere gli occhiali da sole. Il Dottor Marcello Di Maio ci ha suggerito una sintesi dei dettagli da osservare quando effettuiamo la nostra scelta:

Materiali in gomma o comunque molto duttili e flessibili che in caso di rottura garantiscono la tutela del bambino;

in gomma o comunque molto duttili e flessibili che in caso di rottura garantiscono la tutela del bambino; Lenti ad alta protezione, spesso polarizzate;

ad alta protezione, spesso polarizzate; Corretta calzata ;

; Ponte comodo e asse della lunghezza idonea per una corretta calzata.

A che età i primi occhiali da sole per i bambini?

Con riguardo all’età a partire dalla quale il bambino può iniziare a indossare occhiali da sole, va considerata in primis l’autonomia motoria del bambino e, in secondo luogo, l’uso funzionale degli occhiali che non sono un vezzo estetico ma una protezione dai raggi del sole, pertanto servono nella lunga permanenza all’aperto, al mare o in montagna.

I bambini possono essere abituati all’uso dell’ occhiale fin dai primi mesi di vita e possono arrivare ad indossarlo senza che arrechi loro fastidio o disagio non appena iniziano a stare seduti nel passeggino sostenendo collo e testa. Pertanto, intorno ai 6 mesi gli occhi del bambino possono essere efficacemente protetti da un occhiale da sole certificato e adatto ai più piccoli.

Il contesto dell’acquisto va sempre tenuto in debita considerazione, il Dottor Marcello di Maio ci ha parlato anche del dove compera gli occhiali da sole:

Quali occhiali per bambini comprare

Volendo sintetizzare quanto contenuto in questa guida pratica all’acquisto degli occhiali da sole, ecco le 4 cose a cui prestare attenzione:

Materiali antiurto, infrangibili e a prova di rottura, ovvero tali che in caso di rottura il bambino resti al sicuro da lesioni e ferite; Lenti con un filtro UV protettivo certificato e di qualità; Badare alla presenza del marchio CE; Misura corretta, calzata adatta all’anatomia del bambino e aste compatibili con i bisogni del suo viso.

Non tutti sanno che agli occhiali da sole deve accompagnarsi un vero e proprio libretto a corredo del prodotto, dove non solo si trova l’indicazione della classe e categoria a cui appartiene l’occhiale ma vi è anche un piccolo vademecum per l’utilizzo e la pulizia. E tutto questo per legge.

Come ci ricorda il Dottor Marcello Di Maio, in fatto di occhiali le accortezze di qualità valgono a tutelare gli occhi sia dei bambini che degli adulti:

