Antonella Mosetti come era e com’è diventata (Foto)

Viso rotondo e dolcissimo, sorriso innocente e occhi timidi spesso nascosti dietro la lunga frangetta nera, questo è il ricordo che molti di noi hanno di Antonella Mosetti. Dopotutto è impossibile dimenticare una delle protagoniste più amate di “Non è la Rai”, programma a cui prese parte dal 1993 al 1995. Oggi la ritroviamo cambiata, sia fisicamente (qualcuno direbbe “trasformata”) che caratterialmente (molto più spavalda).

Antonella Mosetti e il successo di Non è la Rai

Nata a Roma il primo agosto del 1975, all’età di 18 anni Antonella Mosetti viene scelta per partecipare alla terza e quarta edizione di “Non è la Rai”. Gianni Boncompagni, ideatore e regista del noto programma di intrattenimento, la volle accanto alle altre ragazze mentre affidò la conduzione ad una giovanissima, nonché esordiente, Ambra Angiolini.

Sin da subito diventa evidente il suo legame, televisivo ma anche affettivo, con Ilaria Galassi (classe 1976), le due ragazze infatti iniziano a fare “coppia fissa”, sia durante gli sketch che nei balletti tra il pubblico.

Antonella Mosetti giovane sposa

Molto amata per la sua semplicità, la Mosetti diventa in poco tempo la futura sposina del programma. Nel corso dell’ultima edizione infatti (era il 1994/’95), viene più volte menzionato il suo imminente matrimonio con l’allora fidanzato Alessandro Nuccetelli, oggi noto imprenditore romano.

La coppia, seppur giovanissima, è ufficialmente convolata a nozze il 30 giugno del 1995. La cerimonia è stata interamente ripresa dalle telecamere del programma e trasmessa su Italia 1 il 26 Luglio dello stesso anno. Lo speciale, intitolato “Fiori d’arancio a Non è la RAI”, fu presentato dall’attore Riccardo Rossi (I ragazzi della 3°C) che aveva preso parte al programma nella seconda edizione (1992/’93).

L’idillio non dura a lungo, nel 2003 la coppia si separa. Nonostante il loro legame si sia spezzato dopo pochi anni di matrimonio, Antonella e Alessandro restano legati dall’amore verso la loro bambina. Il 9 settembre del 1996 infatti la Mosetti dà alla luce la piccola Asia Nuccetelli.

Molti anni dopo quel lieto evento, ossia nel 2016, madre e figlia prenderanno parte alla prima edizione del Grande Fratello VIP, qui racconteranno il loro fortissimo legame.

Una carriera da showgirl

Una volta conclusa la parentesi televisiva di Non è la Rai, Antonella Mosetti ricopre il ruolo di prima ballerina nella trasmissione “Ciao Darwin” condotta da Paolo Bonolis. Nel 2001 invece è la partner di Mike Bongiorno in Paperissima Sprint.

L’anno successivo passa alla Rai, le viene affidato il ruolo di co-conduttrice del varietà “Casa Raiuno” accanto a Massimo Giletti e Cristiano Malgioglio. Un’esperienza importante alla quale però deve rinunciare dopo la prima stagione, sostituita da Caterina Balivo che ne prende il posto fino alla chiusura del programma (2004).

Gli amori di Antonella Mosetti

Dopo la fine del suo matrimonio ed un lungo periodo da single, l’ex ragazzina di Non è la Rai dalla lunga frangetta balza agli onori della cronaca rosa per due importanti storie d’amore. Alcuni anni dopo la fine del suo matrimonio, la showgirl si fidanza con Davide Lippi, figli del noto CT della Nazionale italiana di calcio Marcello. Tuttavia la loro storia non va a buon fine.

Nel 2007 c’è l’incontro con lo schermidore Aldo Montano. Il loro amore sembra destinato a durare nel tempo, entrambi progettano di avere una famiglia insieme, sogni che eventi avversi (primo su tutti un aborto spontaneo) hanno infranto. La coppia si lascia definitivamente nel 2012.

Antonella Mosetti oggi: com’è diventata

Mettendo a confronto le immagini dei suoi esordi con quelle odierne è possibile notare in primis un importante cambiamento nel suo volto, sicuramente meno rotondeggiante di quello mostrato ai tempi di Non è la Rai. Molti attribuiscono questa differenza alla chirurgia estetica, ipotesi che la Mosetti ha più volte smentito. Ecco cosa scrisse in risposta ad alcuni commenti lasciati sotto un video da lei pubblicato il 19 Giugno del 2016:

“Devono per forza dire che c’è la chirurgia […] ma a me non interessa perché sono vera e ancora non ho fatto nessun ritocco, magari un giorno lo farò, a 70 anni”.

Voi cosa ne pensate? Notate il cambiamento e ritenete sia rimasta quella di una volta?

Articolo originale 10 Ottobre 2016 – Aggiornamento 9 Marzo 2023