La fantasia è l’arma più potente che un bambino possa “impugnare”!

E quale momento migliore del Carnevale per dare libero sfogo a tutta la propria creatività ed immaginazione?

Per contribuire alla realizzazione di nuovi giochi e tante fantastiche avventure, Vita da mamma vi propone alcune maschere di Carnevale da stampare e colorare gratis – basta una semplice stampante e dei cartoncini A4 – per far giocare e divertire i bambini.





Maschere di Carnevale da Stampare e colorare gratis.

Più efficace di una bacchetta magica o di sorprendenti superpoteri, questo mix di ingegno e creatività permette ai bambini di poter fare tutto, soprattutto dar vita ai propri sogni e viverli come se fossero reali.

Basterà una semplice corona di carta colorata ed uno sfavillante abito per insignire una bambina del titolo di principessa mentre i maschietti possono “trasformarsi” in valorosi cavalieri con un semplice bastone (che sarà la loro spada) ed una sagoma di cartone ben ritagliata che, al pari del più forte degli scudi, li proteggerà dai colpi inferti dal nemico più spietato o dalla fiamma di un drago.

E che dire delle fate: piccole creature alate che con la loro magia possono realizzare qualunque desiderio; o degli impavidi supereroi che, grazie ai loro poteri, rendono più sicura la nostra città.

I bambini sono capaci di questo e di molto altro ancora perché non si pongono limiti o confini e la loro fantasia è in grado di portarli ovunque desiderino.

Per tutte le ragioni qui sopra esposte, e per tutte quelle che ognuno di noi potrà aggiungere, il Carnevale rappresenta un’occasione in più per consentire ai bambini di sbizzarrirsi con i travestimenti, i colori e con tutto ciò che la loro immaginazione sarà in grado di riuscire a creare.

Per accrescere il gioco ed il divertimento dei più piccoli, la disegnatrice Angela Pinto ha realizzato per Vita da mamma alcune maschere di Carnevale da stampare, colorare, ritagliare ed indossare. Cinque diverse maschere per nuove ed infinite avventure, cinque tra i personaggi più amati dalle bambine appartenenti al mondo dei cartoni animati.

Maschere di Carnevale da stampare e colorare: Dottie, la Dottoressa Peluche.

Dottie è una bambina di 7 anni che adora giocare con i suoi pupazzi che prendono vita ogni volta che restano soli con la piccola. Il passatempo preferito di Dottie, che nelle sue avventure diventa la dottoressa Peluche, è assistere e prendersi cura dei giocattoli malati, un lavoro che svolge grazie anche all'aiuto dei suoi inseparabili amici.





Maschere di Carnevale da stampare e colorare: Elsa.

"Io lo so, sì lo so, come il Sole tramonterò… Perché poi, perché poi all'alba sorgerò!". Non c'è bambina, ma anche bambino, che non abbia cantato almeno una volta questa canzone, il motivo intonato da Elsa, la Regina delle nevi di Arendelle, protagonista del film d'animazione Disney "Frozen – Il regno di ghiaccio". Impaurita dal suo stesso potere, Elsa riuscirà a domarlo e a farne buon uso grazie anche all'aiuto e all'amore della sorella Anna.





Maschere di Carnevale da stampare e colorare: Peppa Pig.

Peppa Pig è un'irriverente maialina di 4 anni con caratteristiche umane. Protagonista dell'omonimo cartone animato uscito nel 2005, vive insieme a Papà Pig, Mamma Pig ed al fratellino di 2 anni George, grande appassionato di dinosauri. Peppa adora saltare nelle pozzanghere di fango e giocare con Suzy Pecora, la sua migliore amica.





Maschere di Carnevale da stampare e colorare: Hello Kitty.

Hello Kitty è la gattina più famosa al mondo, un personaggio immaginario giapponese divenuto un vero e proprio marchio diffuso in tutto il globo. La piccola Kitty White, questo il suo nome completo, è una gatta di 8 anni, vive a Londra e la sua principale caratteristica è un fiocco rosso che indossa sempre sull'orecchio sinistro. Kitty ha una sorella gemella di nome Mimmy dalla quale si distingue per il colore del fiocco (quello indossato da quest'ultima è giallo).





Maschere di Carnevale da stampare e colorare: Musa delle Winx.

Membro fondatore del Winx Club – gruppo di fate adolescenti di cui fanno parte Bloom, Stella, Flora, Tecna e Aisha – Musa è la fata della musica nonché la Fata Guardiana di Melody, il suo pianeta natale. Studentessa della scuola per fate di Alfea, Musa è considerata una ragazza sorridente e allegra, la più simpatica del suo gruppo.









Articolo originario 16 Febbraio 2015 – aggiornamento 22 Febbraio 2022 ore 10:50