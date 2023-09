Cambiare le lenzuola e rifare i letti è una delle tante e diverse incombenze domestiche da portare a termine regolarmente. Secondo gli esperti, questa operazione deve essere effettuata almeno una volta a settimana per evitare di trasformare il proprio letto in un terreno fertile per funghi e batteri.

Ma il cambio della biancheria da letto non si conclude con il lavaggio in lavatrice. Una volta lavate e asciutte, le lenzuola vanno riposte nell’armadio o nei cassetti, facendo attenzione ad occupare il minor spazio nel mobile e ad evitare l’eventuale formazione di pieghe. Ecco perché è importante capire come piegare le lenzuola, soprattutto quello che copre il materasso (detto anche lenzuolo di sotto o inferiore) con gli angoli elastici.

Come piegare le lenzuola con angoli elastici

Esistono diversi metodi per piegare le lenzuola, usati a seconda dello spazio che si ha a disposizione nell’armadio o del tessuto con cui sono fatti. Ad esempio le lenzuola di lino o di cotone sono meno voluminose di quelle di flanella o felpate, possono quindi essere riposte anche nei cassetti più bassi.

L’importante è riuscire a piegarle bene, anche in presenza degli elastici attorno ai quali è più facile si formino delle antiestetiche pieghe o grinze. È risaputo che la biancheria da letto, come ogni altro capo d’abbigliamento, se ben piegato occupa meno spazio nell’armadio e nei cassetti e risulterà più fresco e pulito al momento dell’uso.

Il video allegato qui di seguito mostra come piegare le lenzuola con gli angoli elastici, comodi per “fasciare” il materasso ma non altrettanto pratici da ripiegare. Ecco cosa bisogna fare per rendere meno complicata questa operazione:

infilare le mani nei due angoli superiori messi alla rovescia, unire le due mani e piegare un angolo sull’altro;

prendere i restanti due angoli e rimboccarli in quello precedente;

stendere il lenzuolo piegato in quattro su una superfice piana cercando di stendere il più possibile la parte arricciata e ripiegarlo in tre prima per il senso della lunghezza e poi per la larghezza.

Come piegare le lenzuola con gli elastici

Vi è un’altra tipologia di lenzuolo inferiore con gli angoli, ossia quello con l’elastico che ne ricopre tutti i lati (e non soltanto gli angoli come visto fino ad ora). Esistono due metodi, molto simili tra loro, per piegare al meglio questa tipologia di biancheria da letto.

Il primo è molto simile a quello mostrato nel video precedente, unica accortezza è stendere bene il lenzuolo, soprattutto la parte elastica per evitare la formazione di antiestetiche pieghe. Ecco un filmato esplicativo su come procedere:

Metodo 2

È bene ricordare che non tutte le lenzuola sono uguali, in particolare quelle di sotto. Spesso si differenziano per tessuto, grandezza e spessore dell’elastico, specifiche che richiedono un diverso metodo di piegatura.

Quindi, se avete seguito i passaggi del precedente video ma il risultato finale non soddisfa appieno le vostre aspettative, potete sempre optare per il secondo metodo. La differenza sta nell’incorporamento degli angoli: non più 4 gli angoli racchiusi in uno solo ma di due coppie distinte e non piegate assieme. Questo video mostra come fare:

Aggiornamento articolo: originale pubblicato il 24 Aprile 2015