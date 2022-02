Maschere di Carnevale da Stampare e Colorare gratis (Maschio)

“Bentornato Carnevale colorato,

e quest’anno che mi metto?

Non mi importa chi sarò ma

di sicuro mi divertirò” (Filastrocca).

A Carnevale la parola d’ordine è divertirsi ed i bambini scelgono di farlo non prima di essersi “trasformati” nel loro personaggio preferito, sia esso il protagonista di un cartone animato, di un film o di un videogioco.

Per farli giocare ancor di più, Vita da mamma vi propone 5 diverse maschere di Carnevale da stampare e colorare gratuitamente, tutto ciò che vi occorre è una comune stampante e la fantasia dei piccoli.





Maschere di Carnevale da stampare e colorare gratis per bambino.

“Da grande voglio fare il supereroe!”. Mio figlio, oggi adolescente, mi ripeteva spesso questa frase quando era più piccolo (età scolare), un sogno che lo accomunava a molti suoi coetanei, tutti appassionati di supereroi come Spider-Man, Iron Man, Batman e chi più ne ha più ne metta.

Pur senza infrangere quel suo grande desiderio, da mamma ho sempre cercato di trovare un compromesso, di mediare tra la fervida fantasia di mio figlio e la realtà con la quale si sarebbe dovuto scontrare prima o poi. Ho provato a spiegargli che non serve uno scudo indistruttibile, un’armatura super tecnologica o un mitico martello per combattere i cattivi, e che non bisogna farsi mordere da un ragno radioattivo, essere colpito da un fulmine o dai raggi gamma per acquisire dei superpoteri.

Gli ho raccontato che gli eroi dei nostri tempi sono tutte quelle persone che, ogni giorno, riescono a salvare altre vite umane, persone che potremmo definire “normali” ma che fanno lavori straordinari (pompieri, poliziotti, medici, etc.).

Questo nostro discorso lo portò ad una lunga riflessione alla fine della quale comprese che, una volta diventato grande, avrebbe avuto molte più possibilità di diventare un supereroe… ma, fino ad allora, avrebbe continuato con le sue fantasiose trasformazioni, supportato dal fatto di poter disporre di una fornita gamma di maschere da poter indossare.

In virtù di quanto appena raccontato, e dato l’appropinquarsi dei festeggiamenti del giovedì e del martedì grasso, noi di Vita da Mamma abbiano pensato di proporre una serie di maschere di Carnevale da stampare e colorare gratis, tutte realizzate dalla disegnatrice Angela Pinto.

Quelli riportati qui di seguito sono i personaggi generalmente elencati tra le preferenze dei maschietti, ma non escludiamo che possano piacere anche alle bambine.

Maschere di Carnevale da stampare e colorare: Bart Simpson.



È il figlio ribelle e combina guai della famiglia più irrispettosa d’America, Bart è il primogenito di Homer e Marge Simpson e, pur essendo considerato irrispettoso e monello, più volte ha dimostrato di avere un lato tenero e mammone e di amare le sue due sorelline, Lisa e Maggie.





Maschere di Carnevale da stampare e colorare: Hulk.

È uno tra i più importanti e conosciuti personaggi della Marvel Comics. Alter ego del biochimico e fisico nucleare Bruce Banner, il primo fumetto di Hulk fu realizzato nel 1962, un supereroe verde che rappresentava allora, e rappresenta tutt’oggi, la potenza generata dalle emozioni forti quali la rabbia ed il dolore.





Maschere di Carnevale da stampare e colorare: Spider-Man.

L’Uomo Ragno, altro personaggio dei fumetti pubblicati dalla Marvel Comics, è l’idolo di tantissimi bambini: alter ego di Peter Parker, giovane studente esile e timido, è tra i supereroi più amati da grandi e piccini.





Maschere di Carnevale da stampare e colorare: Super Mario.

È l’intramontabile protagonista, insieme al fratello Luigi, dell’omonimo videogioco creato e distribuito dalla Nintendo nel 1985. Super Mario, o semplicemente Mario, altro non è che un idraulico la cui missione è quella di salvare la principessa Peach rapita dal perfido Bowser, enorme e feroce tartaruga, re dei Koopa Troopa.





Maschere di Carnevale da stampare e colorare: Tartarughe Ninja.

Si tratta di 4 tartarughe che, dopo esser state contaminate da un liquido radioattivo, hanno subito una vera e propria mutazione genetica assumendo delle sembianze sempre più umane. Donatello (fascia viola), Raffaello (fascia rossa), Michelangelo (fascia arancione) e Leonardo (fascia blu) sono così diventati le quattro tartarughe mutanti ninja, addestrate dal maestro Splinter, un topo mutante, si prodigano per difendere la loro città, New York, dalla criminalità.





Non resta che augurare ai piccoli buon divertimento!





Articolo originario 12 Febbraio 2015 – aggiornamento 22 Febbraio 2022 ore 11:10