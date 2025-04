Come Utilizzare le Uova di Pasqua Avanzate? E’ questa la domanda che ci spinge alla ricerca di ricette. Quante uova pasquali ci restano ancora da smaltire in casa? Penso che la risposta comune a tutte sia: ancora moltissime</em>; questo perché i bambini spesso sono più interessati alla sorpresa che vi è dentro l’uovo piuttosto che al cioccolato, e così nel frigo di tutte le case rimangono chili e chili di cioccolata da smaltire.



Ma come utilizzare le Uova di Pasqua Avanzate?

VitadaMamma vi propone di recuperare la cioccolata avanzata a Pasqua per la realizzazione di una gustosa torta al cioccolato, che naturalmente sarà divertente preparare anche con l’aiuto dei vostri piccoli.

Come utilizzare le uova di Pasqua avanzate: ricetta torta

Ingredienti:

50 g di fecola di patate

150 g di zucchero

200 g di farina

150 g di burro fuso

3 uova

1 pizzico di sale

400 g di cioccolata avanzata dalle uova

75 ml di latte

1 bustina di lievito per dolci

Procedimento:

Sciogliete a bagno maria la cioccolata avanzata, una volta fusa lasciatela raffreddare e nel frattempo montate a neve gli albumi con una frusta elettrica, poi riponeteli in frigo e lasciateli riposare.

A parte intanto, mischiate i tuorli con lo zucchero, il burro e il cioccolato che precedentemente avevate fuso, mescolate per bene e poi aggiungete anche il latte, la fecola di patate e la farina, continuate a mescolare finché il composto non risulti omogeneo, una volta che il tutto sarà denso e corposo aggiungete anche gli albumi montati a neve e la bustina di lievito per dolci.

Intanto imburrate e infarinate una tortiera di circa 22 cm e versateci dentro il contenuto della vostra torta, fate cuocere in forno preriscaldato per 50 minuti a 180°, passato il tempo di cottura, togliete la tortiera dal forno, immergete dentro uno stuzzicadenti e assicuratevi resti asciutto, qualora non lo sia lasciate cuocere ancora per 7/8 minuti.

Il dolce è pronto e in pochissimo tempo avete imparato come utilizzare le uova di pasqua avanzate!