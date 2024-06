Il nome Melania divenne popolare nell’ambiente cristiano grazie al culto di Santa Melania la giovane, figlia di Valerio Publicola, senatore appartenente alla gens Valeria (nobile casata romana), nonché nipote di Santa Melania l’anziana. La sua versione francese, Mélanie, si diffuse nei paesi d’oltralpe durante il Medioevo fino a raggiungere l’Inghilterra.

Qual è il significato del nome Melania?

Il nome Melania deriva dal latino Melania che, a sua volta, era la traduzione del nome personale greco Melanìa (Μελανία) nato dall’aggettivo maschile mélas (μέλας) che significa “nero” o “scuro” in riferimento al colore della pelle o dei capelli. Per questo motivo tale nome veniva anticamente usato per le donne di origine orientale o greca, in particolar modo per coloro che avevano la carnagione scura.

Questo nome ha avuto una maggiore diffusione negli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra, spinto soprattutto dalla popolarità del film “Via col vento”, tratto dal romanzo di Margaret Mitchell. Tra le protagoniste femminili infatti, oltre al personaggio di Rossella O’Hara, troviamo quello di Melania Hamilton, cognata e amica del cuore di Rossella.

Che carattere ha chi si chiama Melania

Chi si chiama Melania è una persona forte e decisa, ha un’acuta intelligenza che le consente di cogliere il significato più profondo delle cose. Chi porta questo nome è molto femminile, ha slanci affettivi molto intensi, è di buona compagnia e nell’agire predilige seguire sempre il proprio cuore.

Melania è di indole affettuosa e comunicativa, fa di tutto per rendere la vita più gradevole a se stessa e a coloro che ama.

Altre curiosità oltre il significato del nome Melania:

l’ onomastico di chi si chiama Melania si festeggia il 31 dicembre in onore di Santa Melania la giovane oppure l’ 8 giugno in onore di Santa Melania l’anziana;

di chi porta questo nome è l’1; Il colore propizio del nome Melania è l’arancione;

propizio del nome Melania è l’arancione; La pietra simbolo di chi porta questo nome è il berillo, è una pietra che si trova nei colori che vanno dal giallo-oro al verde-blu, simile all’acquamarina;

di chi porta questo nome è il berillo, è una pietra che si trova nei colori che vanno dal giallo-oro al verde-blu, simile all’acquamarina; Il metallo favorevole di chi si chiama Melania è il mercurio;

favorevole di chi si chiama Melania è il mercurio; L’animale guida è la tigre.

Santo del giorno 8 giugno: leggi la storia di Santa Melania l’anziana, nonna di Santa Melania la giovane

Articolo originario datato 17 marzo 2016, aggiornamento in data 6 giugno 2024